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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10680106811068210683>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 82
до кінця 2024 року
18%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
12
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
44%
36
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 22:01

  _Mykola_ написав:
  detroytred написав:Якщо не зупинять війну в найближчі півроку, то цей дощ надовго.

Арестович в аналізі фронту, каже про чотири відрізки у яких у нас намічаються проблеми, та які ми втратимо, про курахівську англомерацію, біля місяця ("два-три тижні" (с))

А продавлюють фланги, тому що там ТРО або неелітні частини.

Забезпечуються технікою та ін. не всі однаково...

Орки пишуть в себе, що в нас з-за кордону терміново перекидуються чотири бригади, які проходили навчання. Для стабілізації фронту.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 22:03

  fler написав:А вас і ваших побратимів дружини до військоматів привели чи як? (риторичне) Мій чоловік і так працює на військових. Чи ви вважаєте, що тил не потрібен?
Чому вас так непокоїть мій патріотизм, про який ви так само нічого не знаєте, як і про мене?

Гнати інших на смерть, та берегти від війни членів своєї родини це як називається?
Наймякша назва такої людини - це охуівша тварь.
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 22:05

UA

Гнати інших на смерть,


Цитату будь ласка, при-хуївший на здачі нерухомості без оподаткування дід-пердід .
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 22:08

  Wirująświatła написав:
  UA написав:Иначе желающих на такое пойти не будет.
продавцы наркоты и за меньшие деньги работают, а риски реально угодить в тюрягу намного больше.

1. Средний продавец наркоты и близко не потянет должность районного военкома. Иной уровень.
2. Берут тех наркобарыг которые без ментовской крыши работают.
С крышей риски минимальны.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 22:10

  Hotab написав:UA

Гнати інших на смерть,


Цитату будь ласка, при-хуївший на здачі нерухомості без оподаткування дід-пердід .

Шалом охуєвший румынский дезертир!
Чомусь в березні 2022 не в Марік добровольцем літав...
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 22:13

  UA написав:
  Hotab написав:UA

Гнати інших на смерть,


Цитату будь ласка, при-хуївший на здачі нерухомості без оподаткування дід-пердід .

Шалом охуєвший румынский дезертир!
Чомусь в березні 2022 не в Марік добровольцем літав...

Тобто цитати нема?
Очікувано.
Літав куди ставили завдання. Конкретно в Маріку були інші. Де був ти? Піднімав ціни на арену? Чи шукав куди терміново продати?
Не йокало «може почати донатити , чи платити офіційно в бюджет»??»
Не було такого? Ну теж очікувано.
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 30 жов, 2024 22:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 22:14

  UA написав:Наймякша назва такої людини - це охуівша тварь.
флер это шапокляк. До оху...шей твари ей пока ещё очень далеко. Прошу забрать свои слова обратно :D
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 22:17

  Hotab написав:Але ж до чого тут його з/п, якщо він живе не на неї.

Тому що вірогідність в недалекому майбутньому бути цілим здоровим і на свободі, у бійця в окопі значно вища ніж у районного военкома.
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 22:21

  sashaqbl написав:
  fler написав:Нехай тисне на Хазяїна пуйла. Це ж вже було (с).

А ви не хочете натиснути на свого чоловіка, хай піде служити нарешті... Хоч якась тоді користь буде з вашого патріотизму...


не чіпайте турбопатріотів. вони тільки іншим вміють кричати ганьба. а своє - то інше.
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 22:22

  UA написав:
  Hotab написав:Але ж до чого тут його з/п, якщо він живе не на неї.

Тому що вірогідність в недалекому майбутньому бути цілим здоровим і на свободі, у бійця в окопі значно вища ніж у районного военкома.

Нічого воєнкому не загрожує. Бойовий хомʼяк УА через місяць буде з Гамбурга дулі крутити і діла до воєнкома у нього не буде.
У кого з присутніх ТУТ буде діло до нього?? Називай ніки?? Правильно, ти живеш в обіймах свого маразму і вологих мрій.
Hotab
 
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