Я поясню свою точку зору. Щось стверджувати я можу лише у випадку, якщо особисто займався цим. Тобто, як ото Бальцерович реформував ринок країни, як ото комбат Сліп на рівні командира б-на приймав участь у тих військових операціях. А так залишається лише розглянути, як можна більше фахових джерел, і прислухатися до того, що здається найбільш вірогідним.
Я ж не кажу, що от виключно Сліп каже істину, а всі інші помиляються. Ні. Ця війна показує, що спростовуються всі логічні та аргументовані релізи. Наприклад, на початку війни фахівці запевняли, що наступальні дії не можуть тривати більше місяця, двох. Але вони тривають. Або підручники кажуть, що підрозділ втрачає боєздатність при втраті, кажись, 30%. Але підрозділи тільки починають БД при нестачах більше 30%.
Подивіться які складнощі логістики були з Бахмутом або Авдєєвкою в нас чи отой плацдарм в Кринках. Звісно, що масштаб не той, але і орки б пристосувались. І з логістикою, і з отими "парадними" першими військами. Обтесались, набули б досвіду швидко. До речі, всл з 3 ШБ обронив кореспонденту, що тримати оборону в Авдіівці на отому заводі спокійно можна було далі.
Я чому звертаю увагу на отакі заяви, які йдуть в розріз загальноприйнятим поглядам? Тому що вони від тих, кому не на користь отакі визначення, але вони все ж таки визначають. Як правило, саме отака зв'язка (не на свою користь + проти загальноприйнятого) виявляється правильною.
З.и. а картинок, як Сили Оборони лупцюють оту першу навалу було овердофіга; що утворювало уяву про повну безпорадність орди ... бо і лабухів необтесаних, які парадно перли, було безліч. В ютубі натрапив на спогади орко-десантника тільки з Південного напрямку -- теж саме: постачання нуль, управління нуль; виживання - їжі не було, хвороби, пияцтво, наркота, втрати... але назад вони не забрались. Через пару місяців пристосувались і постачання, управління вищі штаби налагодили.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 30 жов, 2024 09:41, всього редагувалось 1 раз.
fler всі ми розумні заднім числом... Існує в капіталізмі те, що мені категорично не подобається і через що ми зараз і програємо віну: бариги, через яких при ажіотажі ціни ростуть в космос. Це ми бачили на генератори / зарядні станції в Україні, це ми бачимо зараз на порох / снаряди... І закінчується воно завжди однаково негативно як для покупців так і для продавців, коли закінчується ажіотаж...
lapay написав:............ Снаряди нам вишкребли всі, як і ракети до ППО. На Тайвані більш вірогідні морські бої, принаймі спочатку. Єдиний спосіб був - готуватись, як написав По до Зе за півроку до вторгнення, а ще краще не блокувати медведчука, тоді б і війни не було б.
Интересно у вас выходит - партнёры не здатні нарастить производство, а в 100 раз более слабая Украина должна была "підготуватись, як написав По до Зе за півроку". Недавно попалось, что советская армия при взятии Берлина потратила 1,25 млн. снарядов. Да мы за все 3 года войны израсходовали, наверное, немногим больше. О Медведчуке и словах По о нём detroytred сегодня или вчера приводил цитату. Простите, но цензурных слов уже не хватает. Да повесьте портрет По в красном углу и бейте поклоны по три раза на день. Но нельзя же глупости писать! Почему ваш любимый вождь за 5 лет не освоил производство пороха и снарядов? Наверное не смог? Или не хотел? А теперь вы рассказываете "за півроку". Тьфу.
у ЛАДа чий висить "для биття поклонів по три рази на день"?
Дюрі-бачі написав:fler всі ми розумні заднім числом... Існує в капіталізмі те, що мені категорично не подобається і через що ми зараз і програємо віну: бариги, через яких при ажіотажі ціни ростуть в космос. Це ми бачили на генератори / зарядні станції в Україні, це ми бачимо зараз на порох / снаряди... І закінчується воно завжди однаково негативно як для покупців так і для продавців, коли закінчується ажіотаж...
соціал-комуністична маячня: винні бариги підприємці, зато державний комунізм це велике добро: продукти по карткам, закони 5 колосків, робота за трудодні ... парадайз повний
Первые экспериментальные посадки хлопчатника появились в этом году в измаильском районе , урожай средненький. Более-менее подходящие условия и налаженный процесс в Болгарии. Вот с ней надо будет дружить и запрофилировать ее на производство снарядов. По нашим временам это может стать драйвером экономического роста . Ещё есть экспериментальные наработки по пороху из конопли, но информации мало
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 30 жов, 2024 10:08, всього редагувалось 1 раз.
pesikot написав:Побуду трішки дідом Ванга ... Вже кінець жовтня, а ракетних обстрілів по єнергетиці ще немає ... "Але це поки що" (с) БоНеВтік Подививсь прогноз погоди ... як тільки буде на стійкий мінус, так можно чекати на обстріли
по перше чекають морозів, по друге є варіант що йдуть торги/перемовини з приводу енергетики з пропозиціями/погрозами/ультиматумами з обох сторін
До речі, ти постійно пишеш що путін "недоговороспособный" зациклений на знищенні, то поясни яким чином він минулу зиму протупив чи то пожалів українців, і почав обстрілювати енергетику в кінці березня, замість того щоб обстріляти в грудні-2023/січні-2024 коли ефект від відключень е/е був би набагато більш руйнівним та деморалізуючим? Чи хочеш сказати що в січні в них ракет/шахедів небуло, а в березні квітні раптом зявилось відразу на 4 масовані обстріли поспіль.. Значить була якась домовленість, з тим з ким "неможливо домовитись" ))
ЛАД написав:Неверно. Сподівання были с самого начала и они окрепли, когда где-то через месяц после начала войн начало поступать оружие, постепенно увеличивая скорость и качество поставляемого оружия. А "перемовини у Стамбулі" "дійсно" были сорваны независимо от выставленных условий и "текста цих перемовин". Это сомнению не подлежит, факт вполне очевидный.
fox767676 написав:Первые экспериментальные посадки хлопчатника появились в этом году в измаильском районе в этом году, урожай средненький. Более-менее подходящие условия в Болгарии. Вот с ней надо будет дружить и запрофилировать ее на производство снарядов. По нашим временам это может стать драйвером экономического роста . Ещё есть экспериментальные наработки по пороху из конопли, но информации мало
Що можна зробити? На мою думку, жодна країна, яка не є тоталітарною… Тобто всі країни у світі, окрім Північної Кореї, насправді не можуть виробляти снаряди в такій кількості, які будуть покривати витрати у війнах на кшталт нашої, з такою протяжністю лінії зіткнення. Бо це потребує виділити і зарезервувати величезні ресурси, які навіть не може собі дозволити авторитарна країна. Тому сама логіка таких артилерійських воїн призведе до того, що країни почнуть об'єднуватися в союзи і клуби заради того, аби кожна з них могла перекидати снаряди під час конфліктів, рятуючи один одного.
Тобто декілька країн виготовляють снаряди в такій кількості, яка буде покривати витрати однієї під час війни. Так само весь західний світ: вся їхня кількість металургії, хімпрому та снарядних підприємств зможуть виготовляти ту кількість, яка буде покривати потреби України в війні, але однієї України. Може, ще щось залишиться, що вони можуть перекинути на склади. _________________________________ Але суть))) --- заробляння бабла окремо; війна окремо. Разом ми єдині)))