певна частина форумчан "чоловічої" статі - обома руками за. ну як, чоловічої за Шредінгером - яйця чи то є, чи то немає
Бетон - а ти теж підтримуєш це?
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Додано: Нед 03 лис, 2024 11:03
Додано: Нед 03 лис, 2024 11:07
от не треба. одним з наслідків війни є як на мене значна втрата впливу так званими класичними олігархами. й хоча РЛА залишиться як один з символів української олігархії, на цю роль значно більше підходить ІВК - й за наслідками теж.
а для Заходу такий рівень розвитку економіки добре знайомий - вони теж проходили такий етап - років 100 тому. ми зараз, та й не лише ми...
Додано: Нед 03 лис, 2024 11:09
UA
Ви виселяючи бурята, будете вимагати від нього «клінінг», чи не віддасте задаток? Податки зі здачі в оренду будете в бюджет кацапів НЕ платИти , чи таке ви собі дозволяєте лише з українським бюджетом?
Додано: Нед 03 лис, 2024 11:10
Нє.
Результат вже не зміниться. Нащо ще вживати сотні тисяч наших громадян?
Додано: Нед 03 лис, 2024 11:14
Тут ось яка річ.
Економічні проблеми, кризи з часом накривають усіх. Капут Китаю проророчать не один рік; Європа з ПІГСами раніше, як лунала; Штати десятиліттями хоронять.
А справа в тому, що навпаки - війна є виходом для оркостану. Класичним... Диктатури саме на ній тримаються і через них продовжують свій час.
І вважайте, що це не північнокорейці дають допомогу рфії, а Китай через північнокорейців.
Захід реально тупить. Тим що не скористався отаким шансом - за допомогою західних фінансів та зброї українськими вояками завдати добрячої саме військової поразки Глобальному півдню.
В тому і справа, що рфії вигідніше боротися силою, ніж бодатися фінансово-економічними інструментами з більш розвинутим Заходом.
Додано: Нед 03 лис, 2024 11:17
позиція ще не достатньо покращена, вам як би це не знати
Додано: Нед 03 лис, 2024 11:18
Додано: Нед 03 лис, 2024 11:18
Слуги олігархів колишніми не бувають.
Додано: Нед 03 лис, 2024 11:30
фактично він пішов добровольцем, бо при тих чергах добровольців березня-22 можна було легко відморозитись від повістки.
Навіть памятаю він розказував що в тцк бачачи що з здоровям є нюанси йому давали навіть вибір "но ти йдеш чи як, вирішуй".
P.S. Взагалі нерозумію як людині яка не служила могла прийти повістка в перші дні війни. Якісь чудеса оперативності від місцевого тцк.
Бачу навколо купу 40-річних танкістів яким за 3 роки навіть повістки небуло, чи то в закарпатських ТЦК всі особові справи миші погризли..
Додано: Нед 03 лис, 2024 11:35
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Українці за зберігання дров без документів можуть загриміти за грати. «Слуги» прийняли закон
10 жовтня депутати прийняли закон, який вносить зміни до Адміністративного і Кримінального кодексів та посилює відповідальність за незаконне зберігання дров. Про те, як цей документ вплине на життя українців, якщо його підпише президент Володимир Зеленський, розповів у коментарі “Суспільному” адвокат Олексій Кінебас.
Фахівець пояснив, що за новим законом, кожен українець, який зберігає вдома дрова без документів може отримати великий штраф чи сісти до в’язниці.
“Внесена нова стаття до Кримінального кодексу і Адміністративного кодексу – незаконне зберігання деревини. Тепер може бути або адміністративна, або кримінальна відповідальність просто за зберігання, перевезення або збут. Наприклад, дві особи, подружжя, зберігають дрова на суму понад 30 000 гривень, не мають документів, де вони ці дрова купили. Кримінальна відповідальність передбачена від п’яти до семи років”, – пояснив юрист.
Адвокат додав, що депутати також внесли зміни до статті 246 Кримінального Кодексу України, яка передбачала покарання за незаконну вирубку лісів. Нині загриміти за грати можуть також українці, які без відповідних дозволів будуть вирубати чагарники навіть не у лісовій місцевості. Кінебас також пояснив, за яких умов українці будуть змушені заплатити штраф.
“Навіть якщо цих дров менше ніж на 30 000 гривень — це адміністративна відповідальність, там теж передбачені штрафи, якщо, наприклад, ви зберігаєте один стовбур, одне дерево, один якийсь пеньок — ця деревина має мати документи, де ви її взяли. До 100% жителів, які проживають в сільській місцевості, вони будуть особами, яких слід би було притягти”, — сказав адвокат.
Юрист пояснив, що тяжкість покарання буде залежати від вартості пошкодженої деревини та обставин.
Зокрема, якщо шкода через незаконне вирубування чи пошкодження дерев та чагарників буде кваліфікована як істотна, за це загрожує штраф від 34 000 гривень штрафу до п’яти років позбавлення волі. Якщо ж знищення дерев та чагарників кваліфікують як таке, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану – порушнику загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.
15 жовтня цей закон, затверджений депутатами, був відправлений на підпис Президенту України Володимиру Зеленському.
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