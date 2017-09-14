Додано: Чет 31 жов, 2024 10:15

detroytred написав:



Мене більш цікавила ваша думка по ? - то який варіант кращий за реальних умов. Тобто - влада (от навіть неважливо з яких причин не робить оцю максимальну мобілізацію суспільства).



З.и. в армії, як інституції, за Статутами служать і служили навіть 60-ти + річні старші та вищі офіцери. А не те що "20 річні пацани".

То до чого тоді ваш пасаж? Мене більш цікавила ваша думка по ? - то який варіант кращий за реальних умов. Тобто - влада (от навіть неважливо з яких причин не робить оцю максимальну мобілізацію суспільства).З.и. в армії, як інституції, за Статутами служать і служили навіть 60-ти + річні старші та вищі офіцери. А не те що "20 річні пацани".То до чого тоді ваш пасаж?

кращий варіант для кого? Для всіх?) ))І визначимо його голосуванням? ))) то так як є , і є краще.Тільки мене не влаштовує бути козлом отпущєнія і не мене одного.Ми програєм цю війну. Відступаєм кругом і скоро не буде за шо зачепитись. Хай влада домовляється поки ще ми тут.Повернувшись самовільно назад ми будем ще однією проблемою.Чи ви гадаєте що поставивши нас поза закон, всіх можно загнати в підвал з закрутками бо втекли боягузи?Ладно якийсь час ми будем одмокати в прострації та й багато в кого є запас жиру, но рано чи піздно жир і апатія пройде...Ваша віра в статутні механізми іраціональна.Ті ваші старші офіцери понятно для чого служать по статуту,за пенсію. А іще вони більш нічим заробляти не можуть, бо в більшості з них руки як в киртиці і обидві ліві)))А мені служба заради служби і ваша інституція нахіба треба?От зара Верховний актор шумно носиться з планами. Це він робить тільки тому, що ніякого "плану перемоги" нема.План влади простий - перетворення фронту на "незламні фортеці бахмут" і відтягування часу.Часу на то щоб нормальні пацани зробили гроші і смахали з грошима до своїх сімей закордон.Тільки воно не пройде, нема вже тієї піхоти яка тримала "бахмут" і діло не тільки в бусифікованих бригадах.Ця мишина возня в тилу вже напрягає, спустити пару через попів гапонів в майдан не вийде.