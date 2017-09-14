RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1067810679106801068110682>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 82
до кінця 2024 року
18%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
12
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
44%
36
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 20:41

  Василь-Рівне написав:
  detroytred написав:Толковий-толковий він.
І кмітливий... повністю виконує функції бійця саме на фронті, ще й відзнаки за це --- да красавчик Успіх. Це факт.

І ще декілька фактів - взяли заряджальщиком рацій - прогнали, бо як зменшили оплати став заряджати їх наполовину, взяли писарем - прогнали, бо такого понаписував, щоооо ..., взяли піднощиком буссоля - прогнали, бо шкода буссоля, взяли мийщиком снарядів - прогнали, бо замість того щоб якісно виконувати свою роботу підбурював всіх в СЗЧ і сам нив щоб хоч тушкою хоч чучелом якось звалити, дали лопату - всеодно прогнали бо нив і підбурював інших, здихались - прогнали на оператора дронів, там нічого не навчився, угробив дрон - прогнали, дали лопату - це єдине на що він на даний час здатний, це лише факти.

Зараз він із дурки вийде, то розкаже нам всім "по чьом в Одесі рубєроїд"..
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5347
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1196 раз.
Подякували: 1333 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 20:47

  fox767676 написав:
  budivelnik написав:Як можна бути настільки дурним?
Невже історія сучасності нічого не навчила?
1 Чому педераційно залежні вважають що відсутність опору зробила б їм краще?
Гляньте на Крим
І де там покращення для кримчан? В піднятті цін на товари з одночасним погіршенням якості цих товарів?
2 Невже дурням прихильникам руССкАгА мІра - не вистарчає клепок щоб зрозуміти як ЄС закрив доступ до себе для педераційників.
Чому ви вважаєте що для вас (у випадку якби педерація захопила Україну) залишився б безвіз?
3 Невже до вас не доходить
Те що ЄС закрила б свої кордони від педерації - це не рреба доводити , це й так видно
А от те що педерація звела б залізну стіну поки не вибила б з вашиг голів думки про право на свободу - так це досвід СРСР...

Невже можна бути такими наївними?
ПС
якщо наші любителі руССкай культури дійсно настільки наївні- то мене не дивує що вони в своїх негараздах звинувачують всіх і вся крім себе.
Є правда мінімальна надія, що марають ці сторінки вони за гроші... Тобто хоч трошки розуміють що робота має бути оплачувана.
Як він закрив ?
у 2019 багато був закордоном, на пересадках в аеропортах Вєни та Мюнхену - власники куркорпаспортів вели себе впевненно і нахабно
зараз російські айтишники вільно роз'їхалися по світу - що попростіше по грузіям\сербіям, помодніше - по іспаніям\британіям
Це скрєпні власники куркопаспортів...
А кримчанам по скрєпному куркопаспорту виїзд за кордони педерації блокує Європа..бо з точки зору Європи - Крим-це Україна, а Український Громадянин не може мати педераційного паспорта.
Тому точно так само , ЄС не признає куркопаспорт виданий в Ужгороді .. після захоплення цього котла.
Саме це й змусило летсуорка так нервуватись , бо до нього дійшло , що його мрії про відкритий кордон можуть здійснитись тільки ПІСЛЯ перемоги України
А як у випадку програшу, так і у випадку бойових дій він все одно змушений буде колотись , плакати .. але рівно сидіти на дупі і не відсвічувати що перед українським ТЦК що перед москальським ФСБ
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28170
З нами з: 15.01.09
Подякував: 287 раз.
Подякували: 2977 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 20:51

  Letusrock написав:
  Shaman написав:ви напевне й результатам яника в другому турі 2004 року повірили, й виборам Луки в 2020.
а от чи будуть вони виборювати своє право на вільне волевиявлення на фоні фальсифікацій - подивимось

саме це й маю на увазі, вони дивляться що у нас відбувається і їм на майдан розхотілось

значить, полюблять, як в Біларусі - тільки вони ще може цього не зрозуміли...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7187
З нами з: 29.09.19
Подякував: 687 раз.
Подякували: 1515 раз.
 
Профіль
1
3
5
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 20:56

  Letusrock написав:
  Shaman написав:але його місце біля паРаши вже обозначене. інші країни будуть вирішувати долю світового порядку

ким обозначене, БРІКСом та Гуттерешем?

Гутерреш як то кажуть, класично зашкварився. й через цей перфоманс, думки, що він давно на гачку, не здаються надто фантастичними.

а БРІКС - там Сі з Моді будуть вирішувати як воно далі. а путін так - васал Сі, хоча ще намагається щось брикатися. але йому це не допоможе, бо вже його місце зрозуміло. щось він ні в Мексику, ні в Бразилію не наважується - "володар світу", ага :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7187
З нами з: 29.09.19
Подякував: 687 раз.
Подякували: 1515 раз.
 
Профіль
1
3
5
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 20:58

  detroytred написав:
  Banderlog написав: Єдиний розумний шлях це максимальна мобілізація суспільства і одночасно переговори.

Маємо реал - влада (от навіть неважливо з яких причин не робить оцю максимальну мобілізацію суспільства), тоді які варіанти?

От про це мова.
Он Песікіт проти *прострілу колін*, інші проти *всі вкалують не за прибуток, а на паб'єду задарма...*, *по закону ваєного часу злодіїв до стінки* і т.д.
Я теж якось скептично на такий підхід дивлюсь. Бо маю сумнів в отих, хто примушувати буде))
Нєма в їх очах саме ідейного запалу))

Так який тоді варіант кращий?
ну тоді будете розгрібатись самі найближчим часом. Сумнівайтесь далі :lol:влада отримала достатньо часу для переходу на закони воєнного врємєні. Ви все забуваєте пан полковник , що ми уставом не цікавимся і не 20 річні пацани якими ви звикли поштуркуватись. Розбредемся по домам.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1423
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 21:06

detroytred

Хз, як можна отак прямо брехати?
Ще й фактами це визначати.


Там може бути як ваша правда, так і зворотнє))
Отаке кидання з посади на посаду можна по різному трактувати. І як Василь-Рівне, і як ви.
Я схильний вірите в краще завжди, і кредитувати людей довірою. Поки не покаже зворотнє.
Ну а всіляке моє з ним особисте , воно тому і особисте, Від нього не міняється факт, що він відбатрачив без малі 3 роки.
Hotab
 
Повідомлень: 13549
З нами з: 15.02.09
Подякував: 364 раз.
Подякували: 2279 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 21:06

  Banderlog написав:
  detroytred написав:
  Banderlog написав: Єдиний розумний шлях це максимальна мобілізація суспільства і одночасно переговори.

Маємо реал - влада (от навіть неважливо з яких причин не робить оцю максимальну мобілізацію суспільства), тоді які варіанти?

От про це мова.
Он Песікіт проти *прострілу колін*, інші проти *всі вкалують не за прибуток, а на паб'єду задарма...*, *по закону ваєного часу злодіїв до стінки* і т.д.
Я теж якось скептично на такий підхід дивлюсь. Бо маю сумнів в отих, хто примушувати буде))
Нєма в їх очах саме ідейного запалу))

Так який тоді варіант кращий?
ну тоді будете розгрібатись самі найближчим часом. Сумнівайтесь далі :lol:влада отримала достатньо часу для переходу на закони воєнного врємєні. Ви все забуваєте пан полковник , що ми уставом не цікавимся і не 20 річні пацани якими ви звикли поштуркуватись. Розбредемся по домам.

Відкрию таємницю: навіть за умов, що прям щаз зацікавлюсь, все рівно "ну тоді будете розгрібатись самі найближчим часом".
Стосовно цього я теж не маю сумніву.

Мене більш цікавила ваша думка по ? - то який варіант кращий за реальних умов. Тобто - влада (от навіть неважливо з яких причин не робить оцю максимальну мобілізацію суспільства).

З.и. в армії, як інституції, за Статутами служать і служили навіть 60-ти + річні старші та вищі офіцери. А не те що "20 річні пацани".
То до чого тоді ваш пасаж?
detroytred
 
Повідомлень: 30979
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 21:17

  prodigy написав:
  BIGor написав:
  ЛАД написав:Почему ваш любимый вождь за 5 лет не освоил производство пороха и снарядов? Наверное не смог? Или не хотел?
А теперь вы рассказываете "за півроку". Тьфу.

Це про ЗЕ? Йому навіть не дійшло за 3 роки повномасшатбної війни....В "не зміг" я не повірю.


"За три роки ми отримали лише одну пропозицію від західної компанії, яка пропонувала побудувати завод за 20 мільйонів євро з переробки нітроцелюлози на порох. Ішлося про 600 тонн пороху на рік, чого вистачило б на 160 тисяч 122-міліметрових боєприпасів. Але це лише один, найпростіший етап у технологічному ланцюгу", – зазначив Бельбас.

читайте далі по посиланню
https://www.epravda.com.ua/publications/2024/10/1/719989/

Так а чого не вийшло побудувати? Нема 20 млн. доларів? Не повірю, от у одного місцевого чиновника на три порохових заводи тільки готівки під матрасом.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9530
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1376 раз.
Подякували: 1785 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 21:24

  detroytred написав:То до чого тоді ваш пасаж?
пасаж о том что каждый боец знает себе цену и это сильно отличает ЗСУ от красной армии подневольных рабов. За 80 лет люди изменились и если условный устав на марсе обесценивает человека им могут и подтереться. Единственная ремарка бандерлогу, сейчас у 20ти летних такое самомнение, что им личный приказ главкома не больше чем пук в воду.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25544
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2416 раз.
Подякували: 3382 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 21:31

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:То до чого тоді ваш пасаж?
пасаж о том что каждый боец знает себе цену и это сильно отличает ЗСУ от красной армии подневольных рабов. За 80 лет люди изменились и если условный устав на марсе обесценивает человека им могут и подтереться.

Спешіал фо ю одразу підкреслив - армії, як інституції.
Спешіал фо ю продовжу - в будь-які часи та країни.

https://pressclub.lviv.ua/u-statutakh-a ... ano-vse-v/
detroytred
 
Повідомлень: 30979
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1067810679106801068110682>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
22 73058
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2024 12:21
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 241260
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 872271
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (2489)
30.10.2024 21:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.