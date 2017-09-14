пасаж о том что каждый боец знает себе цену и это сильно отличает ЗСУ от красной армии подневольных рабов. За 80 лет люди изменились и если условный устав на марсе обесценивает человека им могут и подтереться.
Спешіал фо ю одразу підкреслив - армії, як інституції. Спешіал фо ю продовжу - в будь-які часи та країни.
прекрасно. чтобы чего-то требовать армия (или государство в целом) должно эквивалентно и давать. Не хочу начинать спор эквивалентно ли у нас дают, но массовое зсч говорит что скорее нет, чем да. Не бегут оттуда где медом намазано. Сколько военкомов сбежало со своей должности?
Хз, як можна отак прямо брехати? Ще й фактами це визначати.
Там може бути як ваша правда, так і зворотнє)) Отаке кидання з посади на посаду можна по різному трактувати. І як Василь-Рівне, і як ви. Я схильний вірите в краще завжди, і кредитувати людей довірою. Поки не покаже зворотнє. Ну а всіляке моє з ним особисте , воно тому і особисте, Від нього не міняється факт, що він відбатрачив без малі 3 роки.
Так де кидання на посади? Як звичайного бійця йому накидували то те, то то інше. Він паралельно з раціями мив снаряди, займався діловодством (поки офіцера не прислали). І оскільки не був отим незамінним, як безпосередньо розрахунок БМ, то його і відправили рити лопатою, допомагати розрахунку готувати снаряди, вчитися на оператора.
Ключове - з ким порівнювати при оцінці. Відносно більшості свого оточення Успіх відмінний всл. Відносно може якихось кращих з кращих - нормальний всл. З чого Василь взяв свою інтерпретацію - хз. Вона заперечується навіть лише одним фактом - наявністю заохочень від його начальників. Це вони отак оцінили Успіха. Як Василь з дивану оцінює? Хз))))
Wirująświatła написав:пасаж о том что каждый боец знает себе цену и это сильно отличает ЗСУ от красной армии подневольных рабов. За 80 лет люди изменились и если условный устав на марсе обесценивает человека им могут и подтереться.
Спешіал фо ю одразу підкреслив - армії, як інституції. Спешіал фо ю продовжу - в будь-які часи та країни.
прекрасно. чтобы чего-то требовать армия (или государство в целом) должно эквивалентно и давать. Не хочу начинать спор эквивалентно ли у нас дают, но массовое зсч говорит что скорее нет, чем да. Не бегут оттуда где медом намазано. Сколько военкомов сбежало со своей должности?
Wirująświatła написав: Сколько военкомов сбежало со своей должности?
Поставь себя на место военкома. Получать 70 000 грн с перспективой быть четвертованным в недалеком будущем. Потому власть дает эти сверхполномочия и бесконтрольность военкомам. Чтоб взял столько сколько сможет взять с условием что дасть план по бусификации. Иначе желающих на такое пойти не будет.
UA написав:Иначе желающих на такое пойти не будет.
продавцы наркоты и за меньшие деньги работают, а риски реально угодить в тюрягу намного больше.
UA написав:эти сверхполномочия и бесконтрольность
...от бессилия власти. У сильной власти либо нет сверхполномочий, как в цивилизованных странах, либо у диктатора. А делегировать полномочия нарушать Конституцию на такой низкий уровень - некомпетентность 89 уровня. Ладно там судьи могут себе такое позволить, но шоб рядовые тцкашники и массово... 1917 год.
Разгневанные матросы подняли лейтенанта на штыки. Это послужило сигналом для расправы над офицерами. По разным оценкам, тогда на базах Балтийского флота в Гельсингфорсе, Кронштадте и Ревеле погибли до 120 офицеров, из которых 76 были убиты (в Гельсингфорсе — 45, в Кронштадте — 24, в Ревеле — пятеро и в Петрограде — двое)[5]. В Кронштадте, кроме того, были убиты не менее 12 офицеров сухопутного гарнизона.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 30 жов, 2024 22:02, всього редагувалось 2 разів.
50 там. Пілот рівня «управління ескадрильї» на аналогічному ШПК буде 70 мати (це на радянській техніці..а на західній , в ГУР та інших цікавих місцях - там інше) . Воєнком - ні, лише 50 Але ж до чого тут його з/п, якщо він живе не на неї.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 30 жов, 2024 22:03, всього редагувалось 1 раз.