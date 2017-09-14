Shaman написав:з'явилася можливість побудувати державу взагалі без олігархів.
А може мені хтось пояснити чим в США Безос відрізняється від типового нашого Ахметова чи Коломойського?
Ні Безос ні Маск ні Гейтс не визначає партійні рішення республіканців чи демократів, не є їх основним джерелом фінансування, не ставлять своїх людей в ФРС, в міністерства, в ФБР і ЦРУ. А так - дійсно, ніякої різниці
Кажучи сучасною мовою, власників чеболі можна назвати магнатами. Однак, на відміну від олігархів, чеболі мали тісну, і, що головне, взаємовигідну співпрацю з державою.
Негативним наслідком цієї політики було зростання національних монополій. Завдяки таким «тепличним» умовам найпотужніші чеболі могли контролювати значну частину підприємств. Крім того, у країні досить низький відсоток мають малі підприємства, які не здатні конкурувати з корпораціями, навіть попри певні державні програми підтримки.
Чеболі взяли курс на новітні технології. І результат не змусив себе чекати: корейська електроніка змогла вдало конкурувати зі, здавалося б, незмінним лідером — Японією.
____________________ А корінець дива: Ключовими факторами розвитку корейських конгломератів стали доступ до життєво важливих іноземних ресурсів — технологій і фінансів. https://tyzhden.ua/iak-rozkvitaly-cheboli/
Shaman написав:з'явилася можливість побудувати державу взагалі без олігархів.
А може мені хтось пояснити чим в США Безос відрізняється від типового нашого Ахметова чи Коломойського?
Ні Безос ні Маск ні Гейтс не визначає партійні рішення республіканців чи демократів, не є їх основним джерелом фінансування, не ставлять своїх людей в ФРС, в міністерства, в ФБР і ЦРУ. А так - дійсно, ніякої різниці
Так у них є офіційне лобіювання. *Регуляторний акт щодо лобізму (The Lobbying and Disclosure Act of 1995) визначає лобізм як спробу вплинути на будь-які державні рішення, прийняті законодавчою чи виконавчою гілками влади." https://studies.in.ua/teorija-lobijuvan ... -ssha.html
В цьому і різниця. Що все офіційно і головне -- регульовано, обмежено рамками.
Shaman написав:з'явилася можливість побудувати державу взагалі без олігархів.
А може мені хтось пояснити чим в США Безос відрізняється від типового нашого Ахметова чи Коломойського?
Ні Безос ні Маск ні Гейтс не визначає партійні рішення республіканців чи демократів, не є їх основним джерелом фінансування, не ставлять своїх людей в ФРС, в міністерства, в ФБР і ЦРУ. А так - дійсно, ніякої різниці
Просто их там намного больше и влияние распределяется между большим количеством личностей. Поэтому нет таких явных олигархов.
Faceless написав:Ні Безос ні Маск ні Гейтс не визначає партійні рішення республіканців чи демократів, не є їх основним джерелом фінансування, не ставлять своїх людей в ФРС, в міністерства, в ФБР і ЦРУ. А так - дійсно, ніякої різниці
Ілон Маск надає $75 млн для підтримки президентської кампанії Дональда Трампа Найбагатша людина світу намагається вплинути на результат виборів у листопаді за допомогою пожертв. Ілон Маск надав майже $75 млн для допомоги Дональду Трампу в спробі повернути Білий дім. Маск зробив кілька багатомільйонних пожертвувань у ІІІ кварталі на користь America Pac. Про це стало відомо 15 жовтня після публікації звітності. Якщо Трамп переможе, він пообіцяв призначити Маска очільником комісії з аудиту федеральних витрат і регуляцій. Маск назвав вибори 2024 року останнім шансом для демократії США та заявив, що нелегальні мігранти захоплять країну, якщо переможе Гарріс. Маск висловлював розчарування адміністрацією Байдена — Гарріс, яку він вважає ворожою до його бізнесів, навіть попри те, що його статки зросли у десять разів з 2020 по 2024 рік, до $246 млрд. Тут я ще нагадаю, що Ілон Маск отримає значну частину фінансування для своїх проєктів безпосередньо від держави, має податкові пільги, але при цьому відкрито фінансує одного з кандидатів - і всім це норм. До речі, в Україні теж є такі хлопці — які отримують бюджети від держави чи великих міст, а потім фінансують чиїсь політичні проєкти. Але щоб у США, які нас учать боротьбі з корупцією і так нахабно, — мама-мама, боже-боже. А якщо серйозно, то це трешняк і ганьба все. https://espreso.tv/poglyad-tramp-kliche ... istratsiyu
Faceless написав:Ні Безос ні Маск ні Гейтс не визначає партійні рішення республіканців чи демократів, не є їх основним джерелом фінансування, не ставлять своїх людей в ФРС, в міністерства, в ФБР і ЦРУ. А так - дійсно, ніякої різниці
Ілон Маск надає $75 млн для підтримки президентської кампанії Дональда Трампа Найбагатша людина світу намагається вплинути на результат виборів у листопаді за допомогою пожертв. Ілон Маск надав майже $75 млн для допомоги Дональду Трампу в спробі повернути Білий дім. Маск зробив кілька багатомільйонних пожертвувань у ІІІ кварталі на користь America Pac. Про це стало відомо 15 жовтня після публікації звітності. Якщо Трамп переможе, він пообіцяв призначити Маска очільником комісії з аудиту федеральних витрат і регуляцій. Маск назвав вибори 2024 року останнім шансом для демократії США та заявив, що нелегальні мігранти захоплять країну, якщо переможе Гарріс. Маск висловлював розчарування адміністрацією Байдена — Гарріс, яку він вважає ворожою до його бізнесів, навіть попри те, що його статки зросли у десять разів з 2020 по 2024 рік, до $246 млрд. Тут я ще нагадаю, що Ілон Маск отримає значну частину фінансування для своїх проєктів безпосередньо від держави, має податкові пільги, але при цьому відкрито фінансує одного з кандидатів - і всім це норм. До речі, в Україні теж є такі хлопці — які отримують бюджети від держави чи великих міст, а потім фінансують чиїсь політичні проєкти. Але щоб у США, які нас учать боротьбі з корупцією і так нахабно, — мама-мама, боже-боже. А якщо серйозно, то це трешняк і ганьба все. https://espreso.tv/poglyad-tramp-kliche ... istratsiyu
Успокойтесь по этим 75лямам Маск - Фунт чистейшей воды, впрочем как и Цукерберг, и другие инноваторы, что разобрав в гараже паровоз, придумали на коленке плазменно-фотонное пихло для "Вояджера" Просто заказчики внедрения электроповозок на необъятный авторынок США(а тут уже Деник прав и вместо бензина жгём уголь, мазут и уран, запасы которых неограниченны, да и солнечные батареи на территории всей Аризоны и Техаса пригодятся) решили что Трамп даст лучшмй результат по вытеснению бензоповозок с рынка и улиц
В продовження теми москальські цінні папери. Наскільки я зрозумів, Захід заморозив гроші, які вкладали москалі у Західні папери на суму 300 ярдів. АЛЕ, ще існують москальські папери, в які вкладали гроші західні "товарищі". Зараз обіг цих паперів "заморожений", тобто продать їх неможливо, але схоже люди хочуть їх позбавитись. Чому Захід не надає такої можливості? За яку саме суму йде мова- не знаю, але гадаю після такого дозволу все москальське тупо ляже, бо грошей на виплату не буде. Можливо скажуть заберіть за рахунок 300 ярдів, але це вже банкрут. Шоб шось москальське об`явили банкрутом, вроді не було.
Достижения в области технологий лежат в основе долгосрочной тенденции, в рамках которой число фермеров по всей Европе сокращается, поскольку крупные фермы поглощают мелкие и заменяют рабочих машинами.
Себастьян Лакнер, сельскохозяйственный экономист из Ростокского университета, отметил, что рост производительности в сельском хозяйстве уже давно выше, чем в других устоявшихся отраслях, что создает «технологическую беговую дорожку», в которой мелким фермам трудно угнаться.
«Вам нужно расти», — сказал Лакнер. «Те фермы, которые не могут расти — и которые не могут позволить себе большие тракторы, инновационные технологии — им нужно уйти».
Так что если мы выберем будущее Украины как "великой с/х державы", то будивельник прав - нам не нужно много людей. И 20 млн это много, нужно меньше. Вот только о способности противостоять кому-то, кроме Молдовы или аналогичных, в военном отношении надо забыть. Если условно собрать по 1 грн. с 50 млн. человек (как было когда-то), то получим 50 млн. грн., а если с 10 млн. человек, то выйдет всего 10 млн. грн. "Всего" в 5 раз меньше. О социальных и других последствиях такого "преобразования" говорить не буду.
Water написав:але гадаю після такого дозволу все москальське тупо ляже, бо грошей на виплату не буде. Можливо скажуть заберіть за рахунок 300 ярдів, але це вже банкрут. Шоб шось москальське об`явили банкрутом, вроді не було.
Так вже з 2000 москальських компаній виходять західні інвестори, але москалі побудували чергу і випускають такими темпами, що вихід на 8-10 років затягується...