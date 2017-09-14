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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10671106721067310674

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 81
до кінця 2024 року
19%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
12
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
35
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 16:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:А что вас собственно удивляет? Вы думали, что разгоняя зраду и сея розбрат мы быстро победим?

А не вы ли делили всех на тех кто нужен и имеет бронь(ваш муж) и всех остальных, которые должны идти и защищать? не?
  fler написав:Що особисто ви зробили для військових, щоб вони не йшли в СЗЧ? Як ви їх підтримали?

Вчера вот одного сотрудника выдернул уже по приезду оного в учебку в райцентре. С адвокатом. У сотрудника белый билет, гепатит Б(бывший наркоман) и еще пачечка болячек. В местном ТЦК его не захотели слушать и забрали все доки\телефон. Отзвонился он уже с учебки... Слава богу выдернули. В СЗЧ не пойдет ))) А вы что там сделали? Скинули Притуле на банку пару тыщ?

  fler написав:Зустрічне питанння. На що тепер сподіваєтесь, продовжуючи розганяти зраду та сіяти розбрат?

Відповідь питанням на питання - це вже дно чи ще ні?
  Shaman написав:а що пропонують турбоухилянти? Тиса - вже холоднувато, а що робити...

Ну я нагадаю - в мене таки бронь...
А що тут пропонувати? Вже все відомо. Всіх лише потроху підводять до цього.
Підняти податки, та роздати по 1К. Це про що? Про перемогу-потужність? Чи про популізм?
втрата терріторій це що? Про перемогу, домовленність та потім будемо повертати? десь до кордонів 91? Я нагадаю. 10 років вже як Луганодонецк - не наш. 10!!! РОКІВ!!! Зупиниться, та поміркуйте над цим... Та ви все ще мрієте про повернення? Ні, звісно мрійте, в цьому ничого поганого немає. Але я до вашого колу мрійників не піду та не збираюсь. Я з того віку давно вже вийшов

Так само можна мріяти далі - рашка розвалиться, там нема кому воювати, ми виграємо, завтра в НАТО, післязавтра в ЄС.... Вам це нічого не нагадує? Морква та віслюк...
dimo_0n
 
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