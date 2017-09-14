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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10665106661066710668

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 81
до кінця 2024 року
19%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
12
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
35
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 09:19

Пороху немає ніде

  BIGor написав:
  ЛАД написав:Почему ваш любимый вождь за 5 лет не освоил производство пороха и снарядов? Наверное не смог? Или не хотел?
А теперь вы рассказываете "за півроку". Тьфу.

Це про ЗЕ? Йому навіть не дійшло за 3 роки повномасшатбної війни....В "не зміг" я не повірю.


На один артилерійський постріл потрібно кілька кілограмів пороху, щоб виштовхнути снаряд зі ствола та надати йому швидкості. Війни в Україні та на Близькому Сході розкрутили попит на боєприпаси й зробили порохові заряди дефіцитними на ринку.
Порох "військової" якості є технологічно складним продуктом, тож він залишається вузьким місцем у виробництві снарядів і для Росії, і для України з її партнерами. Україна не змогла налагодити серійне виробництво снарядів та пороху до великої війни, тож змушена надолужувати втрачене зараз.

Виробництво пороху починається з вирощування сировини. Це може бути деревина, промислові коноплі, але найчастіше – бавовник, з якого отримують бавовну. Востаннє в Україні цю рослину вирощували в середині 20-го століття. Відповідно весь цей процес потрібно опановувати з нуля.


Західний світ уперше з часів Холодної війни згадав, що таке масове виробництво боєприпасів. Оборонні компанії, які виробляли десятки тисяч снарядів на рік, прагнуть постачати сотні тисяч. Rheinmetall, ключовий європейський виробник боєприпасів, влітку 2024 року отримав найбільший в історії контракт на постачання 155-міліметрових снарядів на 8,5 млрд євро.

При цьому західні країни хронічно відстають від виробничих планів, бо підприємства стикаються з нестачею вибухових речовин, перш за все пороху. По всьому світу розгортаються виробничі лінії на порохових заводах, але їх все одно не вистачає.

У перегонах з виробництва боєприпасів виграє не той, хто збудує більше заводів для випуску снарядів, а той, хто зможе налагодити постачання дефіцитних компонентів.

У ЄС це вчасно зрозуміли і створили фонд підтримки виробників боєприпасів на 2 млрд євро, з яких 75% підуть на будівництво порохових заводів та нарощування виробництва інших вибухових речовин. Завдяки дотаціям та великому замовленню Євросоюз планує до кінця 2024 року вийти на потужність 1,4-1,7 млн артилерійських снарядів на рік. Проте не всі вони призначені для України – частина піде на експорт та поповнення внутрішніх запасів.


"За три роки ми отримали лише одну пропозицію від західної компанії, яка пропонувала побудувати завод за 20 мільйонів євро з переробки нітроцелюлози на порох. Ішлося про 600 тонн пороху на рік, чого вистачило б на 160 тисяч 122-міліметрових боєприпасів. Але це лише один, найпростіший етап у технологічному ланцюгу", – зазначив Бельбас.

читайте далі по посиланню
https://www.epravda.com.ua/publications/2024/10/1/719989/
Востаннє редагувалось prodigy в Сер 30 жов, 2024 09:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 09:20

  Hotab написав:Від вас, як

Я поясню свою точку зору.
Щось стверджувати я можу лише у випадку, якщо особисто займався цим. Тобто, як ото Бальцерович реформував ринок країни, як ото комбат Сліп на рівні командира б-на приймав участь у тих військових операціях.
А так залишається лише розглянути, як можна більше фахових джерел, і прислухатися до того, що здається найбільш вірогідним.

Я ж не кажу, що от виключно Сліп каже істину, а всі інші помиляються. Ні.
Ця війна показує, що спростовуються всі логічні та аргументовані релізи. Наприклад, на початку війни фахівці запевняли, що наступальні дії не можуть тривати більше місяця, двох. Але вони тривають.
Або підручники кажуть, що підрозділ втрачає боєздатність при втраті, кажись, 30%. Але підрозділи тільки починають БД при нестачах більше 30%.

Подивіться які складнощі логістики були з Бахмутом або Авдєєвкою в нас чи отой плацдарм в Кринках. Звісно, що масштаб не той, але і орки б пристосувались. І з логістикою, і з отими "парадними" першими військами. Обтесались, набули б досвіду швидко.
До речі, всл з 3 ШБ обронив кореспонденту, що тримати оборону в Авдіівці на отому заводі спокійно можна було далі.

Я чому звертаю увагу на отакі заяви, які йдуть в розріз загальноприйнятим поглядам? Тому що вони від тих, кому не на користь отакі визначення, але вони все ж таки визначають.
Як правило, саме отака зв'язка (не на свою користь + проти загальноприйнятого) виявляється правильною.

З.и. а картинок, як Сили Оборони лупцюють оту першу навалу було овердофіга; що утворювало уяву про повну безпорадність орди ... бо і лабухів необтесаних, які парадно перли, було безліч.
Читав орко-десантника тільки з Південного напрямку -- теж саме: постачання нуль, управління нуль; виживання - їжі не було, хвороби, пияцтво, наркота, втрати... але назад вони не забрались. Через пару місяців пристосувались і постачання, управління вищі штаби налагодили.
detroytred
 
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