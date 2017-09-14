ЛАД написав:Линия Маннергейма строилась 20 лет - с 1920 до 1939. И её длина была 132—135 км. Всего. У нас сухопутная граница с РФ раз в 15 длиннее, + ещё 1000 км с Беларусью. И не знаю, откуда вы взяли, что у финнов не было "ні літаків, ні танків" (тут допускаю, что неправильно вас понял - фраза невразумительная). Сколько здесь появилось любителей неоправданных аналогий. Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.
Страшна і неприступна лінія Маннергейма була тільки в совковій пропаганді. Ви не знали, що була і спроба обійти її на Півночі, де взагалі не було укріплень? Не можете визнати свою помилку? Не треба, тільки не повторюйте, як папуга, що ніхто нічого не міг зробити.
Фіни були приголомшені долею Польщі, але також вірили, що географія Фінляндії сприятиме обороні. Лісиста місцевість та скелясте узбережжя, на їхню думку, становили неабиякі перешкоди на шляху агресора, і фіни були переконані, що за таких умов масове використання танків буде неможливим. Капітан Вольфґанґ Галсті з відділу пропаганди Генерального штабу у брошурі, яка широко розповсюджувалась у вересні, запевняв, що Фінляндію неможливо завоювати без тривалої, спустошливої, кривавої війни.
А вообще, надоело доказывать более, чем очевидные вещи. Если вы считаете, что достаточно бедная страна за полгода может подготовиться к войне с государством, которое обладает в разы бОльшими ресурсами и значительно мощнее экономически и при этом готовилось к войне 20 лет, то пожалуйста. Хусейновский Ирак был в военном отношении, возможно, сильнее Украины. При этом воевал и готовился у войне. Долго он смог сопротивляться США? Понимаю, что аналогия не очень, но и не хуже вашей с Финляндией. Можете "повторювати, як папуга", что "вот если бы остался По" и войны бы не было, он бы её предотвратил мановением руки. А если бы даже началась, то под его мудрым руководством мы бы не потеряли территории (наверное, как в 2014-15 ) и вообще победили бы. За пару месяцев.
Дуже зручно, в якості доказів використовувати чиюсь думку, а не факти:
Основного удару Червона Армія завдала з двох напрямків — 7-ма армія мала подолати Карельський перешийок та захопити Віїпурі, 9-та армія завдавала удар на Рованіємі з метою розділити Фінляндію на дві частини. Добре озброєна ця армія, маючи велику кількість танків та артилерії, стрімко почала просуватися вперед, фінські війська відступали не маючи достатньої кількості протитанкових засобів. Втім, одразу далася взнаки неузгодженість дій радянських військ: артилерія та авіація діяли окремо від задач піхоти, танки використовувалися неефективно. Підрозділи, вислані СРСР воювати у Фінляндію, загалом вважались одними з найкращих військ Червоної армії. Однак їм бракувало організованості, гарного командування, вишколу та оснащення, чим можна пояснити те, чому поставлені перед ними завдання не були виконані. До того ж фіни не були приголомшені, евакуація мирного населення з небезпечних районів розпочалася одразу після Майнільського інциденту, війська при відступі густо мінували територію, почали діяти численні лижні загони: добре обізнані з місцевістю вояки зненацька атакували колони радянських військ, добре замасковані снайпери завдавали значних втрат червоній армії.
Виділені мною факти свідчать про те, що кацапів зупинила не природа, а саме та передвоєнна підготовка. В нас теж, якби була часткова мобілізація, як пропонувала опозиція, мінування, хоча б часткова еаакуація, то жертв серед мирних було б значно менше. Сперечатися з цією тезою можуть тільки ідіоти.
pesikot написав:Питання чи потрібні перемовини Путіну ти ігноруєшь
а чи потрібна була йому минулу зиму працююча енергосистема України? ото ж - значить знайшли ключик. От і зараз потрібно знайти. Але ж не шукаємо а тільки бурмочемо стару мантру про "Крим, репарації, плани розгрому та розвалу"
pesikot написав:Питання чи потрібні перемовини Путіну ти ігноруєшь
а чи потрібна була йому минулу зиму працююча енергосистема України? ото ж - значить знайшли ключик. От і зараз потрібно знайти. Але ж не шукаємо а тільки бурмочемо стару мантру про "Крим, репарації, плани розгрому та розвалу"
все простіше, не змогла вона...
це ваша вигадка, що ніхто не шукає. це ви не шукаєте, що можна зробити, але кажете що нічого робити не треба
Shaman написав:в гру знищити енергосистему можна грати вдвох, а зима там значно холодніша. P.S. Цікаво чи дійсно буде пропозиція американцям від Путіна 7/11/24 після виборів, як всі шепчуться про що мова?
Існує думка що на валдайській конференції в своїй промові 7 числа путін озвучить своє послання новому керівництву США з приводу світового порядку, завершнення війни і т.д. Другий варіант що це буде зроблено кулуарно
Shaman написав:вони поки на етапі Майдану - а там або виборють право на вільне життя, чи через деякий час опиняться в Біларусі. подивимось, що вони оберуть
результат виборів говорить сам за себе, "волі по-українські" їм вже не хочеться
Путин отказал президенту Сербии Вучичу в прекращении огня в Украине, - пишет Bloomberg.
Как сообщает издание, российский президент Владимир Путин и его сербский коллега Александр Вучич во время первого более чем за два года телефонного разговора подняли тему прекращения огня в конфликте в Украине.
По словам сербского президента, во время разговора он озвучил идею прекращения огня в Украине, но «Путин, похоже, не проявил к этому интереса».
«Все цели специальной военной операции будут выполнены», — заявил президент россии в ответ на предложение о прекращении огня.
На полігоні Brave1 протестували 3 найочікуваніші технології для фронту Фронт динамічний, у військових постійно зʼявляються нові технологічні потреби. Деякі з них — критичні, їх треба закривати якнайшвидше, щоб не дати ворогу просунутися вперед. Зараз для бійців особливо актуальні 3 технології, які вже відтестували Brave1 на серії полігонів.
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Робособака виконує логістичні та розвідувальні функції за різних погодних умов та ландшафту. Тільки на одній зарядці може долати майже 10 кілометрів. Технологія показує класний результат, тому Brave1 уже комунікує з американською компанією, щоб Сили безпеки і оборони почали використовувати робособаку в Україні.
Shaman написав:в гру знищити енергосистему можна грати вдвох, а зима там значно холодніша. P.S. Цікаво чи дійсно буде пропозиція американцям від Путіна 7/11/24 після виборів, як всі шепчуться про що мова?
Існує думка що на валдайській конференції в своїй промові 7 числа путін озвучить своє послання новому керівництву США з приводу світового порядку, завершнення війни і т.д. Другий варіант що це буде зроблено кулуарно
а хто такий путін, щоб озвучувати послання США? власне марення озвучити він може, але його місце біля паРаши вже обозначене. інші країни будуть вирішувати долю світового порядку
Shaman написав:вони поки на етапі Майдану - а там або виборють право на вільне життя, чи через деякий час опиняться в Біларусі. подивимось, що вони оберуть
результат виборів говорить сам за себе, "волі по-українські" їм вже не хочеться
ви напевне й результатам яника в другому турі 2004 року повірили, й виборам Луки в 2020.
а от чи будуть вони виборювати своє право на вільне волевиявлення на фоні фальсифікацій - подивимось
Letusrock написав:"волі по-українські" їм вже не хочеться
Як можна бути настільки дурним? Невже історія сучасності нічого не навчила? 1 Чому педераційно залежні вважають що відсутність опору зробила б їм краще? Гляньте на Крим І де там покращення для кримчан? В піднятті цін на товари з одночасним погіршенням якості цих товарів? 2 Невже дурням прихильникам руССкАгА мІра - не вистарчає клепок щоб зрозуміти як ЄС закрив доступ до себе для педераційників. Чому ви вважаєте що для вас (у випадку якби педерація захопила Україну) залишився б безвіз? 3 Невже до вас не доходить Те що ЄС закрила б свої кордони від педерації - це не рреба доводити , це й так видно А от те що педерація звела б залізну стіну поки не вибила б з вашиг голів думки про право на свободу - так це досвід СРСР...
Невже можна бути такими наївними? ПС якщо наші любителі руССкай культури дійсно настільки наївні- то мене не дивує що вони в своїх негараздах звинувачують всіх і вся крім себе. Є правда мінімальна надія, що марають ці сторінки вони за гроші... Тобто хоч трошки розуміють що робота має бути оплачувана.