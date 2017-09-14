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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 83
до кінця 2024 року
18%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
16%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
36
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 11:37

  detroytred написав:...
Захід реально тупить. Тим що не скористався отаким шансом - за допомогою західних фінансів та зброї українськими вояками завдати добрячої саме військової поразки Глобальному півдню.

В тому і справа, що рфії вигідніше боротися силою, ніж бодатися фінансово-економічними інструментами з більш розвинутим Заходом.

Не згоден. Якщо вже в такому загальному плані розглядати, то зараз йде війна Глобального заходу з Глобальним сходом (Росія, КНДР, Китай, Іран). Тому я б навіть сформулював, що у ширшому розумінні іде війна "не з", а за Глобальний південь. Хто переможе, до того й примкне Глобальний південь (для мене в першу чергу це Індія, Бразилія, Саудівська Аравія та інші країни ПА/Африки/Аравійського півострова
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 11:38

  tester7336 написав:Українці за зберігання дров без документів можуть загриміти за грати. «Слуги» прийняли закон

10 жовтня депутати прийняли закон, який вносить зміни до Адміністративного і Кримінального кодексів та посилює відповідальність за незаконне зберігання дров. Про те, як цей документ вплине на життя українців, якщо його підпише президент Володимир Зеленський, розповів у коментарі “Суспільному” адвокат Олексій Кінебас.

Фахівець пояснив, що за новим законом, кожен українець, який зберігає вдома дрова без документів може отримати великий штраф чи сісти до в’язниці.

“Внесена нова стаття до Кримінального кодексу і Адміністративного кодексу – незаконне зберігання деревини. Тепер може бути або адміністративна, або кримінальна відповідальність просто за зберігання, перевезення або збут. Наприклад, дві особи, подружжя, зберігають дрова на суму понад 30 000 гривень, не мають документів, де вони ці дрова купили. Кримінальна відповідальність передбачена від п’яти до семи років”, – пояснив юрист.

Адвокат додав, що депутати також внесли зміни до статті 246 Кримінального Кодексу України, яка передбачала покарання за незаконну вирубку лісів. Нині загриміти за грати можуть також українці, які без відповідних дозволів будуть вирубати чагарники навіть не у лісовій місцевості. Кінебас також пояснив, за яких умов українці будуть змушені заплатити штраф.

“Навіть якщо цих дров менше ніж на 30 000 гривень — це адміністративна відповідальність, там теж передбачені штрафи, якщо, наприклад, ви зберігаєте один стовбур, одне дерево, один якийсь пеньок — ця деревина має мати документи, де ви її взяли. До 100% жителів, які проживають в сільській місцевості, вони будуть особами, яких слід би було притягти”, — сказав адвокат.

Юрист пояснив, що тяжкість покарання буде залежати від вартості пошкодженої деревини та обставин.

Зокрема, якщо шкода через незаконне вирубування чи пошкодження дерев та чагарників буде кваліфікована як істотна, за це загрожує штраф від 34 000 гривень штрафу до п’яти років позбавлення волі. Якщо ж знищення дерев та чагарників кваліфікують як таке, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану – порушнику загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

15 жовтня цей закон, затверджений депутатами, був відправлений на підпис Президенту України Володимиру Зеленському.

те саме на позапоребрикових болотах
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 11:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  tester7336 написав:відповідальність за незаконне зберігання дров.

Тоді доведеться садити всіх селян, та і мене в тому числі: десь 4-5 кубів дров зберігаю, які нарізав із власних яблунь, слив, вишень...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 11:41

  The_Rebel написав:
  detroytred написав:...
Захід реально тупить. Тим що не скористався отаким шансом - за допомогою західних фінансів та зброї українськими вояками завдати добрячої саме військової поразки Глобальному півдню.

В тому і справа, що рфії вигідніше боротися силою, ніж бодатися фінансово-економічними інструментами з більш розвинутим Заходом.

Не згоден. Якщо вже в такому загальному плані розглядати, то зараз йде війна Глобального заходу з Глобальним сходом (Росія, КНДР, Китай, Іран). Тому я б навіть сформулював, що у ширшому розумінні іде війна "не з", а за Глобальний південь. Хто переможе, до того й примкне Глобальний південь (для мене в першу чергу це Індія, Бразилія, Саудівська Аравія та інші країни ПА/Африки/Аравійського півострова

Можна і так.

Суті думки це не змінює.

Хоча куди вострять лижі країни отого півдня вже очевидно.
Хехемон щось кульгає..
А Європу, як отого кабанчика потроху харчуюють. Сам же Хехемон.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 11:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:3 Якщо густина не перетнула нижній рівень - то для тих хто залишився в Україні - це полегшить швидкість розвитку ( більше ресурсів на меншу кількість тих хто буде ці ресурси отримувати)

"чим довше війна тим краще" (с)
тільки такий нюанс, структура тих що залишились буде мяко кажучи не сприяти розвитку.
зараз вбивають переважно працездатних, жінки з дітьми виїзжають, хабарями та через Тису виїзжають теж не пенсіонери чи алкаші, виїзжають 17річні - відповідно стає більша питама вага інвалідів, пенсіонерів, бідних, маргіналів
Щоб багато не писати: зараз в Покровську чи десь на сумщині мало народу, це покращує розвиток більше, ніж в "нерезиновому Ужгороді" ?
Так само якщо й ціла Україна стане на роки чи десятиліття тим самим "Покровськом" то чи багато буде бажаючих інвестувати в "тротуари та квітники"
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 11:46

  Дюрі-бачі написав:
  tester7336 написав:відповідальність за незаконне зберігання дров.

Тоді доведеться садити всіх селян, та і мене в тому числі: десь 4-5 кубів дров зберігаю, які нарізав із власних яблунь, слив, вишень...

"тебе прийшли вбивати...", а ти закон про дрова...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 11:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:"тебе прийшли вбивати...", а ти закон про дрова...

Та я все життя намагаюсь жити за законами, а тут прийняли закон який невідомо мені як виконати. А вбивати поки не прийшли...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 03 лис, 2024 11:49, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 11:49

  detroytred написав:
  Дюрі-бачі написав:
  tester7336 написав:відповідальність за незаконне зберігання дров.

Тоді доведеться садити всіх селян, та і мене в тому числі: десь 4-5 кубів дров зберігаю, які нарізав із власних яблунь, слив, вишень...

"тебе прийшли вбивати...", а ти закон про дрова...

гармонізація законодавства
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 11:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Дюрі-бачі написав:.... А вбивати поки не прийшли...
твоя хата не з того краю
GALeon
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 11:56

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:3 Якщо густина не перетнула нижній рівень - то для тих хто залишився в Україні - це полегшить швидкість розвитку ( більше ресурсів на меншу кількість тих хто буде ці ресурси отримувати)

"чим довше війна тим краще" (с)
тільки такий нюанс, структура тих що залишились буде мяко кажучи не сприяти розвитку.
зараз вбивають переважно працездатних, жінки з дітьми виїзжають, хабарями та через Тису виїзжають теж не пенсіонери чи алкаші, виїзжають 17річні - відповідно стає більша питама вага інвалідів, пенсіонерів, бідних, маргіналів
Щоб багато не писати: зараз в Покровську чи десь на сумщині мало народу, це покращує розвиток більше, ніж в "нерезиновому Ужгороді" ?
Так само якщо й ціла Україна стане на роки чи десятиліття тим самим "Покровськом" то чи багато буде бажаючих інвестувати в "тротуари та квітники"



Знаю, 9ти поверховий будок на поверсі по 4 квартири. Тільки 2 всього де живуть, пустий. Люди виїзжають, важко жити.
BeneFuckTor
 
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