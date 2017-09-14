Тут деякі говорять, що в Україні мають спочатку вимерти якісь покоління з совку і тільки тоді ситуація покращиться. Гляньте, що говорять в Молдові: https://t.me/voynareal/101994 Таке враження, що це маленька Україна зразка 2010-2014рр. А є ж ще Грузія, Вірменія, не кажучи вже про Білорусь і тд. Яким ще тільки в майбутньому належить зробити вибір (між Сходом і Заходом), який ми зробили умовно в 2014 році, а країни Балтії, Польща, Словаччина, Чехія, Угорщина, Румунія, Болгарія на 10-20 років раніше. При цьому Угорщина до цих пір вагається, чи правильний вона зробила вибір. Адже історичні корені угорців якраз з Глобального сходу
UA написав:Ще тиждень - два, та місцева модерація почне тебе банити з поміткою про якісь там російські наративи. Цивілізованому світу складно визнати правосуб'єктність якогось незрозумілого для них Ахметленду.
от не треба. одним з наслідків війни є як на мене значна втрата впливу так званими класичними олігархами.
Ха. Ну прийшли на смену новые "неклассические" фамилии с матрацами из баксов, и что, лучше стало?
UA написав:Ще тиждень - два, та місцева модерація почне тебе банити з поміткою про якісь там російські наративи. Цивілізованому світу складно визнати правосуб'єктність якогось незрозумілого для них Ахметленду.
от не треба. одним з наслідків війни є як на мене значна втрата впливу так званими класичними олігархами.
Ха. Ну прийшли на смену новые "неклассические" фамилии с матрацами из баксов, и что, лучше стало?
з'явилася можливість побудувати державу взагалі без олігархів. бо стару систему поламали, а нової ще немає. тим паче така кількість всіх цих оприлюднених матрасів показує, що якось процес виявлення йде. ви гадаєте раніще таких сум не було - помиляєтесь. але ніхто навіть не казав