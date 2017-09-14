tester7336 написав:

Українці за зберігання дров без документів можуть загриміти за грати. «Слуги» прийняли закон

10 жовтня депутати прийняли закон, який вносить зміни до Адміністративного і Кримінального кодексів та посилює відповідальність за незаконне зберігання дров. Про те, як цей документ вплине на життя українців, якщо його підпише президент Володимир Зеленський, розповів у коментарі “Суспільному” адвокат Олексій Кінебас.Фахівець пояснив, що за новим законом, кожен українець, який зберігає вдома дрова без документів може отримати великий штраф чи сісти до в’язниці.“Внесена нова стаття до Кримінального кодексу і Адміністративного кодексу – незаконне зберігання деревини. Тепер може бути або адміністративна, або кримінальна відповідальність просто за зберігання, перевезення або збут. Наприклад, дві особи, подружжя, зберігають дрова на суму понад 30 000 гривень, не мають документів, де вони ці дрова купили. Кримінальна відповідальність передбачена від п’яти до семи років”, – пояснив юрист.Адвокат додав, що депутати також внесли зміни до статті 246 Кримінального Кодексу України, яка передбачала покарання за незаконну вирубку лісів. Нині загриміти за грати можуть також українці, які без відповідних дозволів будуть вирубати чагарники навіть не у лісовій місцевості. Кінебас також пояснив, за яких умов українці будуть змушені заплатити штраф.“Навіть якщо цих дров менше ніж на 30 000 гривень — це адміністративна відповідальність, там теж передбачені штрафи, якщо, наприклад, ви зберігаєте один стовбур, одне дерево, один якийсь пеньок — ця деревина має мати документи, де ви її взяли. До 100% жителів, які проживають в сільській місцевості, вони будуть особами, яких слід би було притягти”, — сказав адвокат.Юрист пояснив, що тяжкість покарання буде залежати від вартості пошкодженої деревини та обставин.Зокрема, якщо шкода через незаконне вирубування чи пошкодження дерев та чагарників буде кваліфікована як істотна, за це загрожує штраф від 34 000 гривень штрафу до п’яти років позбавлення волі. Якщо ж знищення дерев та чагарників кваліфікують як таке, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану – порушнику загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.15 жовтня цей закон, затверджений депутатами, був відправлений на підпис Президенту України Володимиру Зеленському.