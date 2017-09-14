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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 30 жов, 2024 14:20
В Кремле назвали «вбросом» публикацию FT о том, что Россия и Украина обсуждают приостановку ударов по энергетическим объектам
«Сейчас очень много вбросов, которые не имеют никакого отношения к реальности. Даже самые солидные издания не гнушаются тем, что эти вбросы осуществляют и такие публикации допускают», — заявил Дмитрий Песков.
По данным Financial Times, Россия и Украина ведут «предварительные обсуждения» о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре друг друга. Переговоры якобы надеются возобновить при посредничестве Катара.
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