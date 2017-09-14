всем привет. Тяжко читать, когда половину сообщений затирают. Ну да ладно.
Что там из свежего по фронтам?
Флер, подскажите, что там от ваших генералов слышно? Почему территории окупируют бешеными темпами, и почему Ф16 этому не противстоят. Вы же говорили что они изменят ход войны. Инфа была от приближенных. Что снова не так в королевстве кривых зеркал? Снова не хватает бусифицированных?
Из интересного. Тут не так давно заезжал Остин и сказал шо денег дадут. Странно, но раньше хватало просто его пресконфы по ТВ. Неужто он летел сюда через океан заради такой мелочной вещи?
Пан Зеленский перестал посещать фронт... Т.е. раньше, как Николай-2 гонял по фронту для поддержания духа, так и Зе делал, а тут перестал.. Не видит смысла? Или подачка Вовиной тыща ща важнее для удержания на троне? Что происходит?
Происходит вполне ясная картина. Власть просят на выход, но она цепляется за все, даже фронт готовы держать голыми руками, чтоб партнеров не подвести в предверии их выборов... Слышал про 20К\мес душ набора в ЗСУ, и про 15К\мес СЗЧ. Итого пополнение чтото около 5К\мес... Учитывая захваты врагом территорий с начала осени - потери явно выше 5К... удержать не могем, а нужно.
Как итог - людей нет на фронт, денег нет на фронт, снарядов не хватает на фронт, территоиии теряем. Вопрос к турбопатриотам - какие инструкции вам сейчас выдали? За что топите? Или сказали просто ждать и надеяться на Камалу\Трампа, а еще лучше - в церковь свечку поставить?
Востаннє редагувалось dimo_0n в Сер 30 жов, 2024 12:02, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:А докази якісь цього будуть? Що значить кричав про "логістичне плече"? Там дійсно погана логістика. Кордону з РФ немає, логістика йде через Білорусь. Ви якісь докази/логіку приводьте, а не просто "інші брешуть, я знаю правду".
Не доказ, але все ж таки -- отой комбат Сліп з Азову в інтерв'ю Соколовій (посилання вдень давав) так і вказав -- самі пішли. А так би - да, несли значні втрати, але стояли б під Києвом далі. Втрати їм не перешкода. Він приймав участь у захисті столиці.
Уж що-що, а азовцю й захиснику столиці не те що резону нема отаке стверджувати, а навпаки - йому вигідно казати, що героїчно прогнали орків з під Києва. Ну і якби не рядовий боєць він всеж..
"Самі пішли" і "пішли по домовленостям" це абсолютно різні речі.
Безперечно. Але мова не про взагалі, а про конкретний даний випадок. Які версії *самі пішли*, окрім *по домовленостям*, в даному випадку можуть бути?
Пішли *під тиском* з-за тиску Сил Оборони (втрат, логістики і т.д.) не підходить під *самі пішли* (в тому значенні, яке мається на увазі).
Порахували, що краще досягти результату на інших напрямках? Згоден. Теж підходить.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 30 жов, 2024 12:09, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі написав:ИМХО москалі навіть в Харківській області "самі пішли", ще жодного разу не було в цій війні такого, щоб ЗСУ оточили москалів, як наших на Азовсталі чи Іловайську, а потім домовились і випустили по домовленості... Ми точно так "самі пішли" з Лисичанська, Авдіївки, Селидового, Вугледару і скоро підем з Курахівки....
ЛАД написав:Интересно у вас выходит - партнёры не здатні нарастить производство, а в 100 раз более слабая Украина должна была "підготуватись, як написав По до Зе за півроку". Недавно попалось, что советская армия при взятии Берлина потратила 1,25 млн. снарядов. Да мы за все 3 года войны израсходовали, наверное, немногим больше. О Медведчуке и словах По о нём detroytred сегодня или вчера приводил цитату. Простите, но цензурных слов уже не хватает. Да повесьте портрет По в красном углу и бейте поклоны по три раза на день. Но нельзя же глупости писать! Почему ваш любимый вождь за 5 лет не освоил производство пороха и снарядов? Наверное не смог? Или не хотел? А теперь вы рассказываете "за півроку". Тьфу.
Прочитайте, врешті-решт, про Зимову війну. Як можна підготуватись за півроку - мобілізація, евакувція, окопи, мінування. Для цього треба не роки, а місяці. На лінію Маннергейма було витрачено менше бетона, ніж на столичний оперний театр. "Масло замість зброї", ні літаків, ні танків, і навала на порядок більша, ніж у нас. Вам про це вже сто раз було сказано, а ви про одне й те саме - ніхто нічого не зміг би зробити. Тьху...
"Прочитайте, врешті-решт, про Зимову війну". Линия Маннергейма строилась 20 лет - с 1920 до 1939. И её длина была 132—135 км. Всего. У нас сухопутная граница с РФ раз в 15 длиннее, + ещё 1000 км с Беларусью. И не знаю, откуда вы взяли, что у финнов не было "ні літаків, ні танків" (тут допускаю, что неправильно вас понял - фраза невразумительная). Сколько здесь появилось любителей неоправданных аналогий. Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.
Другой вопрос - почему на 10-м году российско-украинской войны Силы обороны Украины на 80% зависимы от внешних партнеров.Этого времени было бы более чем достаточно и для предыдущей власти, и для нынешней для развития отечественного ВПК. Более того - для собственной ракетной программы. Напомню, что в 2016 году широкой общественности были продемонстрированы оперативно-тактические комплексы "Гром-2", более известные как "Сапсан" с дальностью поражения 500 км. И почему эти ракетные технологии не были, соответственно, масштабированы в промышленных объемах и не стали на вооружение Сил обороны Украины еще до начала широкомасштабного внедрения - вопрос открытый. Когда говорят о том, что это невозможно в условиях войны, и делается соответствующий посыл по поводу того, что вся территория Украины находится в зоне поражения то ли крылатых, то ли баллистических ракет, можно привести пример террористических группировок ХАМАС и Хезболла, которые разместили ракетные производства под землей под боком у самой мощной армии мира - израильского ЦАХАЛа.
Нам у спадок дісталося ВПК Радянського Союзу, яке було збудовано за часів Холодної війни згідно з стандартами того часу – з підземними тунелями, комунікаціями, бункерами тощо. Кожне підприємство ВПК мало, відповідно, підземну інфраструктуру, і навіть це вже дало б можливість для перенесення виробництва в землю та реалізації власної ракетної програми. Зараз зелінський просить надати Тауруси чи аналогічну зброю, з дальністю враження 500 км, але на виробництво свого у нього чомусь табу. Пан ЛАД весь час каже "у нас нєт на ето дєнєг". При цьому, зелінський "вовиною тищею" готовий роздати населенню 30 млрд грн. Пане ЛАД, як ви вважаєте, на 30 млрд яку кількість можна виготовити ракет?
dimo_0n написав:Флер, подскажите, что там от ваших генералов слышно? Почему территории окупируют бешеными темпами..
О, dimo_0n вылез из норы А что вас собственно удивляет? Вы думали, что разгоняя зраду и сея розбрат мы быстро победим?
dimo_0n написав:Снова не хватает бусифицированных? Слышал про 20К\мес душ набора в ЗСУ, и про 15К\мес СЗЧ...
Що особисто ви зробили для військових, щоб вони не йшли в СЗЧ? Як ви їх підтримали? Які їх проблеми закрили донатами чи може особисто щось передали, відремонтували? Чи ви гадаєте, що ваші і Ко виступи тут із критикою мобілізації та влади у стилі "все погано, буде гірше, хай воює хто завгодно аби мене не чіпали" - це бальзам для військових, надійний тил, щоб триматися та не відчувати себе "крайнім" чи "рудим"?
dimo_0n написав:Вопрос к турбопатриотам - какие инструкции вам сейчас выдали? За что топите?
Зустрічне питанння. На що тепер сподіваєтесь, продовжуючи розганяти зраду та сіяти розбрат?
Президент США Джо Байден заявив у вівторок, що Україна має завдати удару у відповідь, якщо північнокорейські війська увійдуть на територію країни, додавши, що він стурбований присутністю військовослужбовців КНДР у Курській області Росії, повідомляє Reuters у вівторок, 29 жовтня.
навіть нема що додати... "потужна стурбованість?" цікаво якщо іранські або китайські війська увійдуть то теж дозволять "завдати удару" чи це вже буде ескалація?
цікаво як то виглядатиме потужний удар з України по КНДР
lapay написав:............ Снаряди нам вишкребли всі, як і ракети до ППО. На Тайвані більш вірогідні морські бої, принаймі спочатку. Єдиний спосіб був - готуватись, як написав По до Зе за півроку до вторгнення, а ще краще не блокувати медведчука, тоді б і війни не було б.
Интересно у вас выходит - партнёры не здатні нарастить производство, а в 100 раз более слабая Украина должна была "підготуватись, як написав По до Зе за півроку".
История показывает, что они как раз здатні, только забили.
lapay писал, что "не здатні".
Недавно попалось, что советская армия при взятии Берлина потратила 1,25 млн. снарядов. Да мы за все 3 года войны израсходовали, наверное, немногим больше.
Театр военных действий второй мировой несравнимо больше. Не знаю, как конкретно с Берлином (взятие Берлина могло означать бои на очень обширной территории). К тому же тогда массовый снаряд был 76 мм, а сейчас -- 155. Соотношение 1:8.
Даже если это за всю Берлинскую операцию, в течение которой советские войска продвинулись на запад на расстояние от 100 до 220 км, а ширина фронта боевых действий — 300 км, то она всё же длилась всего 17 дней. Не понял, о чём - "Соотношение 1:8". Если о снарядах, то почему такое соотношение?
Но это, конечно, второстепенно. Когда я писал сегодняшние размышлизмы, не упомянул, что, не будучи ни военным, ни историком, наивно полагал, что в современной войне решающую роль будут играть технологии. Которыми должны были снабдить нас (ну не технологиями, а результатами её применения), и которых не должно было быть у противника. На деле оказалось, что, как и в 1914 году, выигрывает тот, кто может выставить больше самых обыкновенных пушек с самыми обыкновенными снарядами, и больше народу усадить в окопы. Вот это настоящий позор. Точнее, позор даже не то, что технологии в войне всё ещё не решают, а то, что, зная это (а профессиональные военные, хоть наши, хоть западные, должны были знать), достаточного количества ни пушек, ни снарядов, не заготовили.
На технологии вы надеялись напрасно - боевые роботы и "лучи смерти" пока что только в фантастических романах. Никаких принципиально новых видов вооружения пока не появилось, просто совершенствовались старые. Уже в ходе нашей войны начали резко развивать дроны, посмотрим, удастся ли им стать и остаться грозной ударной силой. А Западу в тех войнах, которые они вели и планировали, большие запасы пушек и снарядов просто не нужны, поэтому и не заготовили. Ни в одной войне последнего времени артиллерия не играла решающей роли. Главная роль отдавалась авиации, причём она применялась в условиях достаточно слабой ПВО. Если захотите, посмотрите https://bsblog.info/amerikanskaya-promyshlennaya-mobilizaciya-povtorenie-uroka/. Довольно интересно и объём небольшой.
ЛАД написав:Интересно у вас выходит - партнёры не здатні нарастить производство, а в 100 раз более слабая Украина должна была "підготуватись, як написав По до Зе за півроку". Недавно попалось, что советская армия при взятии Берлина потратила 1,25 млн. снарядов. Да мы за все 3 года войны израсходовали, наверное, немногим больше. О Медведчуке и словах По о нём detroytred сегодня или вчера приводил цитату. Простите, но цензурных слов уже не хватает. Да повесьте портрет По в красном углу и бейте поклоны по три раза на день. Но нельзя же глупости писать! Почему ваш любимый вождь за 5 лет не освоил производство пороха и снарядов? Наверное не смог? Или не хотел? А теперь вы рассказываете "за півроку". Тьфу.
Прочитайте, врешті-решт, про Зимову війну. Як можна підготуватись за півроку - мобілізація, евакувція, окопи, мінування. Для цього треба не роки, а місяці. На лінію Маннергейма було витрачено менше бетона, ніж на столичний оперний театр. "Масло замість зброї", ні літаків, ні танків, і навала на порядок більша, ніж у нас. Вам про це вже сто раз було сказано, а ви про одне й те саме - ніхто нічого не зміг би зробити. Тьху...
"Прочитайте, врешті-решт, про Зимову війну". Линия Маннергейма строилась 20 лет - с 1920 до 1939. И её длина была 132—135 км. Всего. У нас сухопутная граница с РФ раз в 15 длиннее, + ещё 1000 км с Беларусью. И не знаю, откуда вы взяли, что у финнов не было "ні літаків, ні танків" (тут допускаю, что неправильно вас понял - фраза невразумительная). Сколько здесь появилось любителей неоправданных аналогий. Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.
Можете лінійкою поміряти довжину перешийку з АР Крим?
Президент США Джо Байден заявив у вівторок, що Україна має завдати удару у відповідь, якщо північнокорейські війська увійдуть на територію країни, додавши, що він стурбований присутністю військовослужбовців КНДР у Курській області Росії, повідомляє Reuters у вівторок, 29 жовтня.
навіть нема що додати... "потужна стурбованість?" цікаво якщо іранські або китайські війська увійдуть то теж дозволять "завдати удару" чи це вже буде ескалація?
цікаво як то виглядатиме потужний удар з України по КНДР
Можуть морськими дронами влупить по кораблям що доставляють боєприпаси кацапам. Теоретично