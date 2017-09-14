Додано: Чет 31 жов, 2024 10:59

Banderlog написав: detroytred написав:



Мене більш цікавила ваша думка по ? - то який варіант кращий за реальних умов. Тобто - влада (от навіть неважливо з яких причин не робить оцю максимальну мобілізацію суспільства).



З.и. в армії, як інституції, за Статутами служать і служили навіть 60-ти + річні старші та вищі офіцери. А не те що "20 річні пацани".

То до чого тоді ваш пасаж? Мене більш цікавила ваша думка по ? - то який варіант кращий за реальних умов. Тобто - влада (от навіть неважливо з яких причин не робить оцю максимальну мобілізацію суспільства).З.и. в армії, як інституції, за Статутами служать і служили навіть 60-ти + річні старші та вищі офіцери. А не те що "20 річні пацани".То до чого тоді ваш пасаж?

кращий варіант для кого? Для всіх?) ))

І визначимо його голосуванням? ))) то так як є , і є краще.

Тільки мене не влаштовує бути козлом отпущєнія і не мене одного.

Ми програєм цю війну. Відступаєм кругом і скоро не буде за шо зачепитись. Хай влада домовляється поки ще ми тут.

Повернувшись самовільно назад ми будем ще однією проблемою.

Чи ви гадаєте що поставивши нас поза закон, всіх можно загнати в підвал з закрутками бо втекли боягузи?

Ладно якийсь час ми будем одмокати в прострації та й багато в кого є запас жиру, но рано чи піздно жир і апатія пройде...

Ваша віра в статутні механізми іраціональна.

Ті ваші старші офіцери понятно для чого служать по статуту,

за пенсію. А іще вони більш нічим заробляти не можуть, бо в більшості з них руки як в киртиці і обидві ліві)))

А мені служба заради служби і ваша інституція нахіба треба?

От зара Верховний актор шумно носиться з планами. Це він робить тільки тому, що ніякого "плану перемоги" нема.

План влади простий - перетворення фронту на "незламні фортеці бахмут" і відтягування часу.

Часу на то щоб нормальні пацани зробили гроші і смахали з грошима до своїх сімей закордон.

Тільки воно не пройде, нема вже тієї піхоти яка тримала "бахмут" і діло не тільки в бусифікованих бригадах.

Ця мишина возня в тилу вже напрягає, спустити пару через попів гапонів в майдан не вийде. кращий варіант для кого? Для всіх?) ))І визначимо його голосуванням? ))) то так як є , і є краще.Тільки мене не влаштовує бути козлом отпущєнія і не мене одного.Ми програєм цю війну. Відступаєм кругом і скоро не буде за шо зачепитись. Хай влада домовляється поки ще ми тут.Повернувшись самовільно назад ми будем ще однією проблемою.Чи ви гадаєте що поставивши нас поза закон, всіх можно загнати в підвал з закрутками бо втекли боягузи?Ладно якийсь час ми будем одмокати в прострації та й багато в кого є запас жиру, но рано чи піздно жир і апатія пройде...Ваша віра в статутні механізми іраціональна.Ті ваші старші офіцери понятно для чого служать по статуту,за пенсію. А іще вони більш нічим заробляти не можуть, бо в більшості з них руки як в киртиці і обидві ліві)))А мені служба заради служби і ваша інституція нахіба треба?От зара Верховний актор шумно носиться з планами. Це він робить тільки тому, що ніякого "плану перемоги" нема.План влади простий - перетворення фронту на "незламні фортеці бахмут" і відтягування часу.Часу на то щоб нормальні пацани зробили гроші і смахали з грошима до своїх сімей закордон.Тільки воно не пройде, нема вже тієї піхоти яка тримала "бахмут" і діло не тільки в бусифікованих бригадах.Ця мишина возня в тилу вже напрягає, спустити пару через попів гапонів в майдан не вийде.

Ну дивні питання у вас.Ви самі написали, що найкращим варіантом буде..., не вказуючи для кого.Я запитав про те ж саме і для тих самих тільки за реальних умов.Але замість відповіді отримую питання "для кого?" і як його визначимо.Ну а наступне про "Хай влада домовляється поки ще ми тут....Чи ви гадаєте що поставивши нас поза закон, всіх можно загнати в підвал з закрутками бо втекли боягузи?" і т.д. -- ви трохи помилились з адресатом цього або не бачили моєї думки стосовно цих моментів.______________________________Хоча мова була про Статути і армію, як інституцію, де саме тільки Статути і визначають, що це армія, а не щось інше, ви перевели чомусь на взагалі вигадку якусь.Дивіться:"Ті ваші старші офіцери понятно для чого служать по статуту,за пенсію".За яку пенсію????)))))))))))Вже вислуги календарних овер 35 років. Вже пенсія понад як 10 років начислена, виплачується і максимальна, не збільшується. В тих, хто встиг уйти на пенсію, а тільки потім призватися.Але ті, хто не вспів, тобто не отримують пенсію, то вони служать в мінус. Пояснюю:- на пенсії вони отримували б 75% від грошзабезпечення.А так служать і отримують лише грошзабезпечення - тобто фактично служать за 25%. По буквах -- служать за 25% від зп.І до речі, де ви бачили хоч одного отого *старшого офіцера який служить по статуту*?Я знаю лише одного такого...І практично впевнений, що ймовірність вам перетнутись з подібним майже нульова. Бо не здивуюсь, що таких може максимум не більше трьох на всю армію.А може (і скоріш за все) один такий.Всі інші отак, як ви, не за Статутами, а - а по чьом тоді ви служите?От дійсно цікаво по яким принципам ви служите??