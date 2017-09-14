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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10672106731067410675>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 81
до кінця 2024 року
19%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
12
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
35
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 16:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:А что вас собственно удивляет? Вы думали, что разгоняя зраду и сея розбрат мы быстро победим?

А не вы ли делили всех на тех кто нужен и имеет бронь(ваш муж) и всех остальных, которые должны идти и защищать? не?
  fler написав:Що особисто ви зробили для військових, щоб вони не йшли в СЗЧ? Як ви їх підтримали?

Вчера вот одного сотрудника выдернул уже по приезду оного в учебку в райцентре. С адвокатом. У сотрудника белый билет, гепатит Б(бывший наркоман) и еще пачечка болячек. В местном ТЦК его не захотели слушать и забрали все доки\телефон. Отзвонился он уже с учебки... Слава богу выдернули. В СЗЧ не пойдет ))) А вы что там сделали? Скинули Притуле на банку пару тыщ?

  fler написав:Зустрічне питанння. На що тепер сподіваєтесь, продовжуючи розганяти зраду та сіяти розбрат?

Відповідь питанням на питання - це вже дно чи ще ні?
  Shaman написав:а що пропонують турбоухилянти? Тиса - вже холоднувато, а що робити...

Ну я нагадаю - в мене таки бронь...
А що тут пропонувати? Вже все відомо. Всіх лише потроху підводять до цього.
Підняти податки, та роздати по 1К. Це про що? Про перемогу-потужність? Чи про популізм?
втрата терріторій це що? Про перемогу, домовленність та потім будемо повертати? десь до кордонів 91? Я нагадаю. 10 років вже як Луганодонецк - не наш. 10!!! РОКІВ!!! Зупиниться, та поміркуйте над цим... Та ви все ще мрієте про повернення? Ні, звісно мрійте, в цьому ничого поганого немає. Але я до вашого колу мрійників не піду та не збираюсь. Я з того віку давно вже вийшов

Так само можна мріяти далі - рашка розвалиться, там нема кому воювати, ми виграємо, завтра в НАТО, післязавтра в ЄС.... Вам це нічого не нагадує? Морква та віслюк...
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 16:16

  ЛАД написав: А давайте прочитаем прямую речь Кучмы:
Як можна було уникнути війни? Україна могла це зробити у два діаметрально протилежні способи: або посилити свою обороноздатність до рівня, який стримав би Росію від нападу, або здатися без бою. На жаль, протягом довгих років наші лідери не робили першого.

Дякую!
Ахрєнєть))))
Про "На жаль, протягом довгих років наші лідери не робили першого. "

Саме це постійно підкреслюю, що займають посади і лише по мінімуму виконують посадові обов'язки, функції. Які ніхто, окрім них (цих посадових осіб) не виконає.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 16:19

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Побуду трішки дідом Ванга ...
Вже кінець жовтня, а ракетних обстрілів по єнергетиці ще немає ...
"Але це поки що" (с) БоНеВтік
Подививсь прогноз погоди ... як тільки буде на стійкий мінус, так можно чекати на обстріли

по перше чекають морозів, по друге є варіант що йдуть торги/перемовини з приводу енергетики з пропозиціями/погрозами/ультиматумами з обох сторін

До речі, ти постійно пишеш що путін "недоговороспособный" зациклений на знищенні, то поясни яким чином він минулу зиму протупив чи то пожалів українців, і почав обстрілювати енергетику в кінці березня, замість того щоб обстріляти в грудні-2023/січні-2024 коли ефект від відключень е/е був би набагато більш руйнівним та деморалізуючим?
Чи хочеш сказати що в січні в них ракет/шахедів небуло, а в березні квітні раптом зявилось відразу на 4 масовані обстріли поспіль..
Значить була якась домовленість, з тим з ким "неможливо домовитись" ))


Як треба, то домовляються аж бігом. Як не треба, то роблять вигляд війни. Людей жалко тільки.
Отим нелюдам в балаклавах - ні
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 16:24

  dimo_0n написав:...
  Shaman написав:а що пропонують турбоухилянти? Тиса - вже холоднувато, а що робити...

Ну я нагадаю - в мене таки бронь...
А що тут пропонувати? Вже все відомо. Всіх лише потроху підводять до цього.
Підняти податки, та роздати по 1К. Це про що? Про перемогу-потужність? Чи про популізм?
втрата терріторій це що? Про перемогу, домовленність та потім будемо повертати? десь до кордонів 91? Я нагадаю. 10 років вже як Луганодонецк - не наш. 10!!! РОКІВ!!! Зупиниться, та поміркуйте над цим... Та ви все ще мрієте про повернення? Ні, звісно мрійте, в цьому ничого поганого немає. Але я до вашого колу мрійників не піду та не збираюсь. Я з того віку давно вже вийшов

Так само можна мріяти далі - рашка розвалиться, там нема кому воювати, ми виграємо, завтра в НАТО, післязавтра в ЄС.... Вам це нічого не нагадує? Морква та віслюк...

тексту багато... відповіді на питання немає... ЩО ВИ ПРОПОНУЄТЕ?
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 16:29

  ЛАД написав: А давайте прочитаем прямую речь Кучмы:
Як можна було уникнути війни? Україна могла це зробити у два діаметрально протилежні способи: або посилити свою обороноздатність до рівня, який стримав би Росію від нападу, або здатися без бою. На жаль, протягом довгих років наші лідери не робили першого.

Це сказав той за кого знищили найкращу гарантію ненападу РФ - ядерну зброю. І не тільки її, засоби доставки в великій мірі також. :D
Воістину вийшов на самого себе. :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 16:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:ЩО ВИ ПРОПОНУЄТЕ?

Те що і буде і що я казав і раніше - перемовини.
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 16:41

  dimo_0n написав:А не вы ли делили всех на тех кто нужен и имеет бронь(ваш муж) и всех остальных, которые должны идти и защищать? не?

  dimo_0n написав:Ну я нагадаю - в мене таки бронь...

:lol: :lol:
  dimo_0n написав:
  fler написав: На що тепер сподіваєтесь, продовжуючи розганяти зраду та сіяти розбрат?

Відповідь питанням на питання - це вже дно чи ще ні?

:lol:
  dimo_0n написав:втрата терріторій це що? .. 10 років вже як Луганодонецк - не наш. 10!!! РОКІВ!!! Та ви все ще мрієте про повернення?.. Але я до вашого колу мрійників не піду та не збираюсь.

Тобто вас влаштовує, щоб ваше місто перетворили на "Луганодонецк"? :shock: Там, по-вашому, вже 10 років усе добре, можна жити?
fler
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 16:42

  dimo_0n написав:
  Shaman написав:ЩО ВИ ПРОПОНУЄТЕ?

Те що і буде і що я казав і раніше - перемовини.

не на часі. чекають покращення позицій, по Дніпру((
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 16:45

  dimo_0n написав:
  Shaman написав:ЩО ВИ ПРОПОНУЄТЕ?

Те що і буде і що я казав і раніше - перемовини.

так ніхто не проти - руські не хочуть. вони хочуть капітуляції...
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 16:46

  fler написав:
  dimo_0n написав:А не вы ли делили всех на тех кто нужен и имеет бронь(ваш муж) и всех остальных, которые должны идти и защищать? не?

  dimo_0n написав:Ну я нагадаю - в мене таки бронь...

  dimo_0n написав:втрата терріторій це що? .. 10 років вже як Луганодонецк - не наш. 10!!! РОКІВ!!! Та ви все ще мрієте про повернення?.. Але я до вашого колу мрійників не піду та не збираюсь.

Тобто вас влаштовує, щоб ваше місто перетворили на "Луганодонецк"? :shock: Там, по-вашому, вже 10 років усе добре, можна жити?

Невлаштовує нікого. Але ви пропонуєте
а) жити ілюзіями про повернення,
або
б) загубити сотні тисяч життів на нейздісненну задачу (звісно не ваших життів)
Letusrock
 
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