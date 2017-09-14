Примат написав:некомпетентность привела к провалу внешней и внутренней политики государства, а цена этому провалу - жизни людей
Завжди мав і досі не змінив свою точку зору -- справа не стільки у незнанні, некомпетентності, справа в цілях. В цілях осіб, які приймають рішення, які тримають в своїх руках інструменти в суспільстві-країні.
Якщо мета перебування на посаді зробити по мінімуму. Якщо мета олігарха ... То звідки інший результат, ніж отой, що є, візьметься?
detroytred написав:Тому сама логіка таких артилерійських воїн призведе до того, що країни почнуть об'єднуватися в союзи і клуби заради того, аби кожна з них могла перекидати снаряди під час конфліктів, рятуючи один одного.
кто в союзе с рф уже понятно, а с нами кто? Для Кима нет проблемы падение уровня жизни его народа. Для наших партнеров важнее собственный уровень жизни, чем снаряды для Украины.
UA написав:Это не оперативники. Чего вы все так возбудились?
Цікаво, які ж колосальні фінансові і людьскькі ресурси витрачаються на нижчий сорт. Якщо порахувати ЗП людей що на відео, витрати на пальне/амортизацію позашляховиків, то такий 5 хвилинний вилов коштував платникам податків 100 тис грн мінімум.
Позашляховики отжаты у населения. Поломаются - отожмут новые и с полными баками. Тебе из Польши тяжко местную реальность воспринимать.
Примат написав:некомпетентность привела к провалу внешней и внутренней политики государства, а цена этому провалу - жизни людей
Завжди мав і досі не змінив свою точку зору -- справа не стільки у незнанні, некомпетентності, справа в цілях. В цілях осіб, які приймають рішення, які тримають в своїх руках інструменти в суспільстві-країні.
Якщо мета перебування на посаді зробити по мінімуму. Якщо мета олігарха ... То звідки інший результат, ніж отой, що є, візьметься?
но что бы осознанно делать минимум "чего-то" - нужно же иметь понимание "а что, собственно, нужно делать"...
pesikot написав:А почему такие видео всегда в плохом качестве, видны склейки И что там заблюрено ? Хотя дата и время большим, чётким шрифтом
хде ваши доказательства?
Ну что-то там заблюрено Ну в плохом качестве видео Ну дата и время большим, четким шрифтом А доказательств этим утверждениям нет )))
вже зрозуміло що ти будеш "включати Лаврова" до останнього навіть якщо тобі двісті таких відео скинути. Не визнаєш поки тобі особисто коліно не прострелять.. Але стоп, я забув що в тебе "довідка по догляду"
ЛАД написав:Интересно у вас выходит - партнёры не здатні нарастить производство, а в 100 раз более слабая Украина должна была "підготуватись, як написав По до Зе за півроку". Почему ваш любимый вождь за 5 лет не освоил производство пороха и снарядов? Наверное не смог? Или не хотел? А теперь вы рассказываете "за півроку". Тьфу.
Прочитайте, врешті-решт, про Зимову війну. Як можна підготуватись за півроку - мобілізація, евакувція, окопи, мінування. Для цього треба не роки, а місяці. На лінію Маннергейма було витрачено менше бетона, ніж на столичний оперний театр. "Масло замість зброї", ні літаків, ні танків, і навала на порядок більша, ніж у нас. Вам про це вже сто раз було сказано, а ви про одне й те саме - ніхто нічого не зміг би зробити. Тьху...
Так і вам 100 раз було сказано: чому По за 5 років правління не зупинив війну, коли в рази менші території було охоплено, відповідно в рази менше людей і зброї було потрібно, щоб вибити кацапів? Чому він носився з Томосом замість того, щоб носитися з Будапештським меморандумом, вимагаючи від партнерів зброю, як це зробив Зе? Нагадаю, що Трамп був Президентом з 20 січня 2017 до 20 січня 2021. Що завадило По з ним домовитись у 2017, 2018 роках хоча б про ленд-ліз? Це все риторичне, звісно.
а зеле о лендлизе что помешало договориться? А так-то По прекрасно понимал - что можно просить, а что нельзя...
fox767676 написав:Первые экспериментальные посадки хлопчатника появились в этом году в измаильском районе в этом году, урожай средненький. Более-менее подходящие условия в Болгарии. Вот с ней надо будет дружить и запрофилировать ее на производство снарядов. По нашим временам это может стать драйвером экономического роста . Ещё есть экспериментальные наработки по пороху из конопли, но информации мало
Що можна зробити? На мою думку, жодна країна, яка не є тоталітарною… Тобто всі країни у світі, окрім Північної Кореї, насправді не можуть виробляти снаряди в такій кількості, які будуть покривати витрати у війнах на кшталт нашої, з такою протяжністю лінії зіткнення. Бо це потребує виділити і зарезервувати величезні ресурси, які навіть не може собі дозволити авторитарна країна. Тому сама логіка таких артилерійських воїн призведе до того, що країни почнуть об'єднуватися в союзи і клуби заради того, аби кожна з них могла перекидати снаряди під час конфліктів, рятуючи один одного.
Тобто декілька країн виготовляють снаряди в такій кількості, яка буде покривати витрати однієї під час війни. Так само весь західний світ: вся їхня кількість металургії, хімпрому та снарядних підприємств зможуть виготовляти ту кількість, яка буде покривати потреби України в війні, але однієї України. Може, ще щось залишиться, що вони можуть перекинути на склади. _________________________________ Але суть))) --- заробляння бабла окремо; війна окремо. Разом ми єдині)))
Навіть гармати, якщо ми кажемо про ті «три топора», не можуть використовуватися в такому самому режимі, як [гаубиця] Д-30. Вони просто розплавляються, виходять з ладу. Бо їхні розробники навіть не уявляли, що в сучасній війні можуть бути такого розміру взаємні артилерійські обстріли.
золото-ювелірною технікою Заходу бідна країна багато не навоює. треба мати своє виробництво, чи таких же бідних але технологічно не відсталих країн партнерів. в ідеалі - з автократій 3-го світу, але це не про нас. Україні треба мати партнерство з виробництва снарядів-ракет з нерозбещеними постмодерном Болгарією та Румунією, а бронетехніку робити у себе, можна за німецькими ліцензіями
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 30 жов, 2024 10:46, всього редагувалось 1 раз.