В Кремле назвали «вбросом» публикацию FT о том, что Россия и Украина обсуждают приостановку ударов по энергетическим объектам
«Сейчас очень много вбросов, которые не имеют никакого отношения к реальности. Даже самые солидные издания не гнушаются тем, что эти вбросы осуществляют и такие публикации допускают», — заявил Дмитрий Песков.
По данным Financial Times, Россия и Украина ведут «предварительные обсуждения» о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре друг друга. Переговоры якобы надеются возобновить при посредничестве Катара.
У Житомирі співробітники ТЦК зламали ключицю адвокату Сергію Касянчуку. За словами адвоката, під час мобілізаційних заходів співробітники ТЦК завдали йому серйозних фізичних ушкоджень, включаючи перелом ключиці, що вимагає хірургічного втручання. Адвокат стверджує, що за ним спочатку стежили, а потім під приводом «ви в розшуку» його – «упакували» в поліцейський автомобіль і доставили на ВЛК. Сергій Касянчук вважає, що дії проти нього були вчинені навмисно і за замовленням поки не встановлених осіб, і це пов’язано з його адвокатською роботою, особливо тим, що він часто надає юридичну допомогу військовозобов’язаним.
по бажанню можна знайти 10-хвилинне відео де він це все детально розповідає
fler написав:Чи ви гадаєте, що ваші і Ко виступи тут із критикою мобілізації та влади у стилі "все погано, буде гірше, хай воює хто завгодно аби мене не чіпали" - це бальзам для військових, надійний тил, щоб триматися та не відчувати себе "крайнім" чи "рудим"?
який бальзам для наших військових коли пишуть про мільйони тцкашників, прокурорів, мсекниць, держказначейців та іншої сортової братії? і що головне - навіть коли ловлять ніхто їх не садить і нічого не конфіскує.
lapay написав:............а ще краще не блокувати медведчука, тоді б і війни не було б.
О Медведчуке и словах По о нём detroytred сегодня или вчера приводил цитату. Простите, но цензурных слов уже не хватает. Да повесьте портрет По в красном углу и бейте поклоны по три раза на день. Но нельзя же глупости писать!
Думаю, удар по структурах Медведчука в лютому 2021 року став вирішальним кроком нашого керівництва, після якого Путін зрозумів, що взяти нас голіруч йому не вдасться.
Як можна було уникнути війни? Україна могла це зробити у два діаметрально протилежні способи: або посилити свою обороноздатність до рівня, який стримав би Росію від нападу, або здатися без бою. На жаль, протягом довгих років наші лідери не робили першого. На щастя, у 2022 році вони не зробили другого.
Але будемо чесними: справді гарантовано уникнути війни могли б дозволити дії не так України, як очільники держав Заходу. Якби при перших очевидних ознаках підготовки російської агресії вони не намагалися б умиротворити Кремль, а чітко окреслили перспективи покарання (вже не кажу про запровадження превентивних санкцій) - це могло б зупинити Путіна.
fler написав:Чи ви гадаєте, що ваші і Ко виступи тут із критикою мобілізації та влади у стилі "все погано, буде гірше, хай воює хто завгодно аби мене не чіпали" - це бальзам для військових, надійний тил, щоб триматися та не відчувати себе "крайнім" чи "рудим"?
який бальзам для наших військових коли пишуть про мільйони тцкашників, прокурорів, мсекниць, держказначейців та іншої сортової братії? і що головне - навіть коли ловлять ніхто їх не садить і нічого не конфіскує.
dimo_0n написав:всем привет. Тяжко читать, когда половину сообщений затирают. Ну да ладно.
Что там из свежего по фронтам?
Флер, подскажите, что там от ваших генералов слышно? Почему территории окупируют бешеными темпами, и почему Ф16 этому не противстоят. Вы же говорили что они изменят ход войны. Инфа была от приближенных. Что снова не так в королевстве кривых зеркал? Снова не хватает бусифицированных?
Из интересного. Тут не так давно заезжал Остин и сказал шо денег дадут. Странно, но раньше хватало просто его пресконфы по ТВ. Неужто он летел сюда через океан заради такой мелочной вещи?
Пан Зеленский перестал посещать фронт... Т.е. раньше, как Николай-2 гонял по фронту для поддержания духа, так и Зе делал, а тут перестал.. Не видит смысла? Или подачка Вовиной тыща ща важнее для удержания на троне? Что происходит?
Происходит вполне ясная картина. Власть просят на выход, но она цепляется за все, даже фронт готовы держать голыми руками, чтоб партнеров не подвести в предверии их выборов... Слышал про 20К\мес душ набора в ЗСУ, и про 15К\мес СЗЧ. Итого пополнение чтото около 5К\мес... Учитывая захваты врагом территорий с начала осени - потери явно выше 5К... удержать не могем, а нужно.
Как итог - людей нет на фронт, денег нет на фронт, снарядов не хватает на фронт, территоиии теряем. Вопрос к турбопатриотам - какие инструкции вам сейчас выдали? За что топите? Или сказали просто ждать и надеяться на Камалу\Трампа, а еще лучше - в церковь свечку поставить?
є проблеми. важко. що робити? те, що й далі - робити свою справу.
а що пропонують турбоухилянти? Тиса - вже холоднувато, а що робити...
fler написав:Чи ви гадаєте, що ваші і Ко виступи тут із критикою мобілізації та влади у стилі "все погано, буде гірше, хай воює хто завгодно аби мене не чіпали" - це бальзам для військових, надійний тил, щоб триматися та не відчувати себе "крайнім" чи "рудим"?
який бальзам для наших військових коли пишуть про мільйони тцкашників, прокурорів, мсекниць, держказначейців та іншої сортової братії? і що головне - навіть коли ловлять ніхто їх не садить і нічого не конфіскує.
а що Крупу хіба не посадили?..
писали що можуть тільки оштрафувати за деостовірне декларування майна. все інше якби недоказуємо. подивимось чим реально закінчиться - слідство триває. але як показує практика - повертаються на свої посади ще й відсуджують зарплатню з нашого кармана за вимушену відсутність.
tester7336 написав:який бальзам для наших військових коли пишуть про мільйони тцкашників, прокурорів, мсекниць, держказначейців та іншої сортової братії? і що головне - навіть коли ловлять ніхто їх не садить і нічого не конфіскує.
а що Крупу хіба не посадили?..
писали що можуть тільки оштрафувати за деостовірне декларування майна. все інше якби недоказуємо. подивимось чим реально закінчиться - слідство триває. але як показує практика - повертаються на свої посади ще й відсуджують зарплатню з нашого кармана за вимушену відсутність.
ЗІ в СІЗО - це не посадили.
подивимся. добре, вона затримана й в СІЗО. гадаю, цей випадок має бути показовим - що їй інкримінують - цікаво.
повертаються далеко не в усіх випадках, а коли щось відсуджують - то треба правоохоронній системі далі вчитися правильно документувати економічні злочини