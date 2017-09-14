Якщо пілот гелікоптера буде думати про можливі ризики він мабуть літати перестане.
Це десь в аналах «інциклопедія багатопенісного ленлорда» таке пишуть? Запамʼятай, бойовий ленлордний хомʼяк раз і назавжди. Пілот ще в 19 (зараз вже в 17) вперше собі каже «та і мать його туди, життя одне». Коли вперше сідає сам в літак (вертоліт) і піднімає в повітря машину, усвідомлюючи що у нього десь через раз виходить все , і це з інструктором. А тут треба сісти, глянути назад в інструкторську пусту кабіну і зрозуміти «пздць, якщо не ти, то ніхто вже не допоможе». І зробити це. А потім далі робити це багато разів, але перший раз запамʼятати назавжди. А ти дід повидловий розказуєш, щоб робили б пілоти якби усвідомлювали ризики. Вони їх щодня усвідомлюють.
Хоч Ігор Сікорський є моїм родичем. (Мій прадід відвіз його в Бучу на потяг до Архангельска, звідки пароходом він виїхав. Комсомольці заіпали..) Я не розумію як ця херовина може вважатися безпечним транспортом.
detroytred написав:Наявність в народу спроможності до руйнівних функцій (хоч пхнути Яника, хоч дати копняка ПАПу) не означає, що він здатний і до створення.
нет ну всё же здание проектирует не укладчик кирпича, не надо от народа хотеть так много. Разрушительной силы достаточно. В нужные моменты. Чтобы каждый следующий помнил что было с предыдущим. А кто разбудит сложный вопрос. Лидеры мнений. имхо. В каждом веке свои лидеры. Политики себя дискредитировали полным неумением договариваться.
Вічний революціонер Дух, що тіло рве до бою, Рве за поступ, щастя й волю,— Він живе, він ще не вмер. Ні попівськії тортури, Ні тюремні царські мури, Ані війська муштровані, Ні гармати лаштовані, Ні шпіонське ремесло В гріб його ще не звело.
у кого есть словесный талант, замените строку "Ні попівськії тортури", на что то про тцк и коррупцию, будет вполне актуально.
Я не розумію як ця херовина може вважатися безпечним транспортом.
Це одне з тих багатьох речей, яке існує незважаючи на ваше , пан, нерозуміння. Але відверто кажучи, будучи свистком (винищувачем) , я не розумів як літає оця дурня. Але розібрався, бо є база. Зараз я можу пояснити аеродинаміку вертольота вертольотчику «від курсантської сіськи», тобто ісконному. І я це в ескадрильї робив не раз.
РФ перекидає на бердянський напрямок значні штурмові сили, які розтягне від Токмака до Вугледару, — Андрющенко
Актуальна ситуація на (https://t.me/UaOnlii)фронті: 📍Вчора росіяни перекрили трасу для перекидання сил. Усі свої ресурси вони намагаються розосередити по лінії фронту від Гуляйполя до Вугледару. 📍Forbes (https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2 ... an-troops/) пише, що ЗСУ змушені зносити висотки з окупантами в Торецьку, щоб зупинити наступ рф. 📍Боєць з позивним "Мучной" стверджує, що росіяни захопили збагачувальну фабрику, встановивши свій прапор західніше Курахівки. Також багато наших бійців потрапили у полон. 📍Ворог окупував Ясну Поляну. (https://t.me/UaOnlii)Наступна їх ціль — Розлив, до нього залишається близько 8 кілометрів. 📍Навколо Селидового (https://t.me/UaOnlii)та на захід від Вугледара триває просування ворога, що створює умови для наступу в напрямку Курахового з півдня. У районі Курахового Гірник захоплений ворогом, тому ЗСУ відходять з цієї кишені.
Тим часом Україна за місяць мобілізує у півтора разу менше людей, ніж має санітарних втрат, — Дикий
detroytred написав:................. Угу. А коли проганяли, то нагороди і подяки давали. І після прогону з рацій, довірили святе -- заповнення документації підрозділу. Потім не випихнули на дронщика кудись, а саме відправили тимчасово з поверненням саме назад.
Хз, як можна отак прямо брехати? Ще й фактами це визначати.
Брехати можно по-всякому. Но когда какие-то тыловые крысы начинают лаять на человека, который пробыл на фронте 2 года 8 мес., пусть не на самом 0, но очень недалеко, это высшая степень... непорядочности. А потом удивляются, что Успіх хамит.
sashaqbl, вы скоро предложите в анкеты ввести графу "За кого агитировал/голосовал в 2019" и если за Зе, то ущемление в правах?
Хз, як можна отак прямо брехати? Ще й фактами це визначати.
Там може бути як ваша правда, так і зворотнє)) Отаке кидання з посади на посаду можна по різному трактувати. І як Василь-Рівне, і як ви. Я схильний вірите в краще завжди, і кредитувати людей довірою. Поки не покаже зворотнє. Ну а всіляке моє з ним особисте , воно тому і особисте, Від нього не міняється факт, що він відбатрачив без малі 3 роки.
Может быть всё. Но пока нет твёрдой уверенности, то, что здесь написали, называется просто - оговор.