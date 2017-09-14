Додано: Сер 30 жов, 2024 17:13

ЗМІ: Держспецзв’язку переплатило 600 млн грн за дрони для ЗСУ



Компанія «Кріон-М», що спеціалізується на торгівлі меблями, килимами та лампами, продавала дрони Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації. Про це йдеться в розслідуванні hromadske .



Повідомляється, що з липня 2023 року “Кріон-М” продала державі майже 3900 безпілотників EVO MAX 4T виробництва компанії Autel. Загальна сума завищень, які вдалося виявити hromadському, склала 593 мільйони гривень.



Журналісти звертають увагу на те, що спочатку один дрон Autel обходився Держспецзв’язку майже в 500 тисяч гривень, хоча тоді можна було купити ці дрони вдвічі дешевше.



Незважаючи на надхмарні ціни «Кріон-М», Держспецзв’язку уклало з нею два контракти. Один – у травні, інший – у серпні 2023 року. Згідно з контрактом, підписаним у травні, «Кріон-М» поставила 1074 дрони. Згідно з другим, серпневим контрактом, держава отримала 1912 БПЛА.



Згодом, згідно з першим контрактом, «Кріон-М» на додачу до куплених втридорога дронів поставила ще 402 «пташки» за зниженими цінами. Доставка відбулася за додатковою угодою, укладеною у лютому 2024 року. Таким чином, середня ціна за контрактом із 500 тисяч за дрон впала до 359 тисяч гривень. До другого контракту також додали дронів – 488 штук. І опустили середню ціну до 393 тисяч.



Примітно, що компанія Flytechnology, яка безпосередньо співпрацює з виробником Autel, восени 2023 року пропонувала Держспецзв’язку оптові партії тих самих дронів по 212 тисяч за штуку. Така сама ціна у компанії була у червні 2023-го.



У компанії «Кріон-М» пояснювали, що ціни такі, зокрема через те, що в комплект до самого дрону з батареєю входила ще одна додаткова батарея. У роздріб ціна таких батарей становить близько 15 тисяч гривень.



Глава Мінцифри Михайло Федоров запевнив, що сам дізнався про завищені ціни у вересні 2023 року, потім його міністерство розпочало моніторинг, і саме за його підсумками було звернення до НАБУ.



“Ми стали отримувати сигнали від інших компаній ще у вересні, можливо, у серпні, про те, що можемо закуповувати за іншою ціною. Потім наприкінці вересня я отримав з фронту перші накладні за такою (завищеною, ред.) ціною. Ми запитали ці контракти, запровадили моніторинг цін на ринку. У листопаді я написав листа НАБУ про те, що з Autel були певні проблеми, тому просимо вас покращити або поглибити моніторинг цих договорів”, – заявив Федоров у коментарі hromadske.



За фактами завищених цін на дрони, які закупило Держспецзв’язку у скандальної компанії “Кріон-М”, НАБУ таки відкрило кримінальне провадження. Це сталося у січні 2024-го, але досі ніхто жодної підозри не отримав . Підвищення цін на Autel, за словами Михайла Федорова, має оцінити слідство.



У підсумку, за підрахунками журналістів, загальна сума завищень, які вдалося виявити під час розслідування, становила 593 мільйони гривень. У той же час попит на постачання дронів постійно зростає. У 2024 році уряд виділив на “Армію дронів” 48 мільярдів гривень, постачанням яких займатиметься також Держспецзв’язку.