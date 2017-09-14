detroytred написав:Толковий-толковий він. І кмітливий... повністю виконує функції бійця саме на фронті, ще й відзнаки за це --- да красавчик Успіх. Це факт.
І ще декілька фактів - взяли заряджальщиком рацій - прогнали, бо як зменшили оплати став заряджати їх наполовину, взяли писарем - прогнали, бо такого понаписував, щоооо ..., взяли піднощиком буссоля - прогнали, бо шкода буссоля, взяли мийщиком снарядів - прогнали, бо замість того щоб якісно виконувати свою роботу підбурював всіх в СЗЧ і сам нив щоб хоч тушкою хоч чучелом якось звалити, дали лопату - всеодно прогнали бо нив і підбурював інших, здихались - прогнали на оператора дронів, там нічого не навчився, угробив дрон - прогнали, дали лопату - це єдине на що він на даний час здатний, це лише факти.
Зараз він із дурки вийде, то розкаже нам всім "по чьом в Одесі рубєроїд"..
budivelnik написав:Як можна бути настільки дурним? Невже історія сучасності нічого не навчила? 1 Чому педераційно залежні вважають що відсутність опору зробила б їм краще? Гляньте на Крим І де там покращення для кримчан? В піднятті цін на товари з одночасним погіршенням якості цих товарів? 2 Невже дурням прихильникам руССкАгА мІра - не вистарчає клепок щоб зрозуміти як ЄС закрив доступ до себе для педераційників. Чому ви вважаєте що для вас (у випадку якби педерація захопила Україну) залишився б безвіз? 3 Невже до вас не доходить Те що ЄС закрила б свої кордони від педерації - це не рреба доводити , це й так видно А от те що педерація звела б залізну стіну поки не вибила б з вашиг голів думки про право на свободу - так це досвід СРСР...
Невже можна бути такими наївними? ПС якщо наші любителі руССкай культури дійсно настільки наївні- то мене не дивує що вони в своїх негараздах звинувачують всіх і вся крім себе. Є правда мінімальна надія, що марають ці сторінки вони за гроші... Тобто хоч трошки розуміють що робота має бути оплачувана.
Як він закрив ? у 2019 багато був закордоном, на пересадках в аеропортах Вєни та Мюнхену - власники куркорпаспортів вели себе впевненно і нахабно зараз російські айтишники вільно роз'їхалися по світу - що попростіше по грузіям\сербіям, помодніше - по іспаніям\британіям
Це скрєпні власники куркопаспортів... А кримчанам по скрєпному куркопаспорту виїзд за кордони педерації блокує Європа..бо з точки зору Європи - Крим-це Україна, а Український Громадянин не може мати педераційного паспорта. Тому точно так само , ЄС не признає куркопаспорт виданий в Ужгороді .. після захоплення цього котла. Саме це й змусило летсуорка так нервуватись , бо до нього дійшло , що його мрії про відкритий кордон можуть здійснитись тільки ПІСЛЯ перемоги України А як у випадку програшу, так і у випадку бойових дій він все одно змушений буде колотись , плакати .. але рівно сидіти на дупі і не відсвічувати що перед українським ТЦК що перед москальським ФСБ
Shaman написав:ви напевне й результатам яника в другому турі 2004 року повірили, й виборам Луки в 2020. а от чи будуть вони виборювати своє право на вільне волевиявлення на фоні фальсифікацій - подивимось
саме це й маю на увазі, вони дивляться що у нас відбувається і їм на майдан розхотілось
значить, полюблять, як в Біларусі - тільки вони ще може цього не зрозуміли...
Shaman написав:але його місце біля паРаши вже обозначене. інші країни будуть вирішувати долю світового порядку
ким обозначене, БРІКСом та Гуттерешем?
Гутерреш як то кажуть, класично зашкварився. й через цей перфоманс, думки, що він давно на гачку, не здаються надто фантастичними.
а БРІКС - там Сі з Моді будуть вирішувати як воно далі. а путін так - васал Сі, хоча ще намагається щось брикатися. але йому це не допоможе, бо вже його місце зрозуміло. щось він ні в Мексику, ні в Бразилію не наважується - "володар світу", ага
Banderlog написав: Єдиний розумний шлях це максимальна мобілізація суспільства і одночасно переговори.
Маємо реал - влада (от навіть неважливо з яких причин не робить оцю максимальну мобілізацію суспільства), тоді які варіанти?
От про це мова. Он Песікіт проти *прострілу колін*, інші проти *всі вкалують не за прибуток, а на паб'єду задарма...*, *по закону ваєного часу злодіїв до стінки* і т.д. Я теж якось скептично на такий підхід дивлюсь. Бо маю сумнів в отих, хто примушувати буде)) Нєма в їх очах саме ідейного запалу))
Так який тоді варіант кращий?
ну тоді будете розгрібатись самі найближчим часом. Сумнівайтесь далі влада отримала достатньо часу для переходу на закони воєнного врємєні. Ви все забуваєте пан полковник , що ми уставом не цікавимся і не 20 річні пацани якими ви звикли поштуркуватись. Розбредемся по домам.
Хз, як можна отак прямо брехати? Ще й фактами це визначати.
Там може бути як ваша правда, так і зворотнє)) Отаке кидання з посади на посаду можна по різному трактувати. І як Василь-Рівне, і як ви. Я схильний вірите в краще завжди, і кредитувати людей довірою. Поки не покаже зворотнє. Ну а всіляке моє з ним особисте , воно тому і особисте, Від нього не міняється факт, що він відбатрачив без малі 3 роки.
Banderlog написав: Єдиний розумний шлях це максимальна мобілізація суспільства і одночасно переговори.
Маємо реал - влада (от навіть неважливо з яких причин не робить оцю максимальну мобілізацію суспільства), тоді які варіанти?
От про це мова. Он Песікіт проти *прострілу колін*, інші проти *всі вкалують не за прибуток, а на паб'єду задарма...*, *по закону ваєного часу злодіїв до стінки* і т.д. Я теж якось скептично на такий підхід дивлюсь. Бо маю сумнів в отих, хто примушувати буде)) Нєма в їх очах саме ідейного запалу))
Так який тоді варіант кращий?
ну тоді будете розгрібатись самі найближчим часом. Сумнівайтесь далі влада отримала достатньо часу для переходу на закони воєнного врємєні. Ви все забуваєте пан полковник , що ми уставом не цікавимся і не 20 річні пацани якими ви звикли поштуркуватись. Розбредемся по домам.
Відкрию таємницю: навіть за умов, що прям щаз зацікавлюсь, все рівно "ну тоді будете розгрібатись самі найближчим часом". Стосовно цього я теж не маю сумніву.
Мене більш цікавила ваша думка по ? - то який варіант кращий за реальних умов. Тобто - влада (от навіть неважливо з яких причин не робить оцю максимальну мобілізацію суспільства).
З.и. в армії, як інституції, за Статутами служать і служили навіть 60-ти + річні старші та вищі офіцери. А не те що "20 річні пацани". То до чого тоді ваш пасаж?
ЛАД написав:Почему ваш любимый вождь за 5 лет не освоил производство пороха и снарядов? Наверное не смог? Или не хотел? А теперь вы рассказываете "за півроку". Тьфу.
Це про ЗЕ? Йому навіть не дійшло за 3 роки повномасшатбної війни....В "не зміг" я не повірю.
"За три роки ми отримали лише одну пропозицію від західної компанії, яка пропонувала побудувати завод за 20 мільйонів євро з переробки нітроцелюлози на порох. Ішлося про 600 тонн пороху на рік, чого вистачило б на 160 тисяч 122-міліметрових боєприпасів. Але це лише один, найпростіший етап у технологічному ланцюгу", – зазначив Бельбас.
пасаж о том что каждый боец знает себе цену и это сильно отличает ЗСУ от красной армии подневольных рабов. За 80 лет люди изменились и если условный устав на марсе обесценивает человека им могут и подтереться. Единственная ремарка бандерлогу, сейчас у 20ти летних такое самомнение, что им личный приказ главкома не больше чем пук в воду.
пасаж о том что каждый боец знает себе цену и это сильно отличает ЗСУ от красной армии подневольных рабов. За 80 лет люди изменились и если условный устав на марсе обесценивает человека им могут и подтереться.
Спешіал фо ю одразу підкреслив - армії, як інституції. Спешіал фо ю продовжу - в будь-які часи та країни.