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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10672106731067410675

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 81
до кінця 2024 року
19%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
12
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
35
Всього голосів : 81
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 16:47

  Letusrock написав:
  dimo_0n написав:
  Shaman написав:ЩО ВИ ПРОПОНУЄТЕ?

Те що і буде і що я казав і раніше - перемовини.

не на часі. чекають покращення позицій, по Дніпру((

ще один - де ви бачите можливість перемовин? руські хочуть лише капітуляції...
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 16:49

  Letusrock написав:Невлаштовує нікого. Але ви пропонуєте
а) жити ілюзіями про повернення,
або
б) загубити сотні тисяч життів на нейздісненну задачу (звісно не ваших життів)

брехня в чистому вигляді. пропонують захищатися, щоб не було цих сотень тисяч загиблих (про себе ви маєте надію, що до вас не дійдуть)

як нахабно ці ухилянти перекручують, не всі так вміють...
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 16:49

Поліцейські не можуть воювати, бо не навчені, - міністр МВС України Клименко
«Поліцейський навчений застосували зброю відносно злочинця, але це немає нічого спільного з окопом».

ловіть черговий плювок від першосортних
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 16:52

  Shaman написав:
  Letusrock написав:
  dimo_0n написав:Те що і буде і що я казав і раніше - перемовини.

не на часі. чекають покращення позицій, по Дніпру((

ще один - де ви бачите можливість перемовин? руські хочуть лише капітуляції...

якщо хочуть тільки капітуляції то чому не знищили енергосистему зимою?
P.S. Цікаво чи дійсно буде пропозиція американцям від Путіна 7/11/24 після виборів, як всі шепчуться

  Shaman написав:брехня в чистому вигляді. пропонують захищатися, щоб не було цих сотень тисяч загиблих

так ви ж перший тут топили за контрнаступ-2023, коли тверезі голови попереджали що це буде мясорубка без результату.
А зараз вже за оборону? тільки мертвих не повернеш
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 17:07

  Shaman написав:
  Letusrock написав:не на часі. чекають покращення позицій, по Дніпру((

ще один - де ви бачите можливість перемовин? руські хочуть лише капітуляції...

Він готовий віддати все "по Дніпру", аби його дупу не чіпали. Він же розуміє, що далі Дніпра зараз нічого не віддадуть, а потім він, як інші всепропалісти, спокійно виїде за кордон.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 17:09

  Letusrock написав:
Поліцейські не можуть воювати, бо не навчені, - міністр МВС України Клименко
«Поліцейський навчений застосували зброю відносно злочинця, але це немає нічого спільного з окопом».

ловіть черговий плювок від першосортних

А гречкосеи могут. Они всему научены.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 17:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЗМІ: Держспецзв’язку переплатило 600 млн грн за дрони для ЗСУ

Компанія «Кріон-М», що спеціалізується на торгівлі меблями, килимами та лампами, продавала дрони Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації. Про це йдеться в розслідуванні hromadske .

Повідомляється, що з липня 2023 року “Кріон-М” продала державі майже 3900 безпілотників EVO MAX 4T виробництва компанії Autel. Загальна сума завищень, які вдалося виявити hromadському, склала 593 мільйони гривень.

Журналісти звертають увагу на те, що спочатку один дрон Autel обходився Держспецзв’язку майже в 500 тисяч гривень, хоча тоді можна було купити ці дрони вдвічі дешевше.

Незважаючи на надхмарні ціни «Кріон-М», Держспецзв’язку уклало з нею два контракти. Один – у травні, інший – у серпні 2023 року. Згідно з контрактом, підписаним у травні, «Кріон-М» поставила 1074 дрони. Згідно з другим, серпневим контрактом, держава отримала 1912 БПЛА.

Згодом, згідно з першим контрактом, «Кріон-М» на додачу до куплених втридорога дронів поставила ще 402 «пташки» за зниженими цінами. Доставка відбулася за додатковою угодою, укладеною у лютому 2024 року. Таким чином, середня ціна за контрактом із 500 тисяч за дрон впала до 359 тисяч гривень. До другого контракту також додали дронів – 488 штук. І опустили середню ціну до 393 тисяч.

Примітно, що компанія Flytechnology, яка безпосередньо співпрацює з виробником Autel, восени 2023 року пропонувала Держспецзв’язку оптові партії тих самих дронів по 212 тисяч за штуку. Така сама ціна у компанії була у червні 2023-го.

У компанії «Кріон-М» пояснювали, що ціни такі, зокрема через те, що в комплект до самого дрону з батареєю входила ще одна додаткова батарея. У роздріб ціна таких батарей становить близько 15 тисяч гривень.

Глава Мінцифри Михайло Федоров запевнив, що сам дізнався про завищені ціни у вересні 2023 року, потім його міністерство розпочало моніторинг, і саме за його підсумками було звернення до НАБУ.

“Ми стали отримувати сигнали від інших компаній ще у вересні, можливо, у серпні, про те, що можемо закуповувати за іншою ціною. Потім наприкінці вересня я отримав з фронту перші накладні за такою (завищеною, ред.) ціною. Ми запитали ці контракти, запровадили моніторинг цін на ринку. У листопаді я написав листа НАБУ про те, що з Autel були певні проблеми, тому просимо вас покращити або поглибити моніторинг цих договорів”, – заявив Федоров у коментарі hromadske.

За фактами завищених цін на дрони, які закупило Держспецзв’язку у скандальної компанії “Кріон-М”, НАБУ таки відкрило кримінальне провадження. Це сталося у січні 2024-го, але досі ніхто жодної підозри не отримав. Підвищення цін на Autel, за словами Михайла Федорова, має оцінити слідство.

У підсумку, за підрахунками журналістів, загальна сума завищень, які вдалося виявити під час розслідування, становила 593 мільйони гривень. У той же час попит на постачання дронів постійно зростає. У 2024 році уряд виділив на “Армію дронів” 48 мільярдів гривень, постачанням яких займатиметься також Держспецзв’язку.
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 17:36

  dimo_0n написав:
  Shaman написав:ЩО ВИ ПРОПОНУЄТЕ?

Те що і буде і що я казав і раніше - перемовини.

Так они не хотят говорить, прут и прут. Я склонен к тому, что звучивает портников - московский режим не хочет говорить, его цель грызть пока есть силы. Или вы искренне считаете, что Зеленский не хочет договариваться ? у него цуцванг, силы у Украины заканчиваются, это все понимают. Судя по всему вы предлагаете не переговоры, а капитуляцию на условиях московского режима, но стесняетесь об этом прямо написать. Капитуляция будет и в случаи переговоров на условиях мр, и в случаи военного проигрыша. Тяжело сказать, что хуже.
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 17:37

  Shaman написав:
  Letusrock написав:Невлаштовує нікого. Але ви пропонуєте
а) жити ілюзіями про повернення,
або
б) загубити сотні тисяч життів на нейздісненну задачу (звісно не ваших життів)

пропонують захищатися, щоб не було цих сотень тисяч загиблих

захист - це і є сотні тисяч загиблих(покалічених).
Пропоную пофарбувати стіну чорним кольором щоб вона була біла - так приблизно звучить ваша фраза. :D :D
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 17:44

  Letusrock написав:якщо хочуть тільки капітуляції то чому не знищили енергосистему зимою?
P.S. Цікаво чи дійсно буде пропозиція американцям від Путіна 7/11/24 після виборів, як всі шепчуться

З'являється таке відчуття(версія) що вічна війна вигідна і Зеленському і путіну. Вони звичайно кожен хочуть перемогти, але поки що і "так сойдьот".
andrijk777
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