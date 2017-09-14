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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 30 жов, 2024 17:36
dimo_0n написав: Shaman написав:
ЩО ВИ ПРОПОНУЄТЕ?
Те що і буде і що я казав і раніше - перемовини.
Так они не хотят говорить, прут и прут. Я склонен к тому, что звучивает портников - московский режим не хочет говорить, его цель грызть пока есть силы. Или вы искренне считаете, что Зеленский не хочет договариваться ? у него цуцванг, силы у Украины заканчиваются, это все понимают. Судя по всему вы предлагаете не переговоры, а капитуляцию на условиях московского режима, но стесняетесь об этом прямо написать. Капитуляция будет и в случаи переговоров на условиях мр, и в случаи военного проигрыша. Тяжело сказать, что хуже.
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Додано: Сер 30 жов, 2024 17:37
Shaman написав: Letusrock написав:
Невлаштовує нікого. Але ви пропонуєте
а) жити ілюзіями про повернення,
або
б) загубити сотні тисяч життів на нейздісненну задачу (звісно не ваших життів)
пропонують захищатися, щоб не було цих сотень тисяч загиблих
захист - це і є сотні тисяч загиблих(покалічених).
Пропоную пофарбувати стіну чорним кольором щоб вона була біла - так приблизно звучить ваша фраза.
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Додано: Сер 30 жов, 2024 17:44
Letusrock написав:
якщо хочуть тільки капітуляції то чому не знищили енергосистему зимою?
P.S. Цікаво чи дійсно буде пропозиція американцям від Путіна 7/11/24 після виборів, як всі шепчуться
З'являється таке відчуття(версія) що вічна війна вигідна і Зеленському і путіну. Вони звичайно кожен хочуть перемогти, але поки що і "так сойдьот".
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Додано: Сер 30 жов, 2024 17:48
fler написав:
Він готовий віддати все "по Дніпру", аби його дупу не чіпали.
А ви готові віддати людей щоб вашу дупу не чіпали.
Він готовий віддати територію, а ви людей.
Цікаво хто "гуманніший" він чи ви?
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Додано: Сер 30 жов, 2024 18:08
Letusrock написав: dimo_0n написав: Shaman написав:
ЩО ВИ ПРОПОНУЄТЕ?
Те що і буде і що я казав і раніше - перемовини.
не на часі. чекають покращення позицій, по Дніпру((
Знову і знову запитую тебе, розумнику, якщо Путін вважає, що може бути по Дніпру, то нащо йому перемовини ?
Кажи вже своїми речами - ти хочешь, щоб Україна підписали всі умови Путіна.
Але це не перемовини, це - капітуляція.
А ти собі б спокійно виїхав
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Додано: Сер 30 жов, 2024 18:12
Letusrock написав: Shaman написав: Letusrock написав:
не на часі. чекають покращення позицій, по Дніпру((
ще один - де ви бачите можливість перемовин? руські хочуть лише капітуляції...
якщо хочуть тільки капітуляції то чому не знищили енергосистему зимою?
не знаю чому - напевне не могли. бо якщо руський може зробити капость він її зробить. в гру знищити енергосистему можна грати вдвох, а зима там значно холодніша.
P.S. Цікаво чи дійсно буде пропозиція американцям від Путіна 7/11/24 після виборів, як всі шепчуться
про що мова?
Shaman написав:
брехня в чистому вигляді. пропонують захищатися, щоб не було цих сотень тисяч загиблих
так ви ж перший тут топили за контрнаступ-2023
, коли тверезі голови попереджали що це буде мясорубка без результату.
А зараз вже за оборону? тільки мертвих не повернеш
де я топив? не брешіть. жодна твереза голова не попереджала, а слухати всьопропальщиків - себе не поважати.
Востаннє редагувалось Shaman
в Сер 30 жов, 2024 18:17, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 30 жов, 2024 18:13
andrijk777 написав: fler написав:
Він готовий віддати все "по Дніпру", аби його дупу не чіпали.
А ви готові віддати людей щоб вашу дупу не чіпали.Він готовий віддати територію
, а ви людей.
Цікаво хто "гуманніший" він чи ви?
А на тих територіях, які він хоче віддати, хіба людей немає ?
"Гуманіст" ти наш
Як вони будуть жити ? На що вони будуть жити ?
Чи якось воно там саме
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Додано: Сер 30 жов, 2024 18:13
alex_dvornichenko написав: dimo_0n написав: Shaman написав:
ЩО ВИ ПРОПОНУЄТЕ?
Те що і буде і що я казав і раніше - перемовини.
Так они не хотят говорить, прут и прут. Я склонен к тому, что звучивает портников - московский режим не хочет говорить, его цель грызть пока есть силы. Или вы искренне считаете, что Зеленский не хочет договариваться ? у него цуцванг, силы у Украины заканчиваются, это все понимают. Судя по всему вы предлагаете не переговоры, а капитуляцию на условиях московского режима, но стесняетесь об этом прямо написать. Капитуляция будет и в случаи переговоров на условиях мр, и в случаи военного проигрыша. Тяжело сказать, что хуже.
капітуляція як і перемога слова розтяжимі.
Ми вродь воюєм для покращення переговорних позицій. А вони чомусь погіршуються.
Ви пропонуєте дождатись коли сили в України закінчаться, щоб росія заплатила по повній. Це стратегія наших партнерів. Но хто Вам сказав , що росія буде тоді з нами говорити?
Єдиний розумний шлях це максимальна мобілізація суспільства і одночасно переговори.
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Додано: Сер 30 жов, 2024 18:15
andrijk777 написав: Shaman написав: Letusrock написав:
Невлаштовує нікого. Але ви пропонуєте
а) жити ілюзіями про повернення,
або
б) загубити сотні тисяч життів на нейздісненну задачу (звісно не ваших життів)
пропонують захищатися, щоб не було цих сотень тисяч загиблих
захист - це і є сотні тисяч загиблих(покалічених).
Пропоную пофарбувати стіну чорним кольором щоб вона була біла - так приблизно звучить ваша фраза.
по-перше ніяких сотень тисяч загиблих немає, не брешіть.
а от при капітуляції ми б отримали сотні тисяч вбитих, закатованих, пропалих безвісти. сотні тисяч кинули б на підвал чи інші методи фільтрації. ви зажди пам'ятайте, що з беззахисними руські воюють набагато "ефективніше"
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Додано: Сер 30 жов, 2024 18:27
Letusrock написав: pesikot написав: andrijk777 написав:
А ви готові віддати людей щоб вашу дупу не чіпали.Він готовий віддати територію
, а ви людей.
Цікаво хто "гуманніший" він чи ви?
А на тих територіях, які він хоче віддати, хіба людей немає ?
"Гуманіст" ти наш
Як вони будуть жити ? На що вони будуть жити ?
Чи якось воно там саме
по перше я нічого не віддаю, АЛЕ не забувай що сам президент сказав що головне не території, а люди
по друге, як можна віддавати те що вже не наше
по третє, люди які там можуть порівняно без проблем виїхати, на відміну від нашої "демократії"
Питання чи потрібні перемовини Путіну ти ігноруєшь
Удобна позиція.
Саме тому, ти хочешь віддати навіть те, що наше
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