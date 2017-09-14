fler написав:А вас і ваших побратимів дружини до військоматів привели чи як? (риторичне) Мій чоловік і так працює на військових. Чи ви вважаєте, що тил не потрібен? Чому вас так непокоїть мій патріотизм, про який ви так само нічого не знаєте, як і про мене?
Гнати інших на смерть, та берегти від війни членів своєї родини це як називається? Наймякша назва такої людини - це охуівша тварь.
Цитату будь ласка, при-хуївший на здачі нерухомості без оподаткування дід-пердід .
Шалом охуєвший румынский дезертир! Чомусь в березні 2022 не в Марік добровольцем літав...
Тобто цитати нема? Очікувано. Літав куди ставили завдання. Конкретно в Маріку були інші. Де був ти? Піднімав ціни на арену? Чи шукав куди терміново продати? Не йокало «може почати донатити , чи платити офіційно в бюджет»??» Не було такого? Ну теж очікувано.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 30 жов, 2024 22:15, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:Але ж до чого тут його з/п, якщо він живе не на неї.
Тому що вірогідність в недалекому майбутньому бути цілим здоровим і на свободі, у бійця в окопі значно вища ніж у районного военкома.
Нічого воєнкому не загрожує. Бойовий хомʼяк УА через місяць буде з Гамбурга дулі крутити і діла до воєнкома у нього не буде. У кого з присутніх ТУТ буде діло до нього?? Називай ніки?? Правильно, ти живеш в обіймах свого маразму і вологих мрій.