Додано: Нед 03 лис, 2024 12:58

Faceless написав: Дюрі-бачі написав: Shaman написав: з'явилася можливість побудувати державу взагалі без олігархів. з'явилася можливість побудувати державу взагалі без олігархів.

А може мені хтось пояснити чим в США Безос відрізняється від типового нашого Ахметова чи Коломойського? А може мені хтось пояснити чим в США Безос відрізняється від типового нашого Ахметова чи Коломойського? Ні Безос ні Маск ні Гейтс не визначає партійні рішення республіканців чи демократів, не є їх основним джерелом фінансування, не ставлять своїх людей в ФРС, в міністерства, в ФБР і ЦРУ. А так - дійсно, ніякої різниці Ні Безос ні Маск ні Гейтс не визначає партійні рішення республіканців чи демократів, не є їх основним джерелом фінансування, не ставлять своїх людей в ФРС, в міністерства, в ФБР і ЦРУ. А так - дійсно, ніякої різниці

Так у них є офіційне лобіювання.*Регуляторний акт щодо лобізму (The Lobbying and Disclosure Act of 1995) визначає лобізм як спробу вплинути на будь-які державні рішення, прийняті законодавчою чи виконавчою гілками влади."В цьому і різниця.Що все офіційно і головне -- регульовано, обмежено рамками.