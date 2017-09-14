RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1072310724107251072610727 ... 10730>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 83
до кінця 2024 року
18%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
16%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
36
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 11:03

  Бетон написав:В Украине нужна мобилизация женщин, иначе нам придется сдаться , — глава волонтерского проекта Victory drones Берлинская.

Хто за?

певна частина форумчан "чоловічої" статі - обома руками за. ну як, чоловічої за Шредінгером - яйця чи то є, чи то немає :lol:

Бетон - а ти теж підтримуєш це? :shock:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7233
З нами з: 29.09.19
Подякував: 687 раз.
Подякували: 1517 раз.
 
Профіль
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 11:07

  UA написав:Ще тиждень - два, та місцева модерація почне тебе банити з поміткою про якісь там російські наративи.
Цивілізованому світу складно визнати правосуб'єктність якогось незрозумілого для них Ахметленду.

от не треба. одним з наслідків війни є як на мене значна втрата впливу так званими класичними олігархами. й хоча РЛА залишиться як один з символів української олігархії, на цю роль значно більше підходить ІВК - й за наслідками теж.

а для Заходу такий рівень розвитку економіки добре знайомий - вони теж проходили такий етап - років 100 тому. ми зараз, та й не лише ми...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7233
З нами з: 29.09.19
Подякував: 687 раз.
Подякували: 1517 раз.
 
Профіль
1
3
5
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 11:09

UA
Ви виселяючи бурята, будете вимагати від нього «клінінг», чи не віддасте задаток? Податки зі здачі в оренду будете в бюджет кацапів НЕ платИти , чи таке ви собі дозволяєте лише з українським бюджетом?
Hotab
 
Повідомлень: 13573
З нами з: 15.02.09
Подякував: 365 раз.
Подякували: 2279 раз.
 
Профіль
1
3
2
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 11:10

  Shaman написав:
  Бетон написав:В Украине нужна мобилизация женщин, иначе нам придется сдаться , — глава волонтерского проекта Victory drones Берлинская.

Хто за?

певна частина форумчан "чоловічої" статі - обома руками за. ну як, чоловічої за Шредінгером - яйця чи то є, чи то немає :lol:

Бетон - а ти теж підтримуєш це? :shock:

Нє.
Результат вже не зміниться. Нащо ще вживати сотні тисяч наших громадян?
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3776
З нами з: 17.12.22
Подякував: 99 раз.
Подякували: 253 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 11:14

  Denik написав:В орків почався обвал на фінансових ринках. Падають облігації забудовників. Все схоже з іпотечною кризою в СЩА 2007-2008 року.
Розкривається детально ситуацію тут:
https://www.facebook.com/evgeny.istrebin
Коротко - при обліковій ставці в 22% дохідність облігацій забудовника, що в найбільшій кризі становить вже 38% річних. Триває массована розпродаж !!!
Зображення

Тут ось яка річ.
Економічні проблеми, кризи з часом накривають усіх. Капут Китаю проророчать не один рік; Європа з ПІГСами раніше, як лунала; Штати десятиліттями хоронять.

А справа в тому, що навпаки - війна є виходом для оркостану. Класичним... Диктатури саме на ній тримаються і через них продовжують свій час.
І вважайте, що це не північнокорейці дають допомогу рфії, а Китай через північнокорейців.

Захід реально тупить. Тим що не скористався отаким шансом - за допомогою західних фінансів та зброї українськими вояками завдати добрячої саме військової поразки Глобальному півдню.

В тому і справа, що рфії вигідніше боротися силою, ніж бодатися фінансово-економічними інструментами з більш розвинутим Заходом.
detroytred
 
Повідомлень: 31028
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 11:17

  fler написав:
  Banderlog написав:Die Zeit: переговори між Україною та Росією давно ведуться
Їх мета - визначити межі поступок, на які можуть піти обидві сторони

https://zn.ua/ukr/war/die-zeit-perehovo ... utsja.html

Тепер зрозуміло, чому нам дають менше зброї - партнерів не влаштовує наша переговорна позиція, типу ми не йдемо на поступки((. Нічого, що нам не дають гарантій безпеки, лише "папірці про наміри"? Тоді виникає питання: навіщо міжнародне право, правила ведення війни, статут ООН і т.д., якщо все це можна бескарно порушити? Ядерна країна вдерлася до неядерної, робить "все шо заманеться" і їй треба йти на поступки за "просто так", знаючи наперед, що за цим буде знищення нації та її ідентичності (мови, культури, історії тощо)?
Може я чогось не розумію... :roll:

позиція ще не достатньо покращена, вам як би це не знати
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37111
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1593 раз.
Подякували: 2798 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 11:18

  Бетон написав:В Украине нужна мобилизация женщин, иначе нам придется сдаться , — глава волонтерского проекта Victory drones Берлинская.

Хто за?

усі так усі,
тим більше що на демографічному фронті повний саботаж
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 37111
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1593 раз.
Подякували: 2798 раз.
 
Профіль
1
3
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 11:18

  Shaman написав:
  UA написав:Ще тиждень - два, та місцева модерація почне тебе банити з поміткою про якісь там російські наративи.
Цивілізованому світу складно визнати правосуб'єктність якогось незрозумілого для них Ахметленду.

от не треба. одним з наслідків війни є як на мене значна втрата впливу так званими класичними олігархами. й хоча РЛА залишиться як один з символів української олігархії, на цю роль значно більше підходить ІВК - й за наслідками теж.

а для Заходу такий рівень розвитку економіки добре знайомий - вони теж проходили такий етап - років 100 тому. ми зараз, та й не лише ми...

Слуги олігархів колишніми не бувають.
UA
 
Повідомлень: 8914
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1865 раз.
Подякували: 2282 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 11:30

  Василь-Рівне написав:
  Успіх написав:Зробив ЧІТКИЙ висновок, що ти(і всі псевдо-патріоти) не підете добровільно на фронт за жодних умов!!!

Чому ти не пішов добровольцем а дорікаєш іншим? Га ? В дзеркало подивись на себе.

фактично він пішов добровольцем, бо при тих чергах добровольців березня-22 можна було легко відморозитись від повістки.
Навіть памятаю він розказував що в тцк бачачи що з здоровям є нюанси йому давали навіть вибір "но ти йдеш чи як, вирішуй".
P.S. Взагалі нерозумію як людині яка не служила могла прийти повістка в перші дні війни. Якісь чудеса оперативності від місцевого тцк.
Бачу навколо купу 40-річних танкістів яким за 3 роки навіть повістки небуло, чи то в закарпатських ТЦК всі особові справи миші погризли..
Letusrock
 
Повідомлень: 1919
З нами з: 03.05.22
Подякував: 14 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 11:35

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Українці за зберігання дров без документів можуть загриміти за грати. «Слуги» прийняли закон

10 жовтня депутати прийняли закон, який вносить зміни до Адміністративного і Кримінального кодексів та посилює відповідальність за незаконне зберігання дров. Про те, як цей документ вплине на життя українців, якщо його підпише президент Володимир Зеленський, розповів у коментарі “Суспільному” адвокат Олексій Кінебас.

Фахівець пояснив, що за новим законом, кожен українець, який зберігає вдома дрова без документів може отримати великий штраф чи сісти до в’язниці.

“Внесена нова стаття до Кримінального кодексу і Адміністративного кодексу – незаконне зберігання деревини. Тепер може бути або адміністративна, або кримінальна відповідальність просто за зберігання, перевезення або збут. Наприклад, дві особи, подружжя, зберігають дрова на суму понад 30 000 гривень, не мають документів, де вони ці дрова купили. Кримінальна відповідальність передбачена від п’яти до семи років”, – пояснив юрист.

Адвокат додав, що депутати також внесли зміни до статті 246 Кримінального Кодексу України, яка передбачала покарання за незаконну вирубку лісів. Нині загриміти за грати можуть також українці, які без відповідних дозволів будуть вирубати чагарники навіть не у лісовій місцевості. Кінебас також пояснив, за яких умов українці будуть змушені заплатити штраф.

“Навіть якщо цих дров менше ніж на 30 000 гривень — це адміністративна відповідальність, там теж передбачені штрафи, якщо, наприклад, ви зберігаєте один стовбур, одне дерево, один якийсь пеньок — ця деревина має мати документи, де ви її взяли. До 100% жителів, які проживають в сільській місцевості, вони будуть особами, яких слід би було притягти”, — сказав адвокат.

Юрист пояснив, що тяжкість покарання буде залежати від вартості пошкодженої деревини та обставин.

Зокрема, якщо шкода через незаконне вирубування чи пошкодження дерев та чагарників буде кваліфікована як істотна, за це загрожує штраф від 34 000 гривень штрафу до п’яти років позбавлення волі. Якщо ж знищення дерев та чагарників кваліфікують як таке, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану – порушнику загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

15 жовтня цей закон, затверджений депутатами, був відправлений на підпис Президенту України Володимиру Зеленському.
tester7336
 
Повідомлень: 548
З нами з: 30.06.24
Подякував: 6 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1072310724107251072610727 ... 10730>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Wirująświatła і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2, 3
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
22 73484
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2024 12:21
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 242114
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 873063
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6945)
03.11.2024 12:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.