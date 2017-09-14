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Додано: Чет 31 жов, 2024 11:06
Re: Напад росії і білорусі на Україну
На субботу вроде готовятся 20 тысяч титушек в балаклавах, опг Ze штурмовать Киев
Додано: Чет 31 жов, 2024 11:06
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Спитав Пілат - "що таке "перемога"?"
в закордоному паспорті нема місця прописки, євровізи не дають кримськм чи що ?
Ну то вони, включно з активістами руської весни, їздили до Херсона за українським безвіз-паспортами (мабуть по мінним полям?). Прогнулась тоді Україна перед сепарами конкретно.
летасроки ніколи фсб-окупацію до себе не кликали, якщо б їх чули то Авдєєвку з навколишніми фортифікаціями було б збережено за Україною.
Питання на початку 2023 стояло так - НАТО чи 1991. Зараз стоїть по ЛБЗ(но вже без НАТО і розтрощеною країною) чи по Дніпру + "денаціфікація".
Так є ризик що при рпв деякий час продовжиться мобілізщація, але строкова та за +/- мирних умов, а не в один кінець щоб потішити національну велич диванних переможників
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 31 жов, 2024 11:41, всього редагувалось 4 разів.
Додано: Чет 31 жов, 2024 11:08
Я сто раз підкреслював: будують на "вигадках", бо інакше ні на чому буде.
І не паряться...
Зрозуміють лише одне -- свою ж мову, свої інструменти (тобто потік такої прямої відвертої брехні в їх бік + в тому ж форматі). Успіх наочно відмінно продемонстрував ефективність.
Але це на любителя)) або коли дійсно допекуть.
Додано: Чет 31 жов, 2024 11:27
Ніхто не знає, як вийти Силам оборони вийти на кордони України 1991-го року. Про це заявив командир 2-го штурмового батальйону Третьої окремої штурмової бригади Дмитро Кухарчук.
"Будь-яка війна йде не за території, вона йде за людей. Не матиме значення, де кордони України, якщо в цій країні не буде українців, якщо їх не залишиться. Імовірно, немає ні в кого відповіді на питання, як повернути втрачені території. Ті, у кого мав би бути цей план, сподіваються на "чорних лебедів" - типу, "О, зараз Пригожин прийде". Сподіватись треба на себе", - заявив Кухарчук.
Офіцер зазначив, що наразі існує два реальні сценарії розвитку бойових дій. За першим із них фронт завалиться, РФ окупує Україну, але під час партизанської війни частину території вдасться відстояти. За другим сценарієм, війну заморозять. Втім, Кухарчук скептично оцінює шанси на замороження.
Охрєнєть -- про "зазначив, що наразі існує два реальні сценарії розвитку бойових дій."
Правда там же про:
""У рф нема кількісної переваги, яка б дала їй перемогти"
Додано: Чет 31 жов, 2024 11:33
Ось і підтвердження. Наприкінці 2022, першій половині 2023 питання і близько не стояло про обвал фронту і партизанську боротьбу. А що тоді представники третьої штурмової бригади казали - "не залишимо війну своїм діттям, поднатиснемо і в Крим "?
Додано: Чет 31 жов, 2024 11:42
Вибачаюсь, але це капець!
Я в шоці...
Брехня всюди...
Матриця в матриці)))
Ось повне інтерв'ю:
Ну там же овсім інші слова...
Як так можна журналюгам?
Там про найгірший і середній варіант.
Хоча - да, відносно вашого зауваження саме так.
І зара цей Сліп вже каже, що "і за півроку (заморозки) можна багато чого зробити!". Тобто фактично бачить заморозку (навіть на півроку) позитивом для України.
Це капець...
І питання до нього ж: а на що сподівається він? Коли отак розніс на що сподівається інші.
Додано: Чет 31 жов, 2024 11:47
у них нет ресурсов кусочек курской области освободить, привлекают корейцев. На оккупацию всей Украины понадобится привлечь мужское население Бангладеш. имхо цель не оккупация а разрушение. При стабильной линии фронта в 2025 будут разрушать кабами Запорожье, Харьков, Кр. Рог. Мб и Чернигову, Сумам перепадёт. У путина патологическая ненависть к Украине.
Додано: Чет 31 жов, 2024 12:07
безпринципний я. Цинічний бандерлог.
ладно назвем то не статутом а "армійськими понятіями" )
Не розумію яку відповідь ви хочете почути.
Як провести мобілізацію без стрільби по колінам? ) ніяк. Тільки зі стрільбою.)
чи шо робити з пенсіонерами офіцерами? Робим офіцерські штурмові батальйони і виставляєм прикривати покровськ. Чи мож так нізя?
Вас треба сохранити щоб в держави був запас офіцерів на мирне життя після рпв? Думаєте побіжуть такі батальйони в сзч?)))
Ще якийсь час фронт протримається. Але поразки на фронті як і "боротьба з корупцією" приводять до "кризи піхоти".
Якби тих прокурорів інвалідів розстріляли то може і пішло б на користь. А так... ну про яку справедливість може думати солдат в посадці, якого не сьогодні так завтра вбють або покалічать? Шо там в тилу крали а потім їх одтерли од корита?)) Кінчайте там "боротись з корупцією" так тільки підривається довіра до влади.
Це не час сталінградської битви коли можно було пропускати листи через цензуру. Толку з марафону, якщо його ніхто тут не дивиться? Зара простіше новини взнавати напряму.
Нам доречі перекрили телеграм. Коряво правда))) но то таке.
І толку ? Трудніше мені прочитати за селідове. Навіть б і не зміг. Но в мене сусід в бригаді карадаг... вишневе схоже вже все.
друг з харкова під купянськом був в медроті, перпрофільовується в штурмовика) і т.д. і т.п.
Коротше взаємодія налагоджена.) Я вам більше скажу ми й з сусідами через лінію фронту общались в телеграмі)
та й з телефонів невінноубієнних москалів родичам друзям писали.
Тут один даж на сторінках в однокласниках виставляв посмєртні фото героїв сво
Додано: Чет 31 жов, 2024 12:16
Banderlog провести мобілізацію дуже просто: забезпечити виконання поточних законів. Але це не буде ніколи зроблено бо:
1. Рішення непопулярні
2. Зруйнує всі корупційні схеми
3. Своїх людей зачепить першими
Додано: Чет 31 жов, 2024 12:21
Коли до Пoльщі?;)
❗Еврокомиссия рекомендовала гражданам ЕС создать трёхдневный запас на случай чрезвычайных ситуаций, вызванных вмешательством России
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что гражданам следует иметь запас ресурсов на 72 часа для возможных кризисных ситуаций, таких как кибератаки, диверсии, а также химические, биологические или ядерные инциденты. В качестве одной из возможных угроз она упомянула Россию.
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