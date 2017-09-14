Ілон Маск надає $75 млн для підтримки президентської кампанії Дональда ТрампаНайбагатша людина світу намагається вплинути на результат виборів у листопаді за допомогою пожертв. Ілон Маск надав майже $75 млн для допомоги Дональду Трампу в спробі повернути Білий дім. Маск зробив кілька багатомільйонних пожертвувань у ІІІ кварталі на користь America Pac. Про це стало відомо 15 жовтня після публікації звітності.Якщо Трамп переможе, він пообіцяв призначити Маска очільником комісії з аудиту федеральних витрат і регуляцій. Маск назвав вибори 2024 року останнім шансом для демократії США та заявив, що нелегальні мігранти захоплять країну, якщо переможе Гарріс. Маск висловлював розчарування адміністрацією Байдена — Гарріс, яку він вважає ворожою до його бізнесів, навіть попри те, що його статки зросли у десять разів з 2020 по 2024 рік, до $246 млрд.Тут я ще нагадаю, що Ілон Маск отримає значну частину фінансування для своїх проєктів безпосередньо від держави, має податкові пільги, але при цьому відкрито фінансує одного з кандидатів - і всім це норм.До речі, в Україні теж є такі хлопці — які отримують бюджети від держави чи великих міст, а потім фінансують чиїсь політичні проєкти. Але щоб у США, які нас учать боротьбі з корупцією і так нахабно, — мама-мама, боже-боже. А якщо серйозно, то це трешняк і ганьба все.