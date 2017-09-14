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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10667106681066910670

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 81
до кінця 2024 року
19%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
12
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
35
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 10:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Павел Вернивский

·
Буквально на днях дізнався інформацію, яка просто на голову не налазить.
Виявляється, що зараз в нас є виробники, які на свій страх і ризик зробили десь 50 тис корпусів мінометних мін, але вони нікому не потрібні.
На перший погляд тут може здатись, що ці корпуси не відповідають певним характеристикам. Насправді ні - ніхто з Міноборони на них навіть не дивився.
І ось ця ситуація це яскравий показник трешу, що відбувається в нашій оборонці. Коротко весь цей треш можна продемонструвати просто порівнявши підходи у нас і у ворога.
Як це працює у ворога? Коли їм треба певну кількість снарядів чи мін, то вони збирають за столом всіх ключових промислових виробників, в тому числі і цивільних. На цій зустрічі всім озвучують потребу і запитують в кожного виробника хто, скільки може зробити та що їм для цього необхідно. Якщо підприємству необхідна технологія виробництва - йому дають технологію, якщо треба обладнання - йому допомагають його купити або ж забезпечують з власних запасів. Аналогічно вирішується питання з сировиною. Можливо сам підхід не відрізняється від традиційних радянських методів, але він працює.
Як це працює в нас? В нас є декілька ключових виробників боєприпасів, які давно працюють з МО. А всі інші мусять, різними правдами та неправдами, спочатку бігати та шукати саму технологію виробництва. Далі виробити партію дослідних зразків і просити їх випробувати. А потім просити підписати контракт. Треш тут полягає в тому, що кожен виробник має бігати, принижуватися і просити, щоб хтось його взяв у сам процес. Бо не державі це потрібно, а виробнику.
Зрозуміло, що тут можуть бути свої ризики, але ж саме для цього і існує держава для того щоб координувати процес. В чому проблема зібрати виробників? В чому проблема визначити чи достатній рівень компетенції має виробництво, щоб виробляти снаряд чи міну? Якщо відповідає, то в чому проблема допомогти їм освоїти технологію, щоб зменшити ризики? Всі ж технології є в наявності!!! В чому проблема організувати процес незалежного контролю за якістю виробництва? В чому проблема створити механізм закупівлі та подальшої передачі в оренду обладнання для виробництва?
В країні нема пороху? В чому проблема зібрати всі хімічні підприємства і озвучити їм завдання? В чому проблема передати зацікавленим сторонам технологію виробництва? Технологія пороху є, але вона ж засекречена!!?
Десь заважає законодавство? В чому проблема внести пропозиції щодо законодавчих змін?
Насправді, будь-яка проблема має певне організаційне рішення, яке мало б виконуватись людьми, що займають ключові державні посади. І саме до них тут виникає найбільше питань, бо ніякої з вище вказаних проблем вони навіть не намагаються вирішити.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 10:52

  detroytred написав:
  _hunter написав:но что бы осознанно делать минимум "чего-то" - нужно же иметь понимание "а что, собственно, нужно делать"...

Так якщо не маєш мети, то навіть і не почнеш рухатися в напрямку пошуку оцього розуміння!

Наявність мети -- це корінець. Початок.

До речі, якщо немає такої мети, то можеш мати і розуміння, і можливості, все, але не робити нічого.

*Имею желание (цель) купить..., но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но не имею желания.*)))

ну вот когда говорят про вопиющую некомпетентность - в том числе и цель подразумевают...
_hunter
 
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2
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 10:55

  ЛАД написав:
  lapay написав:............а ще краще не блокувати медведчука, тоді б і війни не було б.

О Медведчуке и словах По о нём detroytred сегодня или вчера приводил цитату.
Простите, но цензурных слов уже не хватает. Да повесьте портрет По в красном углу и бейте поклоны по три раза на день. Но нельзя же глупости писать!

А Кучма для вас авторитет?
На його думку, російського диктатора на удар по країні спровокувало рішення української влади в лютому 2021 року накласти санкції на структури проросійського політика й олігарха Віктора Медведчука. https://fakty.ua/445339-kuchma-nazval-r ... na-ukrainu

  Wirująświatła написав:на рф призывают 1к в день. при их ресурсах призвать 160 это 5 месяцев. При наших 10-12 мес.

На війну там не призивають зараз, а худо-бідно вербують, а це інша мотивація і інший результат.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 10:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:Наверное другим заняты.

И мы даже знаем чем. Шо там крипта? Растет? )))
Mimohod
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 11:11

"Запорізька область стане фортецею: Федоров розповів про зведення ліній оборони"

Мені здається потрібно уникати вживання слова "фортеця", воно від недавна має скоріше негативне забарвлення. А для тих хто там проживає, взагалі звучить як пряма погроза
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 11:17

Президент США Джо Байден заявив у вівторок, що Україна має завдати удару у відповідь, якщо північнокорейські війська увійдуть на територію країни, додавши, що він стурбований присутністю військовослужбовців КНДР у Курській області Росії, повідомляє Reuters у вівторок, 29 жовтня.

навіть нема що додати... "потужна стурбованість?"
цікаво якщо іранські або китайські війська увійдуть то теж дозволять "завдати удару" чи це вже буде ескалація? :?
Letusrock
 
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