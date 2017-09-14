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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10670106711067210673

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 81
до кінця 2024 року
19%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
12
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
35
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 14:20

В Кремле назвали «вбросом» публикацию FT о том, что Россия и Украина обсуждают приостановку ударов по энергетическим объектам

«Сейчас очень много вбросов, которые не имеют никакого отношения к реальности. Даже самые солидные издания не гнушаются тем, что эти вбросы осуществляют и такие публикации допускают», — заявил Дмитрий Песков.

По данным Financial Times, Россия и Украина ведут «предварительные обсуждения» о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре друг друга. Переговоры якобы надеются возобновить при посредничестве Катара.
Wirująświatła
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  #<1 ... 10670106711067210673
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