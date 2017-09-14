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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10674106751067610677

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 82
до кінця 2024 року
18%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
12
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
44%
36
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 19:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:ви напевне й результатам яника в другому турі 2004 року повірили, й виборам Луки в 2020.
а от чи будуть вони виборювати своє право на вільне волевиявлення на фоні фальсифікацій - подивимось

саме це й маю на увазі, вони дивляться що у нас відбувається і їм на майдан розхотілось
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 19:02

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Питання чи потрібні перемовини Путіну ти ігноруєшь

а чи потрібна була йому минулу зиму працююча енергосистема України? ото ж - значить знайшли ключик.
От і зараз потрібно знайти. Але ж не шукаємо а тільки бурмочемо стару мантру про "Крим, репарації, плани розгрому та розвалу"

Коротко - не зміг зруйнувати, але дуже цього хотів

У россіянин завжди так - хочуть дуже багато, а можливостей дуже мало

Хотіли Київ взяти, не змогли.
Теперь росіяни і наші корисні хом"ячки пишуть, та й наказу такого не було.
Та й не хотіли брати.
Так співпало, що під Київом стояли
А потім самі ж пішли

PS. Але питання ти знову проігнорував.
Якщо у Путіна все так чудово, навіщо йому перемовини ?

Ти вже крутив дупою, коли я запитував тебе про твої власні думки про ситуацію.
Півтора року запитував
Я можу ще півтора року про інше запитувати )
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 30 жов, 2024 19:05, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 19:02

  Shaman написав:по-перше ніяких сотень тисяч загиблих немає, не брешіть.

а от при капітуляції ми б отримали сотні тисяч вбитих, закатованих, пропалих безвісти. сотні тисяч кинули б на підвал чи інші методи фільтрації. ви зажди пам'ятайте, що з беззахисними руські воюють набагато "ефективніше"

Це при Міньск-4 чи Стамбул-22?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 19:11

  Shaman написав: при капітуляції

Ви можете хоч раз пояснити що означає слово "капітуляція". Ось сотні разів це чув, ні разу не чув що воно означає.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 19:15

  Shaman написав:ви реально не розумієте різницю між нами та Грузією? :shock:

вони поки на етапі Майдану - а там або виборють право на вільне життя, чи через деякий час опиняться в Біларусі. подивимось, що вони оберуть

Якщо не буде сили, яка буде контролювати процес, розіллє розпалювач, та буде вчасно підкидати дров у багаття, коли воно згасає, як це було у нас, то нічого у них не вийде.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 19:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:прихильникам руССкАгА мІра

те що прапорщик хамло, не дає право ще й брехати
  budivelnik написав:випадку якби педерація захопила Україну

мене така перспектива не цікавить, так що знову пальцем в небо
  budivelnik написав:залишився б безвіз

уяви, існують інші документи що дають право перетину
  budivelnik написав:залізну стіну поки не вибила б з вашиг голів думки про право на свободу
це просто фантазії на даний момент. на прикладі окупованих територій бачимо інше, люди вільно їздять
  budivelnik написав:І де там покращення для кримчан

не цікаво. Але спитаю, їм би було краще жити якби ЛБЗ проходила з 2014 по лінії Євпаторія-Джанкой?
починаю розуміти чому львівських однаково нелюблять що в Києві, що в Одесі що в Ужгороді що у Варшаві
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 19:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:але його місце біля паРаши вже обозначене. інші країни будуть вирішувати долю світового порядку

ким обозначене, БРІКСом та Гуттерешем?
Letusrock
 
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