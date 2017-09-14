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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10680106811068210683

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 82
до кінця 2024 року
18%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
12
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
44%
36
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 23:25

  Hotab написав:UA


Якщо пілот гелікоптера буде думати про можливі ризики він мабуть літати перестане.


Це десь в аналах «інциклопедія багатопенісного ленлорда» таке пишуть?
Запамʼятай, бойовий ленлордний хомʼяк раз і назавжди. Пілот ще в 19 (зараз вже в 17) вперше собі каже «та і мать його туди, життя одне». Коли вперше сідає сам в літак (вертоліт) і піднімає в повітря машину, усвідомлюючи що у нього десь через раз виходить все , і це з інструктором. А тут треба сісти, глянути назад в інструкторську пусту кабіну і зрозуміти «пздць, якщо не ти, то ніхто вже не допоможе». І зробити це. А потім далі робити це багато разів, але перший раз запамʼятати назавжди.
А ти дід повидловий розказуєш, щоб робили б пілоти якби усвідомлювали ризики. Вони їх щодня усвідомлюють.

Хоч Ігор Сікорський є моїм родичем.
(Мій прадід відвіз його в Бучу на потяг до Архангельска, звідки пароходом він виїхав. Комсомольці заіпали..)
Я не розумію як ця херовина може вважатися безпечним транспортом.
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 23:31

  detroytred написав:Наявність в народу спроможності до руйнівних функцій (хоч пхнути Яника, хоч дати копняка ПАПу) не означає, що він здатний і до створення.
нет ну всё же здание проектирует не укладчик кирпича, не надо от народа хотеть так много. Разрушительной силы достаточно. В нужные моменты. Чтобы каждый следующий помнил что было с предыдущим. А кто разбудит сложный вопрос. Лидеры мнений. имхо. В каждом веке свои лидеры. Политики себя дискредитировали полным неумением договариваться.
Вічний революціонер
Дух, що тіло рве до бою,
Рве за поступ, щастя й волю,—
Він живе, він ще не вмер.
Ні попівськії тортури,
Ні тюремні царські мури,
Ані війська муштровані,
Ні гармати лаштовані,
Ні шпіонське ремесло
В гріб його ще не звело.

у кого есть словесный талант, замените строку "Ні попівськії тортури", на что то про тцк и коррупцию, будет вполне актуально.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 23:43

UA

Я не розумію як ця херовина може вважатися безпечним транспортом.


Це одне з тих багатьох речей, яке існує незважаючи на ваше , пан, нерозуміння.
Але відверто кажучи, будучи свистком (винищувачем) , я не розумів як літає оця дурня. Але розібрався, бо є база.
Зараз я можу пояснити аеродинаміку вертольота вертольотчику «від курсантської сіськи», тобто ісконному. І я це в ескадрильї робив не раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 23:50

  Xenon написав:і як на все це відреагував захід і США?
аж ніяк
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Повідомлення Додано: Сер 30 жов, 2024 23:54

РФ перекидає на бердянський напрямок значні штурмові сили, які розтягне від Токмака до Вугледару, — Андрющенко

Актуальна ситуація на (https://t.me/UaOnlii)фронті:
📍Вчора росіяни перекрили трасу для перекидання сил. Усі свої ресурси вони намагаються розосередити по лінії фронту від Гуляйполя до Вугледару.
📍Forbes (https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2 ... an-troops/) пише, що ЗСУ змушені зносити висотки з окупантами в Торецьку, щоб зупинити наступ рф.
📍Боєць з позивним "Мучной" стверджує, що росіяни захопили збагачувальну фабрику, встановивши свій прапор західніше Курахівки. Також багато наших бійців потрапили у полон.
📍Ворог окупував Ясну Поляну. (https://t.me/UaOnlii)Наступна їх ціль — Розлив, до нього залишається близько 8 кілометрів.
📍Навколо Селидового (https://t.me/UaOnlii)та на захід від Вугледара триває просування ворога, що створює умови для наступу в напрямку Курахового з півдня. У районі Курахового Гірник захоплений ворогом, тому ЗСУ відходять з цієї кишені.

Тим часом Україна за місяць мобілізує у півтора разу менше людей, ніж має санітарних втрат, — Дикий
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2024 01:13

Wirująświatła
Оператор 300 тг каналів розклав все по поличкам.
Дякую, пане. Але це не забронює ухилянта, якщо що.
Hotab
 
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