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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1067910680106811068210683>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 82
до кінця 2024 року
18%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
12
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
44%
36
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 21:32

  detroytred написав:Якщо не зупинять війну в найближчі півроку, то цей дощ надовго.

Арестович в аналізі фронту, каже про чотири відрізки у яких у нас намічаються проблеми, та які ми втратимо, про курахівську англомерацію, біля місяця ("два-три тижні" (с))
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 21:37

  detroytred написав:
  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:То до чого тоді ваш пасаж?
пасаж о том что каждый боец знает себе цену и это сильно отличает ЗСУ от красной армии подневольных рабов. За 80 лет люди изменились и если условный устав на марсе обесценивает человека им могут и подтереться.

Спешіал фо ю одразу підкреслив - армії, як інституції.
Спешіал фо ю продовжу - в будь-які часи та країни.


прекрасно. чтобы чего-то требовать армия (или государство в целом) должно эквивалентно и давать. Не хочу начинать спор эквивалентно ли у нас дают, но массовое зсч говорит что скорее нет, чем да. Не бегут оттуда где медом намазано. Сколько военкомов сбежало со своей должности?
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 21:39

  Hotab написав:detroytred

Хз, як можна отак прямо брехати?
Ще й фактами це визначати.


Там може бути як ваша правда, так і зворотнє))
Отаке кидання з посади на посаду можна по різному трактувати. І як Василь-Рівне, і як ви.
Я схильний вірите в краще завжди, і кредитувати людей довірою. Поки не покаже зворотнє.
Ну а всіляке моє з ним особисте , воно тому і особисте, Від нього не міняється факт, що він відбатрачив без малі 3 роки.

Так де кидання на посади?
Як звичайного бійця йому накидували то те, то то інше.
Він паралельно з раціями мив снаряди, займався діловодством (поки офіцера не прислали).
І оскільки не був отим незамінним, як безпосередньо розрахунок БМ, то його і відправили рити лопатою, допомагати розрахунку готувати снаряди, вчитися на оператора.

Ключове - з ким порівнювати при оцінці.
Відносно більшості свого оточення Успіх відмінний всл.
Відносно може якихось кращих з кращих - нормальний всл.
З чого Василь взяв свою інтерпретацію - хз.
Вона заперечується навіть лише одним фактом - наявністю заохочень від його начальників.
Це вони отак оцінили Успіха.
Як Василь з дивану оцінює? Хз))))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 21:42

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:
  Wirująświatła написав:пасаж о том что каждый боец знает себе цену и это сильно отличает ЗСУ от красной армии подневольных рабов. За 80 лет люди изменились и если условный устав на марсе обесценивает человека им могут и подтереться.

Спешіал фо ю одразу підкреслив - армії, як інституції.
Спешіал фо ю продовжу - в будь-які часи та країни.


прекрасно. чтобы чего-то требовать армия (или государство в целом) должно эквивалентно и давать. Не хочу начинать спор эквивалентно ли у нас дают, но массовое зсч говорит что скорее нет, чем да. Не бегут оттуда где медом намазано. Сколько военкомов сбежало со своей должности?

Ви перейшли до інших предметів))
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 21:44

UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 21:48

UA переодетые бурята
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 21:51

  Wirująświatła написав: Сколько военкомов сбежало со своей должности?

Поставь себя на место военкома.
Получать 70 000 грн с перспективой быть четвертованным в недалеком будущем.
Потому власть дает эти сверхполномочия и бесконтрольность военкомам.
Чтоб взял столько сколько сможет взять с условием что дасть план по бусификации.
Иначе желающих на такое пойти не будет.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 21:56

  UA написав:Иначе желающих на такое пойти не будет.
продавцы наркоты и за меньшие деньги работают, а риски реально угодить в тюрягу намного больше.
  UA написав:эти сверхполномочия и бесконтрольность
...от бессилия власти. У сильной власти либо нет сверхполномочий, как в цивилизованных странах, либо у диктатора. А делегировать полномочия нарушать Конституцию на такой низкий уровень - некомпетентность 89 уровня. Ладно там судьи могут себе такое позволить, но шоб рядовые тцкашники и массово... 1917 год.

Разгневанные матросы подняли лейтенанта на штыки. Это послужило сигналом для расправы над офицерами. По разным оценкам, тогда на базах Балтийского флота в Гельсингфорсе, Кронштадте и Ревеле погибли до 120 офицеров, из которых 76 были убиты (в Гельсингфорсе — 45, в Кронштадте — 24, в Ревеле — пятеро и в Петрограде — двое)[5]. В Кронштадте, кроме того, были убиты не менее 12 офицеров сухопутного гарнизона.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 30 жов, 2024 22:02, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 22:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну



"Для пересічного нічого не зміниться" (с) ДімОнчик

"Россия отстраивает Донбасc"
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 22:01

UA
Получать 70 000 грн

50 там.
Пілот рівня «управління ескадрильї» на аналогічному ШПК буде 70 мати (це на радянській техніці..а на західній , в ГУР та інших цікавих місцях - там інше) . Воєнком - ні, лише 50
Але ж до чого тут його з/п, якщо він живе не на неї.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 30 жов, 2024 22:03, всього редагувалось 1 раз.
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