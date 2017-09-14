|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 30 жов, 2024 20:15
fox767676 написав: sashaqbl написав:
На хуйла в нього важелів нема, тому все просто - тиск буде розподілятися 90% на Україну(скорочення підтримки, погрози повної відмови від допомоги) і 10% на РФ
90% тиску на хуйла зробить Сі з Лулою\Моді
зараз коли подоляцька шпана несе ахінею шо "всі автократи мають бути покарани покаятись перед перед євродемократичною країною" то це трохи стримує допомогати нам.
А трампівські помічники швидко поставлять подоляків на місце
Трамп скине все на Європу.
Йому пох... що буде.
Європа не відмовиться...
Бо Трамп поставе їй умову -- у разі відмови забере ядерний зонтик.
І в шоколаді буде.
Арестович співає, що на нещодавніх навчаннях НАТО відпрацювали захід військ по Дніпру. В разі загрози просування рфії далі.
Якщо не зупинять війну в найближчі півроку, то цей дощ надовго.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 30974
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 жов, 2024 20:15
Я щиро впевнений що Подоляк, брат московського фсбшного полковника, пропагандист лукашенківського режиму, якого вигнали з Мінську за надмірну проросійськість, є російським кротом-провокатором. З його деструктивними расистськими та реваншистськими меседжами, які відгортають від нас підтримку глобального півдня. І ті люди, що повторюють його меседжі, теж підозрілі
Востаннє редагувалось fox767676
в Сер 30 жов, 2024 20:16, всього редагувалось 1 раз.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 2273
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 318 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 жов, 2024 20:16
detroytred написав:
Толковий-толковий він.
І кмітливий... повністю виконує функції бійця саме на фронті, ще й відзнаки за це --- да красавчик Успіх. Це факт.
І ще декілька фактів - взяли заряджальщиком рацій - прогнали, бо як зменшили оплати став заряджати їх наполовину, взяли писарем - прогнали, бо такого понаписував, щоооо ..., взяли піднощиком буссоля - прогнали, бо шкода буссоля, взяли мийщиком снарядів - прогнали, бо замість того щоб якісно виконувати свою роботу підбурював всіх в СЗЧ і сам нив щоб хоч тушкою хоч чучелом якось звалити, дали лопату - всеодно прогнали бо нив і підбурював інших, здихались - прогнали на оператора дронів, там нічого не навчився, угробив дрон - прогнали, дали лопату - це єдине на що він на даний час здатний, це лише факти.
-
Василь-Рівне
-
-
- Повідомлень: 6119
- З нами з: 07.04.12
- Подякував: 6952 раз.
- Подякували: 3135 раз.
-
- Профіль
-
2
2
Додано: Сер 30 жов, 2024 20:20
fler написав:
Нехай тисне на Хазяїна пуйла. Це ж вже було (с).
А ви не хочете натиснути на свого чоловіка, хай піде служити нарешті... Хоч якась тоді користь буде з вашого патріотизму...
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 2026
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 жов, 2024 20:21
pesikot написав:
В нашому випадку
Капітуляція - це коли одна сторона, письмово, надає іншій стороні свої вимоги.
А інша сторона, це підписує, не маючи права відмовитись від підписання
Капітуляція, це коли якась котособака оре як скажена (всіх хто з не згоден називає брехлом) що в ТЦК корупції немає, а коли трохи тронули МСЕК, так само оре - не чіпайте МСЕК, бо буде такий же треш угар з корупцією як в ТЦК.
Оце і називається капітуляція котособаки.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 8902
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 1865 раз.
- Подякували: 2279 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 30 жов, 2024 20:21
Василь-Рівне написав:
І ще декілька фактів - взяли заряджальщиком рацій - прогнали, бо як зменшили оплати став заряджати їх наполовину, взяли писарем - прогнали, бо такого понаписував, щоооо ..., взяли піднощиком буссоля - прогнали, бо шкода буссоля, взяли мийщиком снарядів - прогнали, бо замість того щоб якісно виконувати свою роботу підбурював всіх в СЗЧ і сам нив щоб хоч тушкою хоч чучелом якось звалити, дали лопату - всеодно прогнали бо нив і підбурював інших, здихались - прогнали на оператора дронів, там нічого не навчився, угробив дрон - прогнали, дали лопату - це єдине на що він на даний час здатний, це лише факти.
Він звісно, агітував за зелю і висновків не зробив... Але разом з тим він відслужив 3 роки, а це більше ніж більшість місцевих писак.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 2026
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 жов, 2024 20:25
Василь-Рівне написав: detroytred написав:
Толковий-толковий він.
І кмітливий... повністю виконує функції бійця саме на фронті, ще й відзнаки за це --- да красавчик Успіх. Це факт.
І ще декілька фактів - взяли заряджальщиком рацій - прогнали, бо як зменшили оплати став заряджати їх наполовину, взяли писарем - прогнали, бо такого понаписував, щоооо ..., взяли піднощиком буссоля - прогнали, бо шкода буссоля, взяли мийщиком снарядів - прогнали, бо замість того щоб якісно виконувати свою роботу підбурював всіх в СЗЧ і сам нив щоб хоч тушкою хоч чучелом якось звалити, дали лопату - всеодно прогнали бо нив і підбурював інших, здихались - прогнали на оператора дронів, там нічого не навчився, угробив дрон - прогнали, дали лопату - це єдине на що він на даний час здатний, це лише факти.
Угу.
А коли проганяли, то нагороди і подяки давали.
І після прогону з рацій, довірили святе -- заповнення документації підрозділу.
Потім не випихнули на дронщика кудись, а саме відправили тимчасово з поверненням саме назад.
Хз, як можна отак прямо брехати?
Ще й фактами це визначати.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 30974
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 жов, 2024 20:25
detroytred написав:
Трамп скине все на Європу.
Йому пох... що буде.
Трамп ділова людина
Він дасть проектний план з термінами, наприклад до кінця каденції у 2029
це як раз збігається з прогнозваним часом вступу України до ЄС та побудови спільної європейської системи ППО
Про "по Дніпру" не дуже-то має сенс
Основні промислові активи на лівобережжі, столиця майже теж
Мало б якийсь військовий сенс у випадку білоруського нейтралітета
А так з Берестейшини до Львова не так вже й далеко
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 2273
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 318 раз.
- Подякували: 134 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 жов, 2024 20:28
з КНДР дуже показова ситуація
без дозволу Китаю, з КНДР до раші не передали б навіть лопату.
А так - надали балістику, потім необмежену кількість снарядів, а ось і живу силу (спочатку 10к, але через місяць це може бути и 1 мільйон)
і як на все це відреагував захід і США?
аж ніяк
-
Xenon
-
-
- Повідомлень: 4856
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 324 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 30 жов, 2024 20:37
sashaqbl написав: fler написав:
Нехай тисне на Хазяїна пуйла. Це ж вже було (с).
А ви не хочете натиснути на свого чоловіка, хай піде служити нарешті... Хоч якась тоді користь буде з вашого патріотизму...
А вас і ваших побратимів дружини до військоматів привели чи як? (риторичне) Мій чоловік і так працює на військових. Чи ви вважаєте, що тил не потрібен?
Чому вас так непокоїть мій патріотизм, про який ви так само нічого не знаєте, як і про мене?
-
fler
-
-
- Повідомлень: 5347
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1195 раз.
- Подякували: 1333 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Бетон
, Shaman
і 3 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|22
|73031
|
|
|1493
|241236
|
|
|6076
|872244
|
|