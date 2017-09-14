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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1067610677106781067910680>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 82
до кінця 2024 року
18%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
12
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
44%
36
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 19:25

  andrijk777 написав:
  Shaman написав: при капітуляції

Ви можете хоч раз пояснити що означає слово "капітуляція". Ось сотні разів це чув, ні разу не чув що воно означає.

Ні разу ? Не чув ?

В нашому випадку
Капітуляція - це коли одна сторона, письмово, надає іншій стороні свої вимоги.
А інша сторона, це підписує, не маючи права відмовитись від підписання
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 19:36

  antey1969 написав:
  Banderlog написав:
  alex_dvornichenko написав:Так они не хотят говорить, прут и прут. Я склонен к тому, что звучивает портников - московский режим не хочет говорить, его цель грызть пока есть силы. Или вы искренне считаете, что Зеленский не хочет договариваться ? у него цуцванг, силы у Украины заканчиваются, это все понимают. Судя по всему вы предлагаете не переговоры, а капитуляцию на условиях московского режима, но стесняетесь об этом прямо написать. Капитуляция будет и в случаи переговоров на условиях мр, и в случаи военного проигрыша. Тяжело сказать, что хуже.
капітуляція як і перемога слова розтяжимі.
Ми вродь воюєм для покращення переговорних позицій. А вони чомусь погіршуються.
Ви пропонуєте дождатись коли сили в України закінчаться, щоб росія заплатила по повній. Це стратегія наших партнерів. Но хто Вам сказав , що росія буде тоді з нами говорити?
Єдиний розумний шлях це максимальна мобілізація суспільства і одночасно переговори.

Не поможет уже никакая мобилизация общества. Это нужно было делать в 2022м году.


Зима 2022-23 була піком переговорних позицій
усіх спікерів, лсд-ломів перевірити на характер меседжей цього періоду , у випадку незламної переможності-91 - люструвати, лікувати,конфіскувати
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 19:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:по результатам виборів в Грузії видно що грузини вже не так сильно заздрять нашій незламності та потужності.
Скоріш за все Бацька в 2025 так само без проблем продовжить своє правління.
Нам довелось стати обєктом "показательной порки"((.

Не слідкував, але є думка що результати трошки сфальсифіковані. От то шо не вийшли грузини - то да, печаль. Мали шанс, тим більше русня зараз зайнята в Україні...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 19:58

  sashaqbl написав:Не слідкував, але є думка що результати трошки сфальсифіковані. От то шо не вийшли грузини - то да, печаль. Мали шанс, тим більше русня зараз зайнята в Україні...

трошки сфальсифіковані :D :D :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 20:00

  Banderlog написав: Єдиний розумний шлях це максимальна мобілізація суспільства і одночасно переговори.

Маємо реал - влада (от навіть неважливо з яких причин не робить оцю максимальну мобілізацію суспільства), тоді які варіанти?

От про це мова.
Он Песікіт проти *прострілу колін*, інші проти *всі вкалують не за прибуток, а на паб'єду задарма...*, *по закону ваєного часу злодіїв до стінки* і т.д.
Я теж якось скептично на такий підхід дивлюсь. Бо маю сумнів в отих, хто примушувати буде))
Нєма в їх очах саме ідейного запалу))

Так який тоді варіант кращий?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 20:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:РПВ по лінії зіткнення без якихось особливих умов + окуповані території залишаться під рф, по аналогії з Донбасом - самий реалістичний варіант. Я озвучував це ще рік-пів року тому.
Питання залишається тільки одне - як Трамп змусить виконати це обидві сторони.

На хуйла в нього важелів нема, тому все просто - тиск буде розподілятися 90% на Україну(скорочення підтримки, погрози повної відмови від допомоги) і 10% на РФ(погрози залити нас зброєю, але і для РФ і для всіх інших очевидно, що такі погрози майже нереально здійснити).
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 20:06

Але ключове: от як ми можемо гадати про варіанти, якщо ми не знаємо усієї картинки; не маємо інформації?

А вірити?
Кому...
Не маю сумніву, що навіть, коли (не дай Боже) дійде до "завтра повна ж...", що навіть тоді не будуть лунати потужно-переможні співи.
А потім ... див. Грушевського.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 20:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:На хуйла в нього важелів нема, тому все просто - тиск буде розподілятися 90% на Україну(скорочення підтримки, погрози повної відмови від допомоги) і 10% на РФ


90% тиску на хуйла зробить Сі з Лулою\Моді
зараз коли подоляцька шпана несе ахінею шо "всі автократи мають бути покарани покаятись перед перед євродемократичною країною" то це трохи стримує допомогати нам.
А трампівські помічники швидко поставлять подоляків на місце
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 20:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:Навіть гармати, якщо ми кажемо про ті «три топора», не можуть використовуватися в такому самому режимі, як [гаубиця] Д-30. Вони просто розплавляються, виходять з ладу. Бо їхні розробники навіть не уявляли, що в сучасній війні можуть бути такого розміру взаємні артилерійські обстріли.

золото-ювелірною технікою Заходу бідна країна багато не навоює.
треба мати своє виробництво, чи таких же бідних але технологічно не відсталих
країн партнерів. в ідеалі - з автократій 3-го світу, але це не про нас.

Маячня. Д-30 - 122 мм, а М777 - 155. Там дуже різний пороховий заряд і від того ресурс ствола відрізняється.
Варто порівнювати з Д-20, Акацією або Гіацинтом. Там вже співмірна маса снаряду/порохового заряду і ресурс ствола теж виходить співмірний. Інше питання, що станлдарти НАТО не передбачають стрільбу в напрямку ворога, тому й стволи 5 категорії для М777 не передбачені
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 20:11

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Питання залишається тільки одне - як Трамп змусить виконати це обидві сторони.

На хуйла в нього важелів нема, тому все просто - тиск буде розподілятися 90% на Україну(скорочення підтримки, погрози повної відмови від допомоги) і 10% на РФ(погрози залити нас зброєю, але і для РФ і для всіх інших очевидно, що такі погрози майже нереально здійснити).

Нехай тисне на Хазяїна пуйла. Це ж вже було (с). За минулої каденції він спромігся вивести з Китаю більшість американського високотехнологічного бізнесу, то шо йому тепер завадить нагнути Китай у якийсь інший спосіб (напр., у фінансовій сфері шось придумати)?
fler
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