Додано: Сер 30 жов, 2024 09:20

Hotab написав: Від вас, як Від вас, як

Я поясню свою точку зору.Щось стверджувати я можу лише у випадку, якщо особисто займався цим. Тобто, як ото Бальцерович реформував ринок країни, як ото комбат Сліп на рівні командира б-на приймав участь у тих військових операціях.А так залишається лише розглянути, як можна більше фахових джерел, і прислухатися до того, що здається найбільш вірогідним.Я ж не кажу, що от виключно Сліп каже істину, а всі інші помиляються. Ні.Ця війна показує, що спростовуються всі логічні та аргументовані релізи. Наприклад, на початку війни фахівці запевняли, що наступальні дії не можуть тривати більше місяця, двох. Але вони тривають.Або підручники кажуть, що підрозділ втрачає боєздатність при втраті, кажись, 30%. Але підрозділи тільки починають БД при нестачах більше 30%.Подивіться які складнощі логістики були з Бахмутом або Авдєєвкою в нас чи отой плацдарм в Кринках. Звісно, що масштаб не той, але і орки б пристосувались. І з логістикою, і з отими "парадними" першими військами. Обтесались, набули б досвіду швидко.До речі, всл з 3 ШБ обронив кореспонденту, що тримати оборону в Авдіівці на отому заводі спокійно можна було далі.Я чому звертаю увагу на отакі заяви, які йдуть в розріз загальноприйнятим поглядам? Тому що вони від тих, кому не на користь отакі визначення, але вони все ж таки визначають.Як правило, саме отака зв'язка (не на свою користь + проти загальноприйнятого) виявляється правильною.З.и. а картинок, як Сили Оборони лупцюють оту першу навалу було овердофіга; що утворювало уяву про повну безпорадність орди ... бо і лабухів необтесаних, які парадно перли, було безліч.В ютубі натрапив на спогади орко-десантника тільки з Південного напрямку -- теж саме: постачання нуль, управління нуль; виживання - їжі не було, хвороби, пияцтво, наркота, втрати... але назад вони не забрались. Через пару місяців пристосувались і постачання, управління вищі штаби налагодили.