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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 107251072610727107281072910730>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.4 5 83
до кінця 2024 року
18%
15
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
4%
3
до кінця 2025 року
16%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
5%
4
йтиме до 2027 чи довше
43%
36
Всього голосів : 83
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 11:58

  Дюрі-бачі написав:
  detroytred написав:"тебе прийшли вбивати...", а ти закон про дрова...

Та я все життя намагаюсь жити за законами, а тут прийняли закон який невідомо мені як виконати. А вбивати поки не прийшли...

Так це і не до вас.
І тоді тим паче це не до вас.

Це про аналогію "тебе прийшли вбивати...".
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 12:04

Тут деякі говорять, що в Україні мають спочатку вимерти якісь покоління з совку і тільки тоді ситуація покращиться. Гляньте, що говорять в Молдові:
https://t.me/voynareal/101994
Таке враження, що це маленька Україна зразка 2010-2014рр.
А є ж ще Грузія, Вірменія, не кажучи вже про Білорусь і тд. Яким ще тільки в майбутньому належить зробити вибір (між Сходом і Заходом), який ми зробили умовно в 2014 році, а країни Балтії, Польща, Словаччина, Чехія, Угорщина, Румунія, Болгарія на 10-20 років раніше. При цьому Угорщина до цих пір вагається, чи правильний вона зробила вибір. Адже історичні корені угорців якраз з Глобального сходу
The_Rebel
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 12:05

  Shaman написав:
  UA написав:Ще тиждень - два, та місцева модерація почне тебе банити з поміткою про якісь там російські наративи.
Цивілізованому світу складно визнати правосуб'єктність якогось незрозумілого для них Ахметленду.

от не треба. одним з наслідків війни є як на мене значна втрата впливу так званими класичними олігархами.


Ха. Ну прийшли на смену новые "неклассические" фамилии с матрацами из баксов, и что, лучше стало?
katso
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 12:10

  katso написав:
  Shaman написав:
  UA написав:Ще тиждень - два, та місцева модерація почне тебе банити з поміткою про якісь там російські наративи.
Цивілізованому світу складно визнати правосуб'єктність якогось незрозумілого для них Ахметленду.

от не треба. одним з наслідків війни є як на мене значна втрата впливу так званими класичними олігархами.

Ха. Ну прийшли на смену новые "неклассические" фамилии с матрацами из баксов, и что, лучше стало?

з'явилася можливість побудувати державу взагалі без олігархів. бо стару систему поламали, а нової ще немає. тим паче така кількість всіх цих оприлюднених матрасів показує, що якось процес виявлення йде. ви гадаєте раніще таких сум не було - помиляєтесь. але ніхто навіть не казав
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 12:12

  Дюрі-бачі написав:
  tester7336 написав:відповідальність за незаконне зберігання дров.

Тоді доведеться садити всіх селян, та і мене в тому числі: десь 4-5 кубів дров зберігаю, які нарізав із власних яблунь, слив, вишень...

а там и до домашней консервации дело дойдёт. 3 года тюрьмы. А нефиг хранить дома продукты, супермаркетам нехватает покупателей
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 12:25

Потужно!!

❗️Україна не прийме пропозиції, які загрожують її існуванню, праву на самовизначення чи гідності нашого народу, – Єрмак .

Виведення військ рф з України. Відкликання незаконних анексій. Демілітаризація та деокупація Запорізької АЕС. Це вимоги України та міжнародного права.

https://www.lsm.lv/raksts/arpus-etera/a ... a.a574735/
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 12:37

Letusrock
Бачу навколо купу 40-річних танкістів



А як ви їх вирізняєте з натовпу?

Зображення

Чи це ті хто по мережі рубається в танки, ваші партнери по «бату»? :P

Wirująświatła
а там и до домашней консервации дело дойдёт


Комфі вже розшукує тих, хто замість енергонезалежності і побутового кондиціонера, скрутив з пальчикових батарейок вінтілятор, направляє його в спітніле від 300 генералів свр, лічіко … :P
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 03 лис, 2024 12:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 12:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:з'явилася можливість побудувати державу взагалі без олігархів.

А може мені хтось пояснити чим в США Безос відрізняється від типового нашого Ахметова чи Коломойського?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 12:43

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:з'явилася можливість побудувати державу взагалі без олігархів.

А може мені хтось пояснити чим в США Безос відрізняється від типового нашого Ахметова чи Коломойського?

Або Маск, який зараз отак топить за Трампича.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 12:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:з'явилася можливість побудувати державу взагалі без олігархів.

А може мені хтось пояснити чим в США Безос відрізняється від типового нашого Ахметова чи Коломойського?

лізе в політику? є своя партія? прихватизував держ. підприємства за безцінь?
GALeon
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