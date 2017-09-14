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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10670106711067210673>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 81
до кінця 2024 року
19%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
12
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
35
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 12:58

  whois2010 написав:Про "секретні пункти" про томагавки:
Другой вопрос - почему на 10-м году российско-украинской войны Силы обороны Украины на 80% зависимы от внешних партнеров.Этого времени было бы более чем достаточно и для предыдущей власти, и для нынешней для развития отечественного ВПК. Более того - для собственной ракетной программы. Напомню, что в 2016 году широкой общественности были продемонстрированы оперативно-тактические комплексы "Гром-2", более известные как "Сапсан" с дальностью поражения 500 км. И почему эти ракетные технологии не были, соответственно, масштабированы в промышленных объемах и не стали на вооружение Сил обороны Украины еще до начала широкомасштабного внедрения - вопрос открытый.
Когда говорят о том, что это невозможно в условиях войны, и делается соответствующий посыл по поводу того, что вся территория Украины находится в зоне поражения то ли крылатых, то ли баллистических ракет, можно привести пример террористических группировок ХАМАС и Хезболла, которые разместили ракетные производства под землей под боком у самой мощной армии мира - израильского ЦАХАЛа.

Нам у спадок дісталося ВПК Радянського Союзу, яке було збудовано за часів Холодної війни згідно з стандартами того часу – з підземними тунелями, комунікаціями, бункерами тощо. Кожне підприємство ВПК мало, відповідно, підземну інфраструктуру, і навіть це вже дало б можливість для перенесення виробництва в землю та реалізації власної ракетної програми.
Зараз зелінський просить надати Тауруси чи аналогічну зброю, з дальністю враження 500 км, але на виробництво свого у нього чомусь табу.
Пан ЛАД весь час каже "у нас нєт на ето дєнєг". При цьому, зелінський "вовиною тищею" готовий роздати населенню 30 млрд грн. Пане ЛАД, як ви вважаєте, на 30 млрд яку кількість можна виготовити ракет?

там де було вепека тепер теерце і різні епіки, взад фарш ніззя, приввласність когонада
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 13:01

  detroytred написав:
  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Не доказ, але все ж таки -- отой комбат Сліп з Азову в інтерв'ю Соколовій (посилання вдень давав) так і вказав -- самі пішли.
А так би - да, несли значні втрати, але стояли б під Києвом далі. Втрати їм не перешкода.
Він приймав участь у захисті столиці.

Уж що-що, а азовцю й захиснику столиці не те що резону нема отаке стверджувати, а навпаки - йому вигідно казати, що героїчно прогнали орків з під Києва.
Ну і якби не рядовий боєць він всеж..

"Самі пішли" і "пішли по домовленостям" це абсолютно різні речі.

Безперечно.
Але мова не про взагалі, а про конкретний даний випадок.
Які версії *самі пішли*, окрім *по домовленостям*, в даному випадку можуть бути?

Пішли *під тиском* з-за тиску Сил Оборони (втрат, логістики і т.д.) не підходить під *самі пішли* (в тому значенні, яке мається на увазі).

Порахували, що краще досягти результату на інших напрямках?
Згоден. Теж підходить.

Самі пішли тому що погана логістика, мало людей, не готові до тривалих воєнних дій і т.д(читай пост Hotab вище) - цілком логічне пояснення.
Самі пішли по домовленостям - ніяких доказів цього немає окрім конспірології.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 13:01

  Faceless написав:
flyman написав:
  Letusrock написав:Президент США Джо Байден заявив у вівторок, що Україна має завдати удару у відповідь, якщо північнокорейські війська увійдуть на територію країни, додавши, що він стурбований присутністю військовослужбовців КНДР у Курській області Росії, повідомляє Reuters у вівторок, 29 жовтня.
навіть нема що додати... "потужна стурбованість?"
цікаво якщо іранські або китайські війська увійдуть то теж дозволять "завдати удару" чи це вже буде ескалація? :?

цікаво як то виглядатиме потужний удар з України по КНДР
Можуть морськими дронами влупить по кораблям що доставляють боєприпаси кацапам. Теоретично

з Філіпін
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 13:02

  Faceless написав:Можуть морськими дронами влупить по кораблям що доставляють боєприпаси кацапам. Теоретично

В Японському морі?

(хоча, якщо всерьез сприймати заяви що то Україна самотужки газові потоки підірвала, то не виключено що можемо і вЯпонському морі шухеру навести :roll: )
Востаннє редагувалось Xenon в Сер 30 жов, 2024 13:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 13:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

flyman написав:
  Faceless написав:
flyman написав:цікаво як то виглядатиме потужний удар з України по КНДР
Можуть морськими дронами влупить по кораблям що доставляють боєприпаси кацапам. Теоретично

з Філіпін
З корабля в нейтральних водах
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 13:08

  ЛАД написав:Не понял, о чём - "Соотношение 1:8". Если о снарядах, то почему такое соотношение?

Тип и вес снаряда 76мм - Осколочный, 6,2 кг
M549 – активно-реактивний снаряд калібру 155 мм. Вага – 43,5 кг
155-мм бронебойный снаряд Type 91 имел вес 55,87 кг
Напевно це малось на увазі. Думаю в ціні така ж різниця.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 13:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Линия Маннергейма строилась 20 лет - с 1920 до 1939. И её длина была 132—135 км. Всего.
У нас сухопутная граница с РФ раз в 15 длиннее, + ещё 1000 км с Беларусью.
И не знаю, откуда вы взяли, что у финнов не было "ні літаків, ні танків" (тут допускаю, что неправильно вас понял - фраза невразумительная).
Сколько здесь появилось любителей неоправданных аналогий.
Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.

Страшна і неприступна лінія Маннергейма була тільки в совковій пропаганді. Ви не знали, що була і спроба обійти її на Півночі, де взагалі не було укріплень?
Не можете визнати свою помилку? Не треба, тільки не повторюйте, як папуга, що ніхто нічого не міг зробити.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 13:24

  andrijk777 написав:Самі пішли тому що погана логістика, мало людей, не готові до тривалих воєнних дій і т.д(читай пост Hotab вище) - цілком логічне пояснення.
Самі пішли по домовленостям - ніяких доказів цього немає окрім конспірології.

Почекайте.
Мова про що?
Не про доказ якогось одного варіанту, як єдиного вірного.
А про можливість наявності інших варіантів чому орки пішли отоді з під Києва.

1. Отого логічного пояснення (Хотаба) цілком достатньо для доказу можливості даного варіанту.
2. Припущення, що орки вирішили сконцентрувати свої зусилля на інших цілях, ніж знаходження та тиск на Київ, теж цілком логічне.
3. Припущення, що були домовленості, теж цілком логічне.
________________________
Залишається лише ймовірність того чи іншого з цих варіантів.
1) Не на користь цього варіанту грає факт -- орки можуть не рахуватися з втратами; можуть з часом пристосовуватися до незручних умов. Отой Сліп вказав, що орки могли і не піти, а тримати там лінію фронту.
2) не на користь цього другого варіанту: по суті орки замість тиску на Україну через столицю вирішили тиснути через Лисичанськ і т.д.?
Дивний хід.
3) не на користь третього варіанту що?
От що?
Чим нам (за отих складних і неочікуваних обставин!!!) невигідно було домовитись, щоб орки відвели війська з під столиці і потім ми пішли на поступки в подальших перемовинах?
По суті ми отримували на рівному місці і ні за що))
Рфія теж, бачачи, що за 3 дні не вдасться, готова була б першою відкатити взад (інакше не пішла б на оці Стамбульскі).
_________________________
Ви ж намагаєтеся аргументом того, що для інших варіантів (2,3) нема доказів, стверджувати, що тоді тільки отой 1) існує і є вірним?
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 30 жов, 2024 13:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 13:42

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Не понял, о чём - "Соотношение 1:8". Если о снарядах, то почему такое соотношение?

Тип и вес снаряда 76мм - Осколочный, 6,2 кг
M549 – активно-реактивний снаряд калібру 155 мм. Вага – 43,5 кг
155-мм бронебойный снаряд Type 91 имел вес 55,87 кг
Напевно це малось на увазі. Думаю в ціні така ж різниця.

Возможно о количестве снарядов(нарезных) это чисто пиздёж, потому что ресурс той гаубицы 152мм, что прошла проверку на Халхин-голе на максимальном заряде пороха был 100 выстрелов, дальше летит по непредсказуемой траектории, не умели наши сталь нормальную варить, да и ствол от брони танка немного по технологии отличается.
Наверно с миномётными минами и авиабомбами всего млн. там использовали боеприпасов.
Ресурс 76мм дивизионной пушки был конечно побольше, но и толку намного меньше, только танкетки и бтры подбивать если повезёт и попадёшь, ну может в пределах прямой видимости опорные пункты в полуразрушенной застройке.
Кстати при Брежневе цена выстрела из Д20 была 4куе по курсу 63коп.
Сколько стоил примитивный ОФ снаряд 76мм во время ВОВ в сталинских деревянных??? Металл на него БЕСПЛАТНО давали США
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 14:18

  lapay написав:
  ЛАД написав:Линия Маннергейма строилась 20 лет - с 1920 до 1939. И её длина была 132—135 км. Всего.
У нас сухопутная граница с РФ раз в 15 длиннее, + ещё 1000 км с Беларусью.
И не знаю, откуда вы взяли, что у финнов не было "ні літаків, ні танків" (тут допускаю, что неправильно вас понял - фраза невразумительная).
Сколько здесь появилось любителей неоправданных аналогий.
Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.

Страшна і неприступна лінія Маннергейма була тільки в совковій пропаганді. Ви не знали, що була і спроба обійти її на Півночі, де взагалі не було укріплень?
Не можете визнати свою помилку? Не треба, тільки не повторюйте, як папуга, що ніхто нічого не міг зробити.

Фіни були приголомшені долею Польщі, але також вірили, що географія Фінляндії сприятиме обороні. Лісиста місцевість та скелясте узбережжя, на їхню думку, становили неабиякі перешкоди на шляху агресора, і фіни були переконані, що за таких умов масове використання танків буде неможливим. Капітан Вольфґанґ Галсті з відділу пропаганди Генерального штабу у брошурі, яка широко розповсюджувалась у вересні, запевняв, що Фінляндію неможливо завоювати без тривалої, спустошливої, кривавої війни.
http://surl.li/ugqquc. Это что касается Финляндии.

А вообще, надоело доказывать более, чем очевидные вещи.
Если вы считаете, что достаточно бедная страна за полгода может подготовиться к войне с государством, которое обладает в разы бОльшими ресурсами и значительно мощнее экономически и при этом готовилось к войне 20 лет, то пожалуйста.
Хусейновский Ирак был в военном отношении, возможно, сильнее Украины. При этом воевал и готовился у войне. Долго он смог сопротивляться США? Понимаю, что аналогия не очень, но и не хуже вашей с Финляндией.
Можете "повторювати, як папуга", что "вот если бы остался По" и войны бы не было, он бы её предотвратил мановением руки. А если бы даже началась, то под его мудрым руководством мы бы не потеряли территории (наверное, как в 2014-15 :) ) и вообще победили бы. За пару месяцев.
ЛАД
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