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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 30 жов, 2024 19:01
Shaman написав:
ви напевне й результатам яника в другому турі 2004 року повірили, й виборам Луки в 2020.
а от чи будуть вони виборювати
своє право на вільне волевиявлення на фоні фальсифікацій - подивимось
саме це й маю на увазі, вони дивляться що у нас відбувається і їм на майдан розхотілось
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Letusrock
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Додано: Сер 30 жов, 2024 19:02
Letusrock написав: pesikot написав:
Питання чи потрібні перемовини Путіну ти ігноруєшь
а чи потрібна була йому минулу зиму працююча енергосистема України? ото ж - значить знайшли ключик.
От і зараз потрібно знайти. Але ж не шукаємо а тільки бурмочемо стару мантру про "Крим, репарації, плани розгрому та розвалу"
Коротко - не зміг зруйнувати, але дуже цього хотів
У россіянин завжди так - хочуть дуже багато, а можливостей дуже мало
Хотіли Київ взяти, не змогли.
Теперь росіяни і наші корисні хом"ячки пишуть, та й наказу такого не було.
Та й не хотіли брати.
Так співпало, що під Київом стояли
А потім самі ж пішли
PS. Але питання ти знову проігнорував.
Якщо у Путіна все так чудово, навіщо йому перемовини ?
Ти вже крутив дупою, коли я запитував тебе про твої власні думки про ситуацію.
Півтора року запитував
Я можу ще півтора року про інше запитувати )
Востаннє редагувалось pesikot
в Сер 30 жов, 2024 19:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 30 жов, 2024 19:02
Shaman написав:
по-перше ніяких сотень тисяч загиблих немає, не брешіть.
а от при капітуляції ми б отримали сотні тисяч вбитих, закатованих, пропалих безвісти. сотні тисяч кинули б на підвал чи інші методи фільтрації. ви зажди пам'ятайте, що з беззахисними руські воюють набагато "ефективніше"
Це при Міньск-4 чи Стамбул-22?
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Додано: Сер 30 жов, 2024 19:11
Shaman написав:
при капітуляції
Ви можете хоч раз пояснити що означає слово "капітуляція". Ось сотні разів це чув, ні разу не чув що воно означає.
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Додано: Сер 30 жов, 2024 19:15
Shaman написав:
ви реально не розумієте різницю між нами та Грузією?
вони поки на етапі Майдану - а там або виборють право на вільне життя, чи через деякий час опиняться в Біларусі. подивимось, що вони оберуть
Якщо не буде сили, яка буде контролювати процес, розіллє розпалювач, та буде вчасно підкидати дров у багаття, коли воно згасає, як це було у нас, то нічого у них не вийде.
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Додано: Сер 30 жов, 2024 19:15
budivelnik написав:
прихильникам руССкАгА мІра
те що прапорщик хамло, не дає право ще й брехати
budivelnik написав:
випадку якби педерація захопила Україну
мене така перспектива не цікавить, так що знову пальцем в небо
budivelnik написав:
залишився б безвіз
уяви, існують інші документи що дають право перетину
budivelnik написав:
залізну стіну поки не вибила б з вашиг голів думки про право на свободу
це просто фантазії на даний момент. на прикладі окупованих територій бачимо інше, люди вільно їздять
budivelnik написав:
І де там покращення для кримчан
не цікаво. Але спитаю, їм би було краще жити якби ЛБЗ проходила з 2014 по лінії Євпаторія-Джанкой?
починаю розуміти чому львівських однаково нелюблять що в Києві, що в Одесі що в Ужгороді що у Варшаві
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Додано: Сер 30 жов, 2024 19:17
Shaman написав:
але його місце біля паРаши вже обозначене. інші країни будуть вирішувати долю світового порядку
ким обозначене, БРІКСом та Гуттерешем?
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Додано: Сер 30 жов, 2024 19:21
flyman
цікаво як то виглядатиме потужний удар з України по КНДР
Може це щось схоже на твій удар по Філіппінам? 😅
Примусити кореянок варити борщі за шконкомісце, домінувати над ними.
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Додано: Сер 30 жов, 2024 19:23
Banderlog написав: alex_dvornichenko написав: dimo_0n написав:
Те що і буде і що я казав і раніше - перемовини.
Так они не хотят говорить, прут и прут. Я склонен к тому, что звучивает портников - московский режим не хочет говорить, его цель грызть пока есть силы. Или вы искренне считаете, что Зеленский не хочет договариваться ? у него цуцванг, силы у Украины заканчиваются, это все понимают. Судя по всему вы предлагаете не переговоры, а капитуляцию на условиях московского режима, но стесняетесь об этом прямо написать. Капитуляция будет и в случаи переговоров на условиях мр, и в случаи военного проигрыша. Тяжело сказать, что хуже.
капітуляція як і перемога слова розтяжимі.
Ми вродь воюєм для покращення переговорних позицій. А вони чомусь погіршуються.
Ви пропонуєте дождатись коли сили в України закінчаться, щоб росія заплатила по повній. Це стратегія наших партнерів. Но хто Вам сказав , що росія буде тоді з нами говорити?
Єдиний розумний шлях це максимальна мобілізація суспільства і одночасно переговори.
Не поможет уже никакая мобилизация общества. Это нужно было делать в 2022м году. Основная проблема в том, что никто уже Зе-команде не верит, слишком уж заврались и заворовались.
Переговоры? Хм... Вот только с кем?
Агрессор с нами говорить не хочет, и только для самой возможности разговора требует 4 области и капитуляцию.
Сейчас весь Запад сидит и репы чешет, не зная как выбраться теперь из всего этого.
Штаты по сути добились всех своих целей и теперь мы для них - чемодан без ручки.
Они окажутся в проигрыше только в одном случае - если рашка полностью оккупирует Украину. Во всех остальных случаях их вложения уже многократно окупились.
И проблемы индейцев шерифа не волнуют.
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Додано: Сер 30 жов, 2024 19:23
budivelnik написав:
Невже дурням прихильникам руССкАгА мІра - не вистарчає клепок щоб зрозуміти як ЄС закрив доступ до себе для педераційників.
Як він закрив ?
у 2019 багато був закордоном, на пересадках в аеропортах Вєни та Мюнхену - власники куркорпаспортів вели себе впевненно і нахабно
зараз російські айтишники вільно роз'їхалися по світу - що попростіше по грузіям\сербіям, помодніше - по іспаніям\британіям
Востаннє редагувалось fox767676
в Сер 30 жов, 2024 19:48, всього редагувалось 1 раз.
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