Додано: Чет 31 жов, 2024 12:07

detroytred написав:

От дійсно цікаво по яким принципам ви служите?? От дійсно цікаво по яким принципам ви служите??

безпринципний я. Цинічний бандерлог.ладно назвем то не статутом а "армійськими понятіями" )Не розумію яку відповідь ви хочете почути.Як провести мобілізацію без стрільби по колінам? ) ніяк. Тільки зі стрільбою.)чи шо робити з пенсіонерами офіцерами? Робим офіцерські штурмові батальйони і виставляєм прикривати покровськ. Чи мож так нізя?Вас треба сохранити щоб в держави був запас офіцерів на мирне життя після рпв? Думаєте побіжуть такі батальйони в сзч?)))Ще якийсь час фронт протримається. Але поразки на фронті як і "боротьба з корупцією" приводять до "кризи піхоти".Якби тих прокурорів інвалідів розстріляли то може і пішло б на користь. А так... ну про яку справедливість може думати солдат в посадці, якого не сьогодні так завтра вбють або покалічать? Шо там в тилу крали а потім їх одтерли од корита?)) Кінчайте там "боротись з корупцією" так тільки підривається довіра до влади.Це не час сталінградської битви коли можно було пропускати листи через цензуру. Толку з марафону, якщо його ніхто тут не дивиться? Зара простіше новини взнавати напряму.Нам доречі перекрили телеграм. Коряво правда))) но то таке.І толку ? Трудніше мені прочитати за селідове. Навіть б і не зміг. Но в мене сусід в бригаді карадаг... вишневе схоже вже все.друг з харкова під купянськом був в медроті, перпрофільовується в штурмовика) і т.д. і т.п.Коротше взаємодія налагоджена.) Я вам більше скажу ми й з сусідами через лінію фронту общались в телеграмі)та й з телефонів невінноубієнних москалів родичам друзям писали.Тут один даж на сторінках в однокласниках виставляв посмєртні фото героїв сво