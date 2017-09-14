На один артилерійський постріл потрібно кілька кілограмів пороху, щоб виштовхнути снаряд зі ствола та надати йому швидкості. Війни в Україні та на Близькому Сході розкрутили попит на боєприпаси й зробили порохові заряди дефіцитними на ринку.
Порох "військової" якості є технологічно складним продуктом, тож він залишається вузьким місцем у виробництві снарядів і для Росії, і для України з її партнерами. Україна не змогла налагодити серійне виробництво снарядів та пороху до великої війни, тож змушена надолужувати втрачене зараз.
Виробництво пороху починається з вирощування сировини. Це може бути деревина, промислові коноплі, але найчастіше – бавовник, з якого отримують бавовну. Востаннє в Україні цю рослину вирощували в середині 20-го століття. Відповідно весь цей процес потрібно опановувати з нуля.
Західний світ уперше з часів Холодної війни згадав, що таке масове виробництво боєприпасів. Оборонні компанії, які виробляли десятки тисяч снарядів на рік, прагнуть постачати сотні тисяч. Rheinmetall, ключовий європейський виробник боєприпасів, влітку 2024 року отримав найбільший в історії контракт на постачання 155-міліметрових снарядів на 8,5 млрд євро.
При цьому західні країни хронічно відстають від виробничих планів, бо підприємства стикаються з нестачею вибухових речовин, перш за все пороху. По всьому світу розгортаються виробничі лінії на порохових заводах, але їх все одно не вистачає.
У перегонах з виробництва боєприпасів виграє не той, хто збудує більше заводів для випуску снарядів, а той, хто зможе налагодити постачання дефіцитних компонентів.
У ЄС це вчасно зрозуміли і створили фонд підтримки виробників боєприпасів на 2 млрд євро, з яких 75% підуть на будівництво порохових заводів та нарощування виробництва інших вибухових речовин. Завдяки дотаціям та великому замовленню Євросоюз планує до кінця 2024 року вийти на потужність 1,4-1,7 млн артилерійських снарядів на рік. Проте не всі вони призначені для України – частина піде на експорт та поповнення внутрішніх запасів.
"За три роки ми отримали лише одну пропозицію від західної компанії, яка пропонувала побудувати завод за 20 мільйонів євро з переробки нітроцелюлози на порох. Ішлося про 600 тонн пороху на рік, чого вистачило б на 160 тисяч 122-міліметрових боєприпасів. Але це лише один, найпростіший етап у технологічному ланцюгу", – зазначив Бельбас.
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