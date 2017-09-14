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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10677106781067910680

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 82
до кінця 2024 року
18%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
12
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
44%
36
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 20:41

  Василь-Рівне написав:
  detroytred написав:Толковий-толковий він.
І кмітливий... повністю виконує функції бійця саме на фронті, ще й відзнаки за це --- да красавчик Успіх. Це факт.

І ще декілька фактів - взяли заряджальщиком рацій - прогнали, бо як зменшили оплати став заряджати їх наполовину, взяли писарем - прогнали, бо такого понаписував, щоооо ..., взяли піднощиком буссоля - прогнали, бо шкода буссоля, взяли мийщиком снарядів - прогнали, бо замість того щоб якісно виконувати свою роботу підбурював всіх в СЗЧ і сам нив щоб хоч тушкою хоч чучелом якось звалити, дали лопату - всеодно прогнали бо нив і підбурював інших, здихались - прогнали на оператора дронів, там нічого не навчився, угробив дрон - прогнали, дали лопату - це єдине на що він на даний час здатний, це лише факти.

Зараз він із дурки вийде, то розкаже нам всім "по чьом в Одесі рубєроїд"..
fler
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 20:47

  fox767676 написав:
  budivelnik написав:Як можна бути настільки дурним?
Невже історія сучасності нічого не навчила?
1 Чому педераційно залежні вважають що відсутність опору зробила б їм краще?
Гляньте на Крим
І де там покращення для кримчан? В піднятті цін на товари з одночасним погіршенням якості цих товарів?
2 Невже дурням прихильникам руССкАгА мІра - не вистарчає клепок щоб зрозуміти як ЄС закрив доступ до себе для педераційників.
Чому ви вважаєте що для вас (у випадку якби педерація захопила Україну) залишився б безвіз?
3 Невже до вас не доходить
Те що ЄС закрила б свої кордони від педерації - це не рреба доводити , це й так видно
А от те що педерація звела б залізну стіну поки не вибила б з вашиг голів думки про право на свободу - так це досвід СРСР...

Невже можна бути такими наївними?
ПС
якщо наші любителі руССкай культури дійсно настільки наївні- то мене не дивує що вони в своїх негараздах звинувачують всіх і вся крім себе.
Є правда мінімальна надія, що марають ці сторінки вони за гроші... Тобто хоч трошки розуміють що робота має бути оплачувана.
Як він закрив ?
у 2019 багато був закордоном, на пересадках в аеропортах Вєни та Мюнхену - власники куркорпаспортів вели себе впевненно і нахабно
зараз російські айтишники вільно роз'їхалися по світу - що попростіше по грузіям\сербіям, помодніше - по іспаніям\британіям
Це скрєпні власники куркопаспортів...
А кримчанам по скрєпному куркопаспорту виїзд за кордони педерації блокує Європа..бо з точки зору Європи - Крим-це Україна, а Український Громадянин не може мати педераційного паспорта.
Тому точно так само , ЄС не признає куркопаспорт виданий в Ужгороді .. після захоплення цього котла.
Саме це й змусило летсуорка так нервуватись , бо до нього дійшло , що його мрії про відкритий кордон можуть здійснитись тільки ПІСЛЯ перемоги України
А як у випадку програшу, так і у випадку бойових дій він все одно змушений буде колотись , плакати .. але рівно сидіти на дупі і не відсвічувати що перед українським ТЦК що перед москальським ФСБ
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 20:51

  Letusrock написав:
  Shaman написав:ви напевне й результатам яника в другому турі 2004 року повірили, й виборам Луки в 2020.
а от чи будуть вони виборювати своє право на вільне волевиявлення на фоні фальсифікацій - подивимось

саме це й маю на увазі, вони дивляться що у нас відбувається і їм на майдан розхотілось

значить, полюблять, як в Біларусі - тільки вони ще може цього не зрозуміли...
Shaman
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  #<1 ... 10677106781067910680
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