не чіпайте турбопатріотів. вони тільки іншим вміють кричати ганьба. а своє - то інше.
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Додано: Сер 30 жов, 2024 22:21
Додано: Сер 30 жов, 2024 22:22
Нічого воєнкому не загрожує. Бойовий хомʼяк УА через місяць буде з Гамбурга дулі крутити і діла до воєнкома у нього не буде.
У кого з присутніх ТУТ буде діло до нього?? Називай ніки?? Правильно, ти живеш в обіймах свого маразму і вологих мрій.
Додано: Сер 30 жов, 2024 22:31
Якась паралельна реальність
Також президент розповів, з якої причини було вирішено почати Курську операцію.
Додано: Сер 30 жов, 2024 22:34
Зі Сплітської жупи.
Ти хочешь щоб я написав - от подивимось?
Що я писав на початку примусової мобілізації пам'ятаєш?
Що маємо зараз бачиш?
Якщо пілот гелікоптера буде думати про можливі ризики він мабуть літати перестане.
Востаннє редагувалось UA в Сер 30 жов, 2024 22:36, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 30 жов, 2024 22:35
Додано: Сер 30 жов, 2024 22:36
Додано: Сер 30 жов, 2024 22:41
UA
Це десь в аналах «інциклопедія багатопенісного ленлорда» таке пишуть?
Запамʼятай, бойовий ленлордний хомʼяк раз і назавжди. Пілот ще в 19 (зараз вже в 17) вперше собі каже «та і мать його туди, життя одне». Коли вперше сідає сам в літак (вертоліт) і піднімає в повітря машину, усвідомлюючи що у нього десь через раз виходить все , і це з інструктором. А тут треба сісти, глянути назад в інструкторську пусту кабіну і зрозуміти «пздць, якщо не ти, то ніхто вже не допоможе». І зробити це. А потім далі робити це багато разів, але перший раз запамʼятати назавжди.
А ти дід повидловий розказуєш, щоб робили б пілоти якби усвідомлювали ризики. Вони їх щодня усвідомлюють.
Додано: Сер 30 жов, 2024 22:44
"есть ли у вас план мистер Фикс?" (с)
Додано: Сер 30 жов, 2024 22:46
До речі, серйозна цифра:
*У Великій Британії підготували 200 українських льотчиків, які пілотуватимуть винищувачі F-16. Про це розповів заступник Міноборони країни Люк Поллард на своїй сторінці в соцмережі X.
"Сьогодні відбувся останній випуск українських пілотів з RAF Elementary Flying Training", - ідеться в пості ВПС Великої Британії в соцмережі X.*
Правда, їм ще готуватися на конкретних бойових літаках, але сама цифра!
Ще + в Румунії, в Штатах.
Хз. Може й вправду ми не знаємо розкладу. І що відбувається насправді.
Додано: Сер 30 жов, 2024 22:46
не хочешь ник поменять? хотаб как то несерьёзно.... Может Кнопа? какая польза от тылового пилота вертолёта? лорд людям жильё даёт, это базовая потребность. Если бы не лорды где бы они жили , в гараже под бельбеком?
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 30 жов, 2024 22:48, всього редагувалось 1 раз.
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