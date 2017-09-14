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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 30 жов, 2024 10:51
Павел Вернивский
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Буквально на днях дізнався інформацію, яка просто на голову не налазить.
Виявляється, що зараз в нас є виробники, які на свій страх і ризик зробили десь 50 тис корпусів мінометних мін, але вони нікому не потрібні.
На перший погляд тут може здатись, що ці корпуси не відповідають певним характеристикам. Насправді ні - ніхто з Міноборони на них навіть не дивився.
І ось ця ситуація це яскравий показник трешу, що відбувається в нашій оборонці. Коротко весь цей треш можна продемонструвати просто порівнявши підходи у нас і у ворога.
Як це працює у ворога? Коли їм треба певну кількість снарядів чи мін, то вони збирають за столом всіх ключових промислових виробників, в тому числі і цивільних. На цій зустрічі всім озвучують потребу і запитують в кожного виробника хто, скільки може зробити та що їм для цього необхідно. Якщо підприємству необхідна технологія виробництва - йому дають технологію, якщо треба обладнання - йому допомагають його купити або ж забезпечують з власних запасів. Аналогічно вирішується питання з сировиною. Можливо сам підхід не відрізняється від традиційних радянських методів, але він працює.
Як це працює в нас? В нас є декілька ключових виробників боєприпасів, які давно працюють з МО. А всі інші мусять, різними правдами та неправдами, спочатку бігати та шукати саму технологію виробництва. Далі виробити партію дослідних зразків і просити їх випробувати. А потім просити підписати контракт. Треш тут полягає в тому, що кожен виробник має бігати, принижуватися і просити, щоб хтось його взяв у сам процес. Бо не державі це потрібно, а виробнику.
Зрозуміло, що тут можуть бути свої ризики, але ж саме для цього і існує держава для того щоб координувати процес. В чому проблема зібрати виробників? В чому проблема визначити чи достатній рівень компетенції має виробництво, щоб виробляти снаряд чи міну? Якщо відповідає, то в чому проблема допомогти їм освоїти технологію, щоб зменшити ризики? Всі ж технології є в наявності!!! В чому проблема організувати процес незалежного контролю за якістю виробництва? В чому проблема створити механізм закупівлі та подальшої передачі в оренду обладнання для виробництва?
В країні нема пороху? В чому проблема зібрати всі хімічні підприємства і озвучити їм завдання? В чому проблема передати зацікавленим сторонам технологію виробництва? Технологія пороху є, але вона ж засекречена!!?
Десь заважає законодавство? В чому проблема внести пропозиції щодо законодавчих змін?
Насправді, будь-яка проблема має певне організаційне рішення, яке мало б виконуватись людьми, що займають ключові державні посади. І саме до них тут виникає найбільше питань, бо ніякої з вище вказаних проблем вони навіть не намагаються вирішити.
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Додано: Сер 30 жов, 2024 10:52
detroytred написав: _hunter написав:
но что бы осознанно делать минимум "чего-то" - нужно же иметь понимание "а что, собственно, нужно делать"...
Так якщо не маєш мети, то навіть і не почнеш рухатися в напрямку пошуку оцього розуміння!
Наявність мети -- це корінець. Початок.
До речі, якщо немає такої мети, то можеш мати і розуміння, і можливості, все, але не робити нічого.
*Имею желание (цель) купить..., но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но не имею желания.*)))
ну вот когда говорят про вопиющую некомпетентность - в том числе и цель подразумевают...
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Додано: Сер 30 жов, 2024 10:55
ЛАД написав: lapay написав:
............а ще краще не блокувати медведчука, тоді б і війни не було б.
О Медведчуке и словах По о нём detroytred
сегодня или вчера приводил цитату.
Простите, но цензурных слов уже не хватает. Да повесьте портрет По в красном углу и бейте поклоны по три раза на день. Но нельзя же глупости писать!
А Кучма для вас авторитет?
Wirująświatła написав:
на рф призывают 1к в день. при их ресурсах призвать 160 это 5 месяцев. При наших 10-12 мес.
На війну там не призивають зараз, а худо-бідно вербують, а це інша мотивація і інший результат.
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Додано: Сер 30 жов, 2024 10:57
Wirująświatła написав:
Наверное другим заняты.
И мы даже знаем чем. Шо там крипта? Растет? )))
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Додано: Сер 30 жов, 2024 11:11
"Запорізька область стане фортецею: Федоров розповів про зведення ліній оборони"
Мені здається потрібно уникати вживання слова "фортеця", воно від недавна має скоріше негативне забарвлення. А для тих хто там проживає, взагалі звучить як пряма погроза
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Додано: Сер 30 жов, 2024 11:17
Президент США Джо Байден заявив у вівторок, що Україна має завдати удару у відповідь, якщо північнокорейські війська увійдуть на територію країни, додавши, що він стурбований присутністю військовослужбовців КНДР у Курській області Росії, повідомляє Reuters у вівторок, 29 жовтня.
навіть нема що додати... "потужна стурбованість?"
цікаво якщо іранські або китайські війська увійдуть то теж дозволять "завдати удару" чи це вже буде ескалація?
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Letusrock
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Додано: Сер 30 жов, 2024 11:29
Letusrock написав:
Президент США Джо Байден заявив у вівторок, що Україна має завдати удару у відповідь, якщо північнокорейські війська увійдуть на територію країни, додавши, що він стурбований присутністю військовослужбовців КНДР у Курській області Росії, повідомляє Reuters у вівторок, 29 жовтня.
навіть нема що додати... "потужна стурбованість?"
цікаво якщо іранські або китайські війська увійдуть то теж дозволять "завдати удару" чи це вже буде ескалація?
раніше Байден був стурбований що надто озброєна Україна створює психологічний дискомфорт росіїї
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Додано: Сер 30 жов, 2024 11:43
detroytred написав: andrijk777 написав: d44 написав:
Як би хто не кричав про "логістичне плече", кацапи вишли з півночі добровільно і не просто так, а по домовленостям
А докази якісь цього будуть?
Що значить кричав
про "логістичне плече"? Там дійсно погана логістика. Кордону з РФ немає, логістика йде через Білорусь.
Ви якісь докази/логіку приводьте, а не просто "інші брешуть, я знаю правду".
Не доказ, але все ж таки -- отой комбат Сліп з Азову в інтерв'ю Соколовій (посилання вдень давав) так і вказав -- самі пішли.
А так би - да, несли значні втрати, але стояли б під Києвом далі. Втрати їм не перешкода.
Він приймав участь у захисті столиці.
Уж що-що, а азовцю й захиснику столиці не те що резону нема отаке стверджувати, а навпаки - йому вигідно казати, що героїчно прогнали орків з під Києва.
Ну і якби не рядовий боєць він всеж..
"Самі пішли" і "пішли по домовленостям" це абсолютно різні речі.
Востаннє редагувалось andrijk777
в Сер 30 жов, 2024 12:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 30 жов, 2024 11:50
ИМХО москалі навіть в Харківській області "самі пішли", ще жодного разу не було в цій війні такого, щоб ЗСУ оточили москалів, як наших на Азовсталі чи Іловайську, а потім домовились і випустили по домовленості... Ми точно так "самі пішли" з Лисичанська, Авдіївки, Селидового, Вугледару і скоро підем з Курахівки....
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Додано: Сер 30 жов, 2024 11:58
ЛАД написав:
Неверно.
Сподівання были с самого начала и они окрепли, когда где-то через месяц после начала войн начало поступать оружие, постепенно увеличивая скорость и качество поставляемого оружия.
Сподівання на зброю були.
Сподівання на багато зброї не було. Та фактично і не могло бути тому що в березні майже нічого не давали.
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