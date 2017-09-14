Додано: Сер 30 жов, 2024 16:02

fler написав: А что вас собственно удивляет? Вы думали, что разгоняя зраду и сея розбрат мы быстро победим? А что вас собственно удивляет? Вы думали, что разгоняя зраду и сея розбрат мы быстро победим?

fler написав: Що особисто ви зробили для військових, щоб вони не йшли в СЗЧ? Як ви їх підтримали? Що особисто ви зробили для військових, щоб вони не йшли в СЗЧ? Як ви їх підтримали?

fler написав: Зустрічне питанння. На що тепер сподіваєтесь, продовжуючи розганяти зраду та сіяти розбрат? Зустрічне питанння. На що тепер сподіваєтесь, продовжуючи розганяти зраду та сіяти розбрат?

Shaman написав: а що пропонують турбоухилянти? Тиса - вже холоднувато, а що робити... а що пропонують турбоухилянти? Тиса - вже холоднувато, а що робити...

А не вы ли делили всех на тех кто нужен и имеет бронь(ваш муж) и всех остальных, которые должны идти и защищать? не?Вчера вот одного сотрудника выдернул уже по приезду оного в учебку в райцентре. С адвокатом. У сотрудника белый билет, гепатит Б(бывший наркоман) и еще пачечка болячек. В местном ТЦК его не захотели слушать и забрали все доки\телефон. Отзвонился он уже с учебки... Слава богу выдернули. В СЗЧ не пойдет ))) А вы что там сделали? Скинули Притуле на банку пару тыщ?Відповідь питанням на питання - це вже дно чи ще ні?Ну я нагадаю - в мене таки бронь...А що тут пропонувати? Вже все відомо. Всіх лише потроху підводять до цього.Підняти податки, та роздати по 1К. Це про що? Про перемогу-потужність? Чи про популізм?втрата терріторій це що? Про перемогу, домовленність та потім будемо повертати? десь до кордонів 91? Я нагадаю. 10 років вже як Луганодонецк - не наш. 10!!! РОКІВ!!! Зупиниться, та поміркуйте над цим... Та ви все ще мрієте про повернення? Ні, звісно мрійте, в цьому ничого поганого немає. Але я до вашого колу мрійників не піду та не збираюсь. Я з того віку давно вже вийшовТак само можна мріяти далі - рашка розвалиться, там нема кому воювати, ми виграємо, завтра в НАТО, післязавтра в ЄС.... Вам це нічого не нагадує? Морква та віслюк...