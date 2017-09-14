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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10681106821068310684>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 82
до кінця 2024 року
18%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
12
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
44%
36
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 22:48

Wirująświatła
не хочешь ник поменять?


Ця роль зайнята тобою.
Наче дівчинка, то авочку змінить, то статус, то нік. То сторіз щодня свіжий запиляє))
Вона вся така нова для читачів, да, Ангеліна?))
какая польза от тылового пилота вертолёта?


Що означає «тиловий пілот»?
Бо машина після завдання, і він сам спить в тилу?
Тобі дійсно треба пояснювати користь від авіації, і пілотів?

Если бы не лорды где бы они жили ,


Ну дивись, якщо у ухиянта УА і Ангеліна забрати нерухомість, хіба вона зникне? Можна пілотам жити і без лорда .. :lol:
чи ні?))
Вони з села під Южноукраїнськом, чи втікши під Гамбург, хіба зможуть перешкодити?)))
Востаннє редагувалось Hotab в Сер 30 жов, 2024 22:54, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 22:49

  detroytred написав:Хз. Може й вправду ми не знаємо розкладу. І що відбувається насправді.
Я так само думав перед отим потужним контрнаступом.
Звісно, що гарно сміється той, хто сміється останнім. Але сподівання вже, м'яко кажучи, ну дуже обережні.

До речі, нещодавно телефонували з якогось "офісу". Цікавилися, чи не потрібна мені допомога з евакуацією з окупованих територій. Здається, справжні. Але навіть не знаю, як на це реагувати.
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 22:58

  M-Audio написав:
  detroytred написав:Хз. Може й вправду ми не знаємо розкладу. І що відбувається насправді.
Я так само думав перед отим потужним контрнаступом.
Звісно, що гарно сміється той, хто сміється останнім. Але сподівання вже, м'яко кажучи, ну дуже обережні.

До речі, нещодавно телефонували з якогось "офісу". Цікавилися, чи не потрібна мені допомога з евакуацією з окупованих територій. Здається, справжні. Але навіть не знаю, як на це реагувати.

Та отож.

От за рахунок чого Україна збирається покращувати ситуацію, коли прямим текстом:
"Перший заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк заявив, що Російська Федерація має дуже значну перевагу у ресурсах. Зокрема, їхній людський ресурс та можливість його підготовки суттєво перевищує наші.

"Основні складові математики війни – люди та зброя. Упродовж усього періоду війни росармія значно переважає нас у кількості солдат, засобів ураження, бронетехніки. Саме за рахунок цієї кількісної переваги ворога в живій силі і техніці ми маємо складну ситуацію у районі Покровська та на інших ділянках фронту", - сказав військовий в інтерв'ю "РБК-Україна" у відповідь на питання, як окупантам вдається вже рік наступати на кількох напрямках одночасно без оперативних пауз.*
https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukraji ... ws_in_post
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 23:02

Далі:
*"Нам потрібно більше солдатів, якісно підготовлених. Непідготовлених воїнів на передову відправляти не можна. Це персональна відповідальність командирів на місцях. І найголовніше – що в нас у суспільстві ще немає повного розуміння того, що захист держави під час війни – це завдання всього народу, а не окремо взятого військового чи мобілізованого громадянина України, який став військовослужбовцем", - наголосив Гаврилюк.

За його словами, українці повинні працювати як єдине суспільство, "єдиний кулак". Однак наразі в інформаційному просторі переважає негативне відношення до мобілізації. Генерал спрогнозував, чи зможе Україна перехопити стратегічну ініціативу найближчим часом.*
https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukraji ... ws_in_post
Так підготовка - це функція МО та ГШ. Його...

І що робити, коли нема отієї єдності, відповідальності, свідомості?
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 23:06

  detroytred написав:І що робити, коли нема отієї єдності, відповідальності, свідомості?
создавать такое государство где вышеперечисленное будет. Где каждому включая женщин идетей захочется стать его защитником.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 23:13

  Xenon написав:"есть ли у вас план мистер Фикс?" (с)

⚡️ Україна готує план із трьох пунктів до другого Саміту миру, — Никифоров

ему кто-то наконец объяснил, что ненаучная фантастика - совсем в другом магазине? :D
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 23:17

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:І що робити, коли нема отієї єдності, відповідальності, свідомості?
создавать такое государство где вышеперечисленное будет. Где каждому включая женщин идетей захочется стать его защитником.

Умови в ринку, створюють регулятори ринку.
Майже в усіх інших сферах держави і суспільства також. Регулятори, управлінці, можновладці.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 23:19

  detroytred написав:Умови в ринку, створюють регулятори ринку.
Майже в усіх інших сферах держави і суспільства також. Регулятори, управлінці, можновладці.
при молчаливом согласии народа. Когда народ не согласен президенты сбегают в ростов.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 23:23

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:Умови в ринку, створюють регулятори ринку.
Майже в усіх інших сферах держави і суспільства також. Регулятори, управлінці, можновладці.
при молчаливом согласии народа. Когда народ не согласен президенты сбегают в ростов.

І хто розбудить народ? Герцен))

Я серйозно питаю. Хто?

Наявність в народу спроможності до руйнівних функцій (хоч пхнути Яника, хоч дати копняка ПАПу) не означає, що він здатний і до створення.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 23:25

  Hotab написав:UA


Якщо пілот гелікоптера буде думати про можливі ризики він мабуть літати перестане.


Це десь в аналах «інциклопедія багатопенісного ленлорда» таке пишуть?
Запамʼятай, бойовий ленлордний хомʼяк раз і назавжди. Пілот ще в 19 (зараз вже в 17) вперше собі каже «та і мать його туди, життя одне». Коли вперше сідає сам в літак (вертоліт) і піднімає в повітря машину, усвідомлюючи що у нього десь через раз виходить все , і це з інструктором. А тут треба сісти, глянути назад в інструкторську пусту кабіну і зрозуміти «пздць, якщо не ти, то ніхто вже не допоможе». І зробити це. А потім далі робити це багато разів, але перший раз запамʼятати назавжди.
А ти дід повидловий розказуєш, щоб робили б пілоти якби усвідомлювали ризики. Вони їх щодня усвідомлюють.

Хоч Ігор Сікорський є моїм родичем.
(Мій прадід відвіз його в Бучу на потяг до Архангельска, звідки пароходом він виїхав. Комсомольці заіпали..)
Я не розумію як ця херовина може вважатися безпечним транспортом.
UA
 
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