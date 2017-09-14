detroytred написав:Наявність в народу спроможності до руйнівних функцій (хоч пхнути Яника, хоч дати копняка ПАПу) не означає, що він здатний і до створення.
нет ну всё же здание проектирует не укладчик кирпича, не надо от народа хотеть так много. Разрушительной силы достаточно. В нужные моменты. Чтобы каждый следующий помнил что было с предыдущим. А кто разбудит сложный вопрос. Лидеры мнений. имхо. В каждом веке свои лидеры. Политики себя дискредитировали полным неумением договариваться.
Вічний революціонер Дух, що тіло рве до бою, Рве за поступ, щастя й волю,— Він живе, він ще не вмер. Ні попівськії тортури, Ні тюремні царські мури, Ані війська муштровані, Ні гармати лаштовані, Ні шпіонське ремесло В гріб його ще не звело.
у кого есть словесный талант, замените строку "Ні попівськії тортури", на что то про тцк и коррупцию, будет вполне актуально.
Я не розумію як ця херовина може вважатися безпечним транспортом.
Це одне з тих багатьох речей, яке існує незважаючи на ваше , пан, нерозуміння. Але відверто кажучи, будучи свистком (винищувачем) , я не розумів як літає оця дурня. Але розібрався, бо є база. Зараз я можу пояснити аеродинаміку вертольота вертольотчику «від курсантської сіськи», тобто ісконному. І я це в ескадрильї робив не раз.
РФ перекидає на бердянський напрямок значні штурмові сили, які розтягне від Токмака до Вугледару, — Андрющенко
Актуальна ситуація на (https://t.me/UaOnlii)фронті: 📍Вчора росіяни перекрили трасу для перекидання сил. Усі свої ресурси вони намагаються розосередити по лінії фронту від Гуляйполя до Вугледару. 📍Forbes (https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2 ... an-troops/) пише, що ЗСУ змушені зносити висотки з окупантами в Торецьку, щоб зупинити наступ рф. 📍Боєць з позивним "Мучной" стверджує, що росіяни захопили збагачувальну фабрику, встановивши свій прапор західніше Курахівки. Також багато наших бійців потрапили у полон. 📍Ворог окупував Ясну Поляну. (https://t.me/UaOnlii)Наступна їх ціль — Розлив, до нього залишається близько 8 кілометрів. 📍Навколо Селидового (https://t.me/UaOnlii)та на захід від Вугледара триває просування ворога, що створює умови для наступу в напрямку Курахового з півдня. У районі Курахового Гірник захоплений ворогом, тому ЗСУ відходять з цієї кишені.
Тим часом Україна за місяць мобілізує у півтора разу менше людей, ніж має санітарних втрат, — Дикий
detroytred написав:................. Угу. А коли проганяли, то нагороди і подяки давали. І після прогону з рацій, довірили святе -- заповнення документації підрозділу. Потім не випихнули на дронщика кудись, а саме відправили тимчасово з поверненням саме назад.
Хз, як можна отак прямо брехати? Ще й фактами це визначати.
Брехати можно по-всякому. Но когда какие-то тыловые крысы начинают лаять на человека, который пробыл на фронте 2 года 8 мес., пусть не на самом 0, но очень недалеко, это высшая степень... непорядочности. А потом удивляются, что Успіх хамит.
sashaqbl, вы скоро предложите в анкеты ввести графу "За кого агитировал/голосовал в 2019" и если за Зе, то ущемление в правах?
Хз, як можна отак прямо брехати? Ще й фактами це визначати.
Там може бути як ваша правда, так і зворотнє)) Отаке кидання з посади на посаду можна по різному трактувати. І як Василь-Рівне, і як ви. Я схильний вірите в краще завжди, і кредитувати людей довірою. Поки не покаже зворотнє. Ну а всіляке моє з ним особисте , воно тому і особисте, Від нього не міняється факт, що він відбатрачив без малі 3 роки.
Может быть всё. Но пока нет твёрдой уверенности, то, что здесь написали, называется просто - оговор.
Мене більш цікавила ваша думка по ? - то який варіант кращий за реальних умов. Тобто - влада (от навіть неважливо з яких причин не робить оцю максимальну мобілізацію суспільства).
З.и. в армії, як інституції, за Статутами служать і служили навіть 60-ти + річні старші та вищі офіцери. А не те що "20 річні пацани". То до чого тоді ваш пасаж?
кращий варіант для кого? Для всіх?) )) І визначимо його голосуванням? ))) то так як є , і є краще. Тільки мене не влаштовує бути козлом отпущєнія і не мене одного. Ми програєм цю війну. Відступаєм кругом і скоро не буде за шо зачепитись. Хай влада домовляється поки ще ми тут. Повернувшись самовільно назад ми будем ще однією проблемою. Чи ви гадаєте що поставивши нас поза закон, всіх можно загнати в підвал з закрутками бо втекли боягузи? Ладно якийсь час ми будем одмокати в прострації та й багато в кого є запас жиру, но рано чи піздно жир і апатія пройде... Ваша віра в статутні механізми іраціональна. Ті ваші старші офіцери понятно для чого служать по статуту, за пенсію. А іще вони більш нічим заробляти не можуть, бо в більшості з них руки як в киртиці і обидві ліві))) А мені служба заради служби і ваша інституція нахіба треба? От зара Верховний актор шумно носиться з планами. Це він робить тільки тому, що ніякого "плану перемоги" нема. План влади простий - перетворення фронту на "незламні фортеці бахмут" і відтягування часу. Часу на то щоб нормальні пацани зробили гроші і смахали з грошима до своїх сімей закордон. Тільки воно не пройде, нема вже тієї піхоти яка тримала "бахмут" і діло не тільки в бусифікованих бригадах. Ця мишина возня в тилу вже напрягає, спустити пару через попів гапонів в майдан не вийде.
budivelnik написав:Саме це й змусило летсуорка так нервуватись , бо до нього дійшло , що його мрії про відкритий кордон можуть здійснитись тільки ПІСЛЯ перемоги України А як у випадку програшу, так і у випадку бойових дій він все одно змушений буде колотис
прапорщик такий прапорщик. нафантазує собі маячню в своїй бульбашці і відштовшуючись від неї склав вже цілу казочку. А якщо уявити що в опонента є європейське ПМЖ на 10 років (чи ще гірше румунський пас) і основний дохід за межами UA, тоді ці твої страшилки можна просто злити в унітаз. Якщо конкретно ти чомусь боїшся перемиря / закінчення війни то не приміряй це до всіх. І що таке "перемога", про яку ти згадав? остання верба і репарації? конкретизуй
Мене більш цікавила ваша думка по ? - то який варіант кращий за реальних умов. Тобто - влада (от навіть неважливо з яких причин не робить оцю максимальну мобілізацію суспільства).
З.и. в армії, як інституції, за Статутами служать і служили навіть 60-ти + річні старші та вищі офіцери. А не те що "20 річні пацани". То до чого тоді ваш пасаж?
кращий варіант для кого? Для всіх?) )) І визначимо його голосуванням? ))) то так як є , і є краще. Тільки мене не влаштовує бути козлом отпущєнія і не мене одного. Ми програєм цю війну. Відступаєм кругом і скоро не буде за шо зачепитись. Хай влада домовляється поки ще ми тут. Повернувшись самовільно назад ми будем ще однією проблемою. Чи ви гадаєте що поставивши нас поза закон, всіх можно загнати в підвал з закрутками бо втекли боягузи? Ладно якийсь час ми будем одмокати в прострації та й багато в кого є запас жиру, но рано чи піздно жир і апатія пройде... Ваша віра в статутні механізми іраціональна. Ті ваші старші офіцери понятно для чого служать по статуту, за пенсію. А іще вони більш нічим заробляти не можуть, бо в більшості з них руки як в киртиці і обидві ліві))) А мені служба заради служби і ваша інституція нахіба треба? От зара Верховний актор шумно носиться з планами. Це він робить тільки тому, що ніякого "плану перемоги" нема. План влади простий - перетворення фронту на "незламні фортеці бахмут" і відтягування часу. Часу на то щоб нормальні пацани зробили гроші і смахали з грошима до своїх сімей закордон. Тільки воно не пройде, нема вже тієї піхоти яка тримала "бахмут" і діло не тільки в бусифікованих бригадах. Ця мишина возня в тилу вже напрягає, спустити пару через попів гапонів в майдан не вийде.
Ну дивні питання у вас. Ви самі написали, що найкращим варіантом буде..., не вказуючи для кого. Я запитав про те ж саме і для тих самих тільки за реальних умов. Але замість відповіді отримую питання "для кого?" і як його визначимо.
Ну а наступне про "Хай влада домовляється поки ще ми тут....Чи ви гадаєте що поставивши нас поза закон, всіх можно загнати в підвал з закрутками бо втекли боягузи?" і т.д. -- ви трохи помилились з адресатом цього або не бачили моєї думки стосовно цих моментів. ______________________________ Хоча мова була про Статути і армію, як інституцію, де саме тільки Статути і визначають, що це армія, а не щось інше, ви перевели чомусь на взагалі вигадку якусь. Дивіться: "Ті ваші старші офіцери понятно для чого служать по статуту, за пенсію". За яку пенсію????))))))))))) Вже вислуги календарних овер 35 років. Вже пенсія понад як 10 років начислена, виплачується і максимальна, не збільшується. В тих, хто встиг уйти на пенсію, а тільки потім призватися. Але ті, хто не вспів, тобто не отримують пенсію, то вони служать в мінус. Пояснюю: - на пенсії вони отримували б 75% від грошзабезпечення. А так служать і отримують лише грошзабезпечення - тобто фактично служать за 25%. По буквах -- служать за 25% від зп.
І до речі, де ви бачили хоч одного отого *старшого офіцера який служить по статуту*? Я знаю лише одного такого... І практично впевнений, що ймовірність вам перетнутись з подібним майже нульова. Бо не здивуюсь, що таких може максимум не більше трьох на всю армію. А може (і скоріш за все) один такий. Всі інші отак, як ви, не за Статутами, а - а по чьом тоді ви служите? От дійсно цікаво по яким принципам ви служите??