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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 30 жов, 2024 02:55
andrijk777 написав: d44 написав: andrijk777 написав:
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З боку України неадекватно оцінена була лише готовність західних партнерів надати засоби для перемоги. Ми вважали, що вони на це готові, а виявилося не так.
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Не правда. Особливих очікувань що нам дадуть багато зброї не було. Це вже зараз ви собі придумали таке.
Тоді на чому грунтувався зрив перемовин у Стамбулі? Чому війна не закінчилася тоді? Чи ви вважаєте, що це Зеленський сам післав всі нах і заявив, що руснє п..да, держить мене семеро. Напевно були якісь рішення та домовленості з "партнерами", що до подальших дій. Чи розрахунок партнерів був що русня повинна була випаритися сама, "як роса на сонці"?
Для того щоб обговорювати перемовини у Стамбулі потрібно знати хоча б текст цих перемовин. Інформації про ці переговори дуже мало. Обговорювати чому вони зірвались(і чи дійсно зірвались) не можу.
Загалом я не зовсім розумію ваш аргумент. До чого тут Стамбульські перемовини?
Очікувань що нам дадуть багато зброї на початку війни не було! Це факт. Я добре пам'ятаю яка була радість з перших Хаймарсів.
Ці сподівання(на багато зброї) з'явились згодом, десь в 2023 році. Тоді почали шукати "крайнього" у наших невдачах і одним з крайніх виявився Захід який не дав зброї.
Неверно.
Сподівання были с самого начала и они окрепли, когда где-то через месяц после начала войн начало поступать оружие, постепенно увеличивая скорость и качество поставляемого оружия.
А "перемовини у Стамбулі" "дійсно" были сорваны независимо от выставленных условий и "текста цих перемовин". Это сомнению не подлежит, факт вполне очевидный.
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Додано: Сер 30 жов, 2024 03:45
ЛАД написав: lapay написав:
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Снаряди нам вишкребли всі, як і ракети до ППО. На Тайвані більш вірогідні морські бої, принаймі спочатку.
Єдиний спосіб був - готуватись, як написав По до Зе за півроку до вторгнення, а ще краще не блокувати медведчука, тоді б і війни не було б.
Интересно у вас выходит - партнёры не здатні нарастить производство, а в 100 раз более слабая Украина должна была "підготуватись, як написав По до Зе за півроку".
История показывает, что они как раз здатні, только забили.
Недавно попалось, что советская армия при взятии Берлина потратила 1,25 млн. снарядов. Да мы за все 3 года войны израсходовали, наверное, немногим больше.
Театр военных действий второй мировой несравнимо больше. Не знаю, как конкретно с Берлином (взятие Берлина могло означать бои на очень обширной территории). К тому же тогда массовый снаряд был 76 мм, а сейчас -- 155. Соотношение 1:8.
Но это, конечно, второстепенно. Когда я писал сегодняшние размышлизмы, не упомянул, что, не будучи ни военным, ни историком, наивно полагал, что в современной войне решающую роль будут играть технологии. Которыми должны были снабдить нас (ну не технологиями, а результатами её применения), и которых не должно было быть у противника. На деле оказалось, что, как и в 1914 году, выигрывает тот, кто может выставить больше самых обыкновенных пушек с самыми обыкновенными снарядами, и больше народу усадить в окопы. Вот это настоящий позор. Точнее, позор даже не то, что технологии в войне всё ещё не решают, а то, что, зная это (а профессиональные военные, хоть наши, хоть западные, должны были знать), достаточного количества ни пушек, ни снарядов, не заготовили.
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Додано: Сер 30 жов, 2024 05:18
Дюрі-бачі написав: pesikot написав:
❗️Є значна тенденція збільшення випадків СЗЧ, – голова Верховного Суду.
Наскільки я розумію, то зараз СЗЧ переважно новонабрані / бусифіковані / ТРО.
А от серед моїх знайомих патріотів, які воюють з перших днів, в повітрі літає така "домовленість", що весною 2025 (після 36 місяців) почнуть СЗЧ вони...
іще в декого надія на вибори трампа)
Якщо виберуть не його.. та й йому мабуть дадуть строку до нр максимум.
Тут іще й фактор відсутності хороших новин вже місяці 3. Зневірюються люди.
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Додано: Сер 30 жов, 2024 07:46
Hotab написав:
Тактика кацапії була схожа на ведмедя- швидко засуну лапу в дупло з бджолами, убʼю матку, всі в паніці розбіжаться, а я отримаю все що треба.
Але з ходу вбити не вийшло, а бджоли стали загризати ведмедя, який беззахисний висить на стовбурі дерева з неприкритою жопою.
Схоже, в них таки був план Б - не вийшло взяти Київ за місяць, по плану А, то Малоросію, поки що, викреслюємо, і переходимо до плану Б - Новоросія наша.
Ведмідь, насправді, має імунітет до бджолиної отрути. Для мене дуже показове було визволення Ірпіня, як важко, з якими втратами, ми вибивали повністю відрізаних від постачання десантників.
Вже було ясно, що це буде важка війна, якщо самі не підуть, як на Півночі.
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Додано: Сер 30 жов, 2024 07:55
ЛАД написав:
Интересно у вас выходит - партнёры не здатні нарастить производство, а в 100 раз более слабая Украина должна была "підготуватись, як написав По до Зе за півроку". Недавно попалось, что советская армия при взятии Берлина потратила 1,25 млн. снарядов. Да мы за все 3 года войны израсходовали, наверное, немногим больше. О Медведчуке и словах По о нём detroytred сегодня или вчера приводил цитату.
Простите, но цензурных слов уже не хватает. Да повесьте портрет По в красном углу и бейте поклоны по три раза на день. Но нельзя же глупости писать!
Почему ваш любимый вождь за 5 лет не освоил производство пороха и снарядов? Наверное не смог? Или не хотел?
А теперь вы рассказываете "за півроку". Тьфу.
Прочитайте, врешті-решт, про Зимову війну. Як можна підготуватись за півроку - мобілізація, евакувція, окопи, мінування. Для цього треба не роки, а місяці. На лінію Маннергейма було витрачено менше бетона, ніж на столичний оперний театр. "Масло замість зброї", ні літаків, ні танків, і навала на порядок більша, ніж у нас.
Вам про це вже сто раз було сказано, а ви про одне й те саме - ніхто нічого не зміг би зробити. Тьху...
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Додано: Сер 30 жов, 2024 08:52
UA написав: Xenon написав:
знаючі люди, підкажіть, цеж відосік з 90х я вірно розумію? (до кінця)
Это не оперативники.
Чего вы все так возбудились?
Цікаво, які ж колосальні фінансові і людьскькі ресурси витрачаються на нижчий сорт. Якщо порахувати ЗП людей що на відео, витрати на пальне/амортизацію позашляховиків, то такий 5 хвилинний вилов коштував платникам податків 100 тис грн мінімум.
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Додано: Сер 30 жов, 2024 08:58
ЛАД написав:
Почему ваш любимый вождь за 5 лет не освоил производство пороха и снарядов? Наверное не смог? Или не хотел?
А теперь вы рассказываете "за півроку". Тьфу.
Це про ЗЕ? Йому навіть не дійшло за 3 роки повномасшатбної війни....В "не зміг" я не повірю.
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Додано: Сер 30 жов, 2024 09:05
Дюрі-бачі написав:
Наскільки я розумію, то зараз СЗЧ переважно новонабрані / бусифіковані / ТРО.
А от серед моїх знайомих патріотів, які воюють з перших днів, в повітрі літає така "домовленість", що весною 2025 (після 36 місяців) почнуть СЗЧ вони...
Цікаво-цікаво...
Літання “домовленості” не почув. Але і не прислухався. І був пару міс на лікуванні після поранення.
Хоч і здивований, що зі взводу тил.забезпеч. було сзч. Чуваків, яких ближче 10км до нуля не слали і не планували, ніби.
Але й у самого виникала якась думка про весну.
З власних міркувань -- можна хоч буде піти помандрувати горами, нарешті, після трьох втрачених літ, чи навіть і кордон перейти? 🤔, перш аніж тилові пацюки схоплять, як-от Гнезділова, і скажуть “атятя, падла, чого не вмер за спокійне життя елоїв!?”
Щодо саботажу -- питав поранених у лікарнях чи хоч когось вчили (якісно й довго) як маскуватись і рухатись аби не видати себе дронам (вже постійно гудуть на нулі в цьому році...) -- не вчили... 😒
Отже, фронт валиться “по плану”. 😒
Востаннє редагувалось Bobua
в Сер 30 жов, 2024 09:13, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 30 жов, 2024 09:06
_Mykola_ написав:
Чотири позашляховика, це вже десь як рота->батальйон по штатному забезпеченню позашляховиками.
По ирпеню ездит мерс ML и рэндж дискавери оба в пикселе на чужих номерах. Каждый день их вижу на своём районе. Выполняют важные боевые задачи. Ждем мерседесы S класса раскрашенные в пиксель. Думаю военкомы за месяц два работы могут себе такую роскошь позволить.
Banderlog написав:
Тут іще й фактор відсутності хороших новин вже місяці 3. Зневірюються люди.
а вовина тысяча?! офис простых решений недорабатывает. Наверное другим заняты.
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Додано: Сер 30 жов, 2024 09:13
lapay написав: ЛАД написав:
Интересно у вас выходит - партнёры не здатні нарастить производство, а в 100 раз более слабая Украина должна была "підготуватись, як написав По до Зе за півроку".
Почему ваш любимый вождь за 5 лет не освоил производство пороха и снарядов? Наверное не смог? Или не хотел?
А теперь вы рассказываете "за півроку". Тьфу.
Прочитайте, врешті-решт, про Зимову війну. Як можна підготуватись за півроку - мобілізація, евакувція, окопи, мінування. Для цього треба не роки, а місяці. На лінію Маннергейма було витрачено менше бетона, ніж на столичний оперний театр. "Масло замість зброї", ні літаків, ні танків, і навала на порядок більша, ніж у нас.
Вам про це вже сто раз було сказано, а ви про одне й те саме - ніхто нічого не зміг би зробити. Тьху...
Так і вам 100 раз було сказано: чому По за 5 років правління не зупинив війну, коли в рази менші території було охоплено, відповідно в рази менше людей і зброї було потрібно, щоб вибити кацапів? Чому він носився з Томосом замість того, щоб носитися з Будапештським меморандумом, вимагаючи від партнерів зброю, як це зробив Зе?
Нагадаю, що Трамп був Президентом з 20 січня 2017 до 20 січня 2021. Що завадило По з ним домовитись у 2017, 2018 роках хоча б про ленд-ліз? Це все риторичне, звісно.
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