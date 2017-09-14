Додано: Сер 30 жов, 2024 13:24

andrijk777 написав: Самі пішли тому що погана логістика, мало людей, не готові до тривалих воєнних дій і т.д(читай пост Hotab вище) - цілком логічне пояснення.

Самі пішли по домовленостям - ніяких доказів цього немає окрім конспірології. Самі пішли тому що погана логістика, мало людей, не готові до тривалих воєнних дій і т.д(читай поствище) - цілком логічне пояснення.Самі пішли по домовленостям - ніяких доказів цього немає окрім конспірології.

Почекайте.Мова про що?Не про доказ якогось одного варіанту, як єдиного вірного.А про можливість наявності інших варіантів чому орки пішли отоді з під Києва.1. Отого логічного пояснення (Хотаба) цілком достатньо для доказу можливості даного варіанту.2. Припущення, що орки вирішили сконцентрувати свої зусилля на інших цілях, ніж знаходження та тиск на Київ, теж цілком логічне.3. Припущення, що були домовленості, теж цілком логічне.________________________Залишається лише ймовірність того чи іншого з цих варіантів.1) Не на користь цього варіанту грає факт -- орки можуть не рахуватися з втратами; можуть з часом пристосовуватися до незручних умов. Отой Сліп вказав, що орки могли і не піти, а тримати там лінію фронту.2) не на користь цього другого варіанту: по суті орки замість тиску на Україну через столицю вирішили тиснути через Лисичанськ і т.д.?Дивний хід.3) не на користь третього варіанту що?От що?Чим нам (за отих складних і неочікуваних обставин!!!) невигідно було домовитись, щоб орки відвели війська з під столиці і потім ми пішли на поступки в подальших перемовинах?По суті ми отримували на рівному місці і ні за що))Рфія теж, бачачи, що за 3 дні не вдасться, готова була б першою відкатити взад (інакше не пішла б на оці Стамбульскі)._________________________Ви ж намагаєтеся аргументом того, що для інших варіантів (2,3) нема доказів, стверджувати, що тоді тільки отой 1) існує і є вірним?