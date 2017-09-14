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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10681106821068310684

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 82
до кінця 2024 року
18%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
15%
12
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
44%
36
Всього голосів : 82
Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2024 11:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

На субботу вроде готовятся 20 тысяч титушек в балаклавах, опг Ze штурмовать Киев
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2024 11:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Це скрєпні власники куркопаспортів...
А кримчанам по скрєпному куркопаспорту виїзд за кордони педерації блокує Європа..бо з точки зору Європи - Крим-це Україна, а Український Громадянин не може мати педераційного паспорта.
Тому точно так само , ЄС не признає куркопаспорт виданий в Ужгороді .. після захоплення цього котла.
Саме це й змусило летсуорка так нервуватись , бо до нього дійшло , що його мрії про відкритий кордон можуть здійснитись тільки ПІСЛЯ перемоги України
А як у випадку програшу, так і у випадку бойових дій він все одно змушений буде колотись , плакати .. але рівно сидіти на дупі і не відсвічувати що перед українським ТЦК що перед москальським ФСБ


Спитав Пілат - "що таке "перемога"?"
в закордоному паспорті нема місця прописки, євровізи не дають кримськм чи що ?
Ну то вони, включно з активістами руської весни, їздили до Херсона за українським безвіз-паспортами (мабуть по мінним полям?). Прогнулась тоді Україна перед сепарами конкретно.
летасроки ніколи фсб-окупацію до себе не кликали, якщо б їх чули то Авдєєвку з навколишніми фортифікаціями було б збережено за Україною.
Питання на початку 2023 стояло так - НАТО чи 1991. Зараз стоїть по ЛБЗ(но вже без НАТО і розтрощеною країною) чи по Дніпру + "денаціфікація".
Так є ризик що при рпв деякий час продовжиться мобілізщація, але строкова та за +/- мирних умов, а не в один кінець щоб потішити національну велич диванних переможників
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 31 жов, 2024 11:41, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2024 11:08

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:Саме це й змусило летсуорка так нервуватись , бо до нього дійшло , що його мрії про відкритий кордон можуть здійснитись тільки ПІСЛЯ перемоги України
А як у випадку програшу, так і у випадку бойових дій він все одно змушений буде колотис

прапорщик такий прапорщик. нафантазує собі маячню в своїй бульбашці і відштовшуючись від неї склав вже цілу казочку.
А якщо уявити що в опонента є європейське ПМЖ на 10 років (чи ще гірше румунський пас) і основний дохід за межами UA, тоді ці твої страшилки можна просто злити в унітаз.
Якщо конкретно ти чомусь боїшся перемиря / закінчення війни то не приміряй це до всіх.
І що таке "перемога", про яку ти згадав? остання верба і репарації? конкретизуй

Я сто раз підкреслював: будують на "вигадках", бо інакше ні на чому буде.
І не паряться...

Зрозуміють лише одне -- свою ж мову, свої інструменти (тобто потік такої прямої відвертої брехні в їх бік + в тому ж форматі). Успіх наочно відмінно продемонстрував ефективність.
Але це на любителя)) або коли дійсно допекуть.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2024 11:27

Ніхто не знає, як вийти Силам оборони вийти на кордони України 1991-го року. Про це заявив командир 2-го штурмового батальйону Третьої окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук.
"Будь-яка війна йде не за території, вона йде за людей. Не матиме значення, де кордони України, якщо в цій країні не буде українців, якщо їх не залишиться. Імовірно, немає ні в кого відповіді на питання, як повернути втрачені території. Ті, у кого мав би бути цей план, сподіваються на "чорних лебедів" - типу, "О, зараз Пригожин прийде". Сподіватись треба на себе", - заявив Кухарчук.
Офіцер зазначив, що наразі існує два реальні сценарії розвитку бойових дій. За першим із них фронт завалиться, РФ окупує Україну, але під час партизанської війни частину території вдасться відстояти. За другим сценарієм, війну заморозять. Втім, Кухарчук скептично оцінює шанси на замороження.
https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukraji ... 03712.html

Охрєнєть -- про "зазначив, що наразі існує два реальні сценарії розвитку бойових дій."
Правда там же про:
""У рф нема кількісної переваги, яка б дала їй перемогти"
https://m.youtube.com/watch?v=8o-NVplxwWM
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2024 11:33

  detroytred написав:Ніхто не знає, як вийти Силам оборони вийти на кордони України 1991-го року. Про це заявив командир 2-го штурмового батальйону Третьої окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук.
"Будь-яка війна йде не за території, вона йде за людей. Не матиме значення, де кордони України, якщо в цій країні не буде українців, якщо їх не залишиться. Імовірно, немає ні в кого відповіді на питання, як повернути втрачені території. Ті, у кого мав би бути цей план, сподіваються на "чорних лебедів" - типу, "О, зараз Пригожин прийде". Сподіватись треба на себе", - заявив Кухарчук.
Офіцер зазначив, що наразі існує два реальні сценарії розвитку бойових дій. За першим із них фронт завалиться, РФ окупує Україну, але під час партизанської війни частину території вдасться відстояти. За другим сценарієм, війну заморозять. Втім, Кухарчук скептично оцінює шанси на замороження.
https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukraji ... 03712.html

Охрєнєть -- про "зазначив, що наразі існує два реальні сценарії розвитку бойових дій."
Правда там же про:
""У рф нема кількісної переваги, яка б дала їй перемогти"
https://m.youtube.com/watch?v=8o-NVplxwWM


Ось і підтвердження. Наприкінці 2022, першій половині 2023 питання і близько не стояло про обвал фронту і партизанську боротьбу. А що тоді представники третьої штурмової бригади казали - "не залишимо війну своїм діттям, поднатиснемо і в Крим "?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2024 11:42

  fox767676 написав:
  detroytred написав:Ніхто не знає, як вийти Силам оборони вийти на кордони України 1991-го року. Про це заявив командир 2-го штурмового батальйону Третьої окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук.
"Будь-яка війна йде не за території, вона йде за людей. Не матиме значення, де кордони України, якщо в цій країні не буде українців, якщо їх не залишиться. Імовірно, немає ні в кого відповіді на питання, як повернути втрачені території. Ті, у кого мав би бути цей план, сподіваються на "чорних лебедів" - типу, "О, зараз Пригожин прийде". Сподіватись треба на себе", - заявив Кухарчук.
Офіцер зазначив, що наразі існує два реальні сценарії розвитку бойових дій. За першим із них фронт завалиться, РФ окупує Україну, але під час партизанської війни частину території вдасться відстояти. За другим сценарієм, війну заморозять. Втім, Кухарчук скептично оцінює шанси на замороження.
https://www.unian.ua/war/viyna-v-ukraji ... 03712.html

Охрєнєть -- про "зазначив, що наразі існує два реальні сценарії розвитку бойових дій."
Правда там же про:
""У рф нема кількісної переваги, яка б дала їй перемогти"
https://m.youtube.com/watch?v=8o-NVplxwWM


Ось і підтвердження. У кінці 2022, першій половині 2023 питання і близько не стояло про обвал фронту і партизанську боротьбу. А що тоді представники третьої штурмової бригади казали - "не залишимо війну своїм діттям, поднатиснемо і в Крим "?

Вибачаюсь, але це капець!
Я в шоці...
Брехня всюди...
Матриця в матриці)))

Ось повне інтерв'ю:
https://m.youtube.com/watch?v=K8k3D2HoFuE
Ну там же овсім інші слова...
Як так можна журналюгам?

Там про найгірший і середній варіант.
Хоча - да, відносно вашого зауваження саме так.
І зара цей Сліп вже каже, що "і за півроку (заморозки) можна багато чого зробити!". Тобто фактично бачить заморозку (навіть на півроку) позитивом для України.
Це капець...

І питання до нього ж: а на що сподівається він? Коли отак розніс на що сподівається інші.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2024 11:47

  detroytred написав:першим із них фронт завалиться, РФ окупує Україну, але під час партизанської війни частину території вдасться відстояти.
у них нет ресурсов кусочек курской области освободить, привлекают корейцев. На оккупацию всей Украины понадобится привлечь мужское население Бангладеш. имхо цель не оккупация а разрушение. При стабильной линии фронта в 2025 будут разрушать кабами Запорожье, Харьков, Кр. Рог. Мб и Чернигову, Сумам перепадёт. У путина патологическая ненависть к Украине.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2024 12:07

  detroytred написав:
От дійсно цікаво по яким принципам ви служите??
безпринципний я. Цинічний бандерлог.
ладно назвем то не статутом а "армійськими понятіями" )

Не розумію яку відповідь ви хочете почути.
Як провести мобілізацію без стрільби по колінам? ) ніяк. Тільки зі стрільбою.)
чи шо робити з пенсіонерами офіцерами? Робим офіцерські штурмові батальйони і виставляєм прикривати покровськ. Чи мож так нізя?
Вас треба сохранити щоб в держави був запас офіцерів на мирне життя після рпв? Думаєте побіжуть такі батальйони в сзч?)))
Ще якийсь час фронт протримається. Але поразки на фронті як і "боротьба з корупцією" приводять до "кризи піхоти".
Якби тих прокурорів інвалідів розстріляли то може і пішло б на користь. А так... ну про яку справедливість може думати солдат в посадці, якого не сьогодні так завтра вбють або покалічать? Шо там в тилу крали а потім їх одтерли од корита?)) Кінчайте там "боротись з корупцією" так тільки підривається довіра до влади.
Це не час сталінградської битви коли можно було пропускати листи через цензуру. Толку з марафону, якщо його ніхто тут не дивиться? Зара простіше новини взнавати напряму.
Нам доречі перекрили телеграм. Коряво правда))) но то таке.
І толку ? Трудніше мені прочитати за селідове. Навіть б і не зміг. Но в мене сусід в бригаді карадаг... вишневе схоже вже все.
друг з харкова під купянськом був в медроті, перпрофільовується в штурмовика) і т.д. і т.п.
Коротше взаємодія налагоджена.) Я вам більше скажу ми й з сусідами через лінію фронту общались в телеграмі)
та й з телефонів невінноубієнних москалів родичам друзям писали.
Тут один даж на сторінках в однокласниках виставляв посмєртні фото героїв сво :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2024 12:16

Banderlog провести мобілізацію дуже просто: забезпечити виконання поточних законів. Але це не буде ніколи зроблено бо:
1. Рішення непопулярні
2. Зруйнує всі корупційні схеми
3. Своїх людей зачепить першими
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 31 жов, 2024 12:21

Коли до Пoльщі?;)

  Бетон написав:На субботу вроде готовятся 20 тысяч титушек в балаклавах, опг Ze штурмовать Киев

❗Еврокомиссия рекомендовала гражданам ЕС создать трёхдневный запас на случай чрезвычайных ситуаций, вызванных вмешательством России

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что гражданам следует иметь запас ресурсов на 72 часа для возможных кризисных ситуаций, таких как кибератаки, диверсии, а также химические, биологические или ядерные инциденты. В качестве одной из возможных угроз она упомянула Россию.
fler
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