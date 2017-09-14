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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10677106781067910680>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 82
до кінця 2024 року
18%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
12
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
44%
36
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 20:15

  fox767676 написав:
  sashaqbl написав:На хуйла в нього важелів нема, тому все просто - тиск буде розподілятися 90% на Україну(скорочення підтримки, погрози повної відмови від допомоги) і 10% на РФ


90% тиску на хуйла зробить Сі з Лулою\Моді
зараз коли подоляцька шпана несе ахінею шо "всі автократи мають бути покарани покаятись перед перед євродемократичною країною" то це трохи стримує допомогати нам.
А трампівські помічники швидко поставлять подоляків на місце

Трамп скине все на Європу.
Йому пох... що буде.

Європа не відмовиться...
Бо Трамп поставе їй умову -- у разі відмови забере ядерний зонтик.
І в шоколаді буде.

Арестович співає, що на нещодавніх навчаннях НАТО відпрацювали захід військ по Дніпру. В разі загрози просування рфії далі.

Якщо не зупинять війну в найближчі півроку, то цей дощ надовго.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 20:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Я щиро впевнений що Подоляк, брат московського фсбшного полковника, пропагандист лукашенківського режиму, якого вигнали з Мінську за надмірну проросійськість, є російським кротом-провокатором. З його деструктивними расистськими та реваншистськими меседжами, які відгортають від нас підтримку глобального півдня. І ті люди, що повторюють його меседжі, теж підозрілі
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 30 жов, 2024 20:16, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 20:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Толковий-толковий він.
І кмітливий... повністю виконує функції бійця саме на фронті, ще й відзнаки за це --- да красавчик Успіх. Це факт.

І ще декілька фактів - взяли заряджальщиком рацій - прогнали, бо як зменшили оплати став заряджати їх наполовину, взяли писарем - прогнали, бо такого понаписував, щоооо ..., взяли піднощиком буссоля - прогнали, бо шкода буссоля, взяли мийщиком снарядів - прогнали, бо замість того щоб якісно виконувати свою роботу підбурював всіх в СЗЧ і сам нив щоб хоч тушкою хоч чучелом якось звалити, дали лопату - всеодно прогнали бо нив і підбурював інших, здихались - прогнали на оператора дронів, там нічого не навчився, угробив дрон - прогнали, дали лопату - це єдине на що він на даний час здатний, це лише факти.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 20:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Нехай тисне на Хазяїна пуйла. Це ж вже було (с).

А ви не хочете натиснути на свого чоловіка, хай піде служити нарешті... Хоч якась тоді користь буде з вашого патріотизму...
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 20:21

  pesikot написав:В нашому випадку
Капітуляція - це коли одна сторона, письмово, надає іншій стороні свої вимоги.
А інша сторона, це підписує, не маючи права відмовитись від підписання

Капітуляція, це коли якась котособака оре як скажена (всіх хто з не згоден називає брехлом) що в ТЦК корупції немає, а коли трохи тронули МСЕК, так само оре - не чіпайте МСЕК, бо буде такий же треш угар з корупцією як в ТЦК.
Оце і називається капітуляція котособаки.
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 20:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Василь-Рівне написав:І ще декілька фактів - взяли заряджальщиком рацій - прогнали, бо як зменшили оплати став заряджати їх наполовину, взяли писарем - прогнали, бо такого понаписував, щоооо ..., взяли піднощиком буссоля - прогнали, бо шкода буссоля, взяли мийщиком снарядів - прогнали, бо замість того щоб якісно виконувати свою роботу підбурював всіх в СЗЧ і сам нив щоб хоч тушкою хоч чучелом якось звалити, дали лопату - всеодно прогнали бо нив і підбурював інших, здихались - прогнали на оператора дронів, там нічого не навчився, угробив дрон - прогнали, дали лопату - це єдине на що він на даний час здатний, це лише факти.

Він звісно, агітував за зелю і висновків не зробив... Але разом з тим він відслужив 3 роки, а це більше ніж більшість місцевих писак.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 20:25

  Василь-Рівне написав:
  detroytred написав:Толковий-толковий він.
І кмітливий... повністю виконує функції бійця саме на фронті, ще й відзнаки за це --- да красавчик Успіх. Це факт.

І ще декілька фактів - взяли заряджальщиком рацій - прогнали, бо як зменшили оплати став заряджати їх наполовину, взяли писарем - прогнали, бо такого понаписував, щоооо ..., взяли піднощиком буссоля - прогнали, бо шкода буссоля, взяли мийщиком снарядів - прогнали, бо замість того щоб якісно виконувати свою роботу підбурював всіх в СЗЧ і сам нив щоб хоч тушкою хоч чучелом якось звалити, дали лопату - всеодно прогнали бо нив і підбурював інших, здихались - прогнали на оператора дронів, там нічого не навчився, угробив дрон - прогнали, дали лопату - це єдине на що він на даний час здатний, це лише факти.

Угу.
А коли проганяли, то нагороди і подяки давали.
І після прогону з рацій, довірили святе -- заповнення документації підрозділу.
Потім не випихнули на дронщика кудись, а саме відправили тимчасово з поверненням саме назад.


Хз, як можна отак прямо брехати?
Ще й фактами це визначати.
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 20:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Трамп скине все на Європу.
Йому пох... що буде.

Трамп ділова людина
Він дасть проектний план з термінами, наприклад до кінця каденції у 2029
це як раз збігається з прогнозваним часом вступу України до ЄС та побудови спільної європейської системи ППО

Про "по Дніпру" не дуже-то має сенс
Основні промислові активи на лівобережжі, столиця майже теж
Мало б якийсь військовий сенс у випадку білоруського нейтралітета
А так з Берестейшини до Львова не так вже й далеко
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 20:28

з КНДР дуже показова ситуація
без дозволу Китаю, з КНДР до раші не передали б навіть лопату.
А так - надали балістику, потім необмежену кількість снарядів, а ось і живу силу (спочатку 10к, але через місяць це може бути и 1 мільйон)

і як на все це відреагував захід і США?
аж ніяк
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 20:37

  sashaqbl написав:
  fler написав:Нехай тисне на Хазяїна пуйла. Це ж вже було (с).

А ви не хочете натиснути на свого чоловіка, хай піде служити нарешті... Хоч якась тоді користь буде з вашого патріотизму...

А вас і ваших побратимів дружини до військоматів привели чи як? (риторичне) Мій чоловік і так працює на військових. Чи ви вважаєте, що тил не потрібен?
Чому вас так непокоїть мій патріотизм, про який ви так само нічого не знаєте, як і про мене?
fler
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