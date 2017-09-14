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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 30 жов, 2024 02:55
andrijk777 написав: d44 написав: andrijk777 написав:
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З боку України неадекватно оцінена була лише готовність західних партнерів надати засоби для перемоги. Ми вважали, що вони на це готові, а виявилося не так.
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Не правда. Особливих очікувань що нам дадуть багато зброї не було. Це вже зараз ви собі придумали таке.
Тоді на чому грунтувався зрив перемовин у Стамбулі? Чому війна не закінчилася тоді? Чи ви вважаєте, що це Зеленський сам післав всі нах і заявив, що руснє п..да, держить мене семеро. Напевно були якісь рішення та домовленості з "партнерами", що до подальших дій. Чи розрахунок партнерів був що русня повинна була випаритися сама, "як роса на сонці"?
Для того щоб обговорювати перемовини у Стамбулі потрібно знати хоча б текст цих перемовин. Інформації про ці переговори дуже мало. Обговорювати чому вони зірвались(і чи дійсно зірвались) не можу.
Загалом я не зовсім розумію ваш аргумент. До чого тут Стамбульські перемовини?
Очікувань що нам дадуть багато зброї на початку війни не було! Це факт. Я добре пам'ятаю яка була радість з перших Хаймарсів.
Ці сподівання(на багато зброї) з'явились згодом, десь в 2023 році. Тоді почали шукати "крайнього" у наших невдачах і одним з крайніх виявився Захід який не дав зброї.
Неверно.
Сподівання были с самого начала и они окрепли, когда где-то через месяц после начала войн начало поступать оружие, постепенно увеличивая скорость и качество поставляемого оружия.
А "перемовини у Стамбулі" "дійсно" были сорваны независимо от выставленных условий и "текста цих перемовин". Это сомнению не подлежит, факт вполне очевидный.
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ЛАД
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Додано: Сер 30 жов, 2024 03:45
ЛАД написав: lapay написав:
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Снаряди нам вишкребли всі, як і ракети до ППО. На Тайвані більш вірогідні морські бої, принаймі спочатку.
Єдиний спосіб був - готуватись, як написав По до Зе за півроку до вторгнення, а ще краще не блокувати медведчука, тоді б і війни не було б.
Интересно у вас выходит - партнёры не здатні нарастить производство, а в 100 раз более слабая Украина должна была "підготуватись, як написав По до Зе за півроку".
История показывает, что они как раз здатні, только забили.
Недавно попалось, что советская армия при взятии Берлина потратила 1,25 млн. снарядов. Да мы за все 3 года войны израсходовали, наверное, немногим больше.
Театр военных действий второй мировой несравнимо больше. Не знаю, как конкретно с Берлином (взятие Берлина могло означать бои на очень обширной территории). К тому же тогда массовый снаряд был 76 мм, а сейчас -- 155. Соотношение 1:8.
Но это, конечно, второстепенно. Когда я писал сегодняшние размышлизмы, не упомянул, что, не будучи ни военным, ни историком, наивно полагал, что в современной войне решающую роль будут играть технологии. Которыми должны были снабдить нас (ну не технологиями, а результатами её применения), и которых не должно было быть у противника. На деле оказалось, что, как и в 1914 году, выигрывает тот, кто может выставить больше самых обыкновенных пушек с самыми обыкновенными снарядами, и больше народу усадить в окопы. Вот это настоящий позор. Точнее, позор даже не то, что технологии в войне всё ещё не решают, а то, что, зная это (а профессиональные военные, хоть наши, хоть западные, должны были знать), достаточного количества ни пушек, ни снарядов, не заготовили.
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Додано: Сер 30 жов, 2024 05:18
Дюрі-бачі написав: pesikot написав:
❗️Є значна тенденція збільшення випадків СЗЧ, – голова Верховного Суду.
Наскільки я розумію, то зараз СЗЧ переважно новонабрані / бусифіковані / ТРО.
А от серед моїх знайомих патріотів, які воюють з перших днів, в повітрі літає така "домовленість", що весною 2025 (після 36 місяців) почнуть СЗЧ вони...
іще в декого надія на вибори трампа)
Якщо виберуть не його.. та й йому мабуть дадуть строку до нр максимум.
Тут іще й фактор відсутності хороших новин вже місяці 3. Зневірюються люди.
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