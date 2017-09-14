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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1068010681106821068310684>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 82
до кінця 2024 року
18%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
12
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
44%
36
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 22:21

  sashaqbl написав:
  fler написав:Нехай тисне на Хазяїна пуйла. Це ж вже було (с).

А ви не хочете натиснути на свого чоловіка, хай піде служити нарешті... Хоч якась тоді користь буде з вашого патріотизму...


не чіпайте турбопатріотів. вони тільки іншим вміють кричати ганьба. а своє - то інше.
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 22:22

  UA написав:
  Hotab написав:Але ж до чого тут його з/п, якщо він живе не на неї.

Тому що вірогідність в недалекому майбутньому бути цілим здоровим і на свободі, у бійця в окопі значно вища ніж у районного военкома.

Нічого воєнкому не загрожує. Бойовий хомʼяк УА через місяць буде з Гамбурга дулі крутити і діла до воєнкома у нього не буде.
У кого з присутніх ТУТ буде діло до нього?? Називай ніки?? Правильно, ти живеш в обіймах свого маразму і вологих мрій.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 22:31

Якась паралельна реальність

Також президент розповів, з якої причини було вирішено почати Курську операцію.
https://www.unian.ua/politics/kurska-op ... 04429.html
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 22:34

  Hotab написав:Нічого воєнкому не загрожує. Бойовий хомʼяк УА через місяць буде з Гамбурга дулі крутити і діла до воєнкома у нього не буде.
У кого з присутніх ТУТ буде діло до нього?? Називай ніки?? Правильно, ти живеш в обіймах свого маразму і вологих мрій.

Зі Сплітської жупи.
Ти хочешь щоб я написав - от подивимось?
Що я писав на початку примусової мобілізації пам'ятаєш?
Що маємо зараз бачиш?

Якщо пілот гелікоптера буде думати про можливі ризики він мабуть літати перестане.
Востаннє редагувалось UA в Сер 30 жов, 2024 22:36, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 22:35

  UA написав:1. Средний продавец наркоты и близко не потянет должность районного военкома. Иной уровень.
2. Берут тех наркобарыг которые без ментовской крыши работают.
С крышей риски минимальны.

Сразу видно знающего, про ментовскую крышу, про наркобарыг
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 22:36

путін програв Грузію, у росіян вже немає виходу // Вахтанг Маісая
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 22:41

UA


Якщо пілот гелікоптера буде думати про можливі ризики він мабуть літати перестане.


Це десь в аналах «інциклопедія багатопенісного ленлорда» таке пишуть?
Запамʼятай, бойовий ленлордний хомʼяк раз і назавжди. Пілот ще в 19 (зараз вже в 17) вперше собі каже «та і мать його туди, життя одне». Коли вперше сідає сам в літак (вертоліт) і піднімає в повітря машину, усвідомлюючи що у нього десь через раз виходить все , і це з інструктором. А тут треба сісти, глянути назад в інструкторську пусту кабіну і зрозуміти «пздць, якщо не ти, то ніхто вже не допоможе». І зробити це. А потім далі робити це багато разів, але перший раз запамʼятати назавжди.
А ти дід повидловий розказуєш, щоб робили б пілоти якби усвідомлювали ризики. Вони їх щодня усвідомлюють.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 22:44

"есть ли у вас план мистер Фикс?" (с)

⚡️ Україна готує план із трьох пунктів до другого Саміту миру, — Никифоров
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 22:46

До речі, серйозна цифра:
*У Великій Британії підготували 200 українських льотчиків, які пілотуватимуть винищувачі F-16. Про це розповів заступник Міноборони країни Люк Поллард на своїй сторінці в соцмережі X.

"Сьогодні відбувся останній випуск українських пілотів з RAF Elementary Flying Training", - ідеться в пості ВПС Великої Британії в соцмережі X.*
https://www.unian.ua/war/ukrajinski-pil ... 96803.html
Правда, їм ще готуватися на конкретних бойових літаках, але сама цифра!
Ще + в Румунії, в Штатах.

Хз. Може й вправду ми не знаємо розкладу. І що відбувається насправді.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 22:46

  Hotab написав:. А тут треба сісти, глянути назад в інструкторську пусту кабіну і зрозуміти «пздць, якщо не ти, то ніхто вже не допоможе». І зробити це. А потім далі робити це багато разів, але перший раз запамʼятати назавжди.
не хочешь ник поменять? хотаб как то несерьёзно.... Может Кнопа? какая польза от тылового пилота вертолёта? лорд людям жильё даёт, это базовая потребность. Если бы не лорды где бы они жили , в гараже под бельбеком?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 30 жов, 2024 22:48, всього редагувалось 1 раз.
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